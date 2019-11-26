 Причины аварии танкера Delfi под Одессой установят до 13 декабря, - Мининфраструктуры

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

"В связи с аварией судна "Delfi", произошедшей 22.11.2019 в акватории морского порта Одесса, Морской администрацией в соответствии с Положением о классификации, порядке расследования и учета аварийных морских происшествий с судами ... создана комиссия по расследованию аварийного события", - сказано в сообщении.

Конечным сроком работы комиссии определено 13 декабря.

"В настоящее время продолжается сбор соответствующей информации, сведений и материалов, используются другие организационные мероприятия с целью установления обстоятельств и причин возникновения вышеупомянутой аварийного морского события", - добавили в Мининфраструктуры.

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Напомним, 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября концентрация была превышена уже в 157 раз.

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