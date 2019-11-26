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Все про:Госдепартамент США (990) коррупция (7574) США (15829) Помпео (176)

 "Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал продолжить оказывать Украине помощь в борьбе с коррупцией.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас очень четкая политика в отношении Украины, и мы с успехом ее осуществляем. До сих пор есть много вызовов - россияне по-прежнему на Донбассе, а украинский президент трудится над тем, чтобы была уверенность - мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - сказал Помпео.

"Госдепартамент работает над (решением этой проблемы - ИФ) уже полтора года, и мы продолжим эту деятельность", - продолжил он.

Также на Цензор.НЕТ: Госсекретарь США Помпео общался с адвокатом Трампа Джулиани перед отзывом Йованович из Киева, - American Oversight

При этом Помпео не стал давать прямого ответа на вопрос, могли ли его предполагаемые разговоры с адвокатом Руди Джулиани иметь отношение к отставке посла США в Украине Мэри Йованович.

"У меня немного что есть сказать в отношении расследования, сказанного с Украиной", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, имел ли он отношение к отставке американского посла.

При этом он заверил, что со своей стороны госдеп действует в рамках закона в связи с расследованием.

Читайте на Цензор.НЕТ: Белый дом искал обоснования для блокировки помощи Украине через месяц после решения Трампа, - Washington Post

Источник: https://censor.net.ua/n3161968
 
 
 Топ комментарии
 
Цензор, ау-у....!!!
Як Гончарук до Лондона за мільйон гривень літав

Прем'єр-міністр "найбіднішої країни в Європі" (с) (не я її так називав під час виборів, і КРАЩЕ не стало), де пенсії будуть становити 1769 гривень, вирішив злітати до Лондона за документами і витрати на кур'єрські послуги у вигляді чартерного провозу своєї задниці більше 1 мільйона гривень. Літав він на літаку Януковича з повним фаршем

https://www.youtube.com/watch?v=iw54LQQvHgk&feature=emb_logo
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Який він недолугий - скоро ми кнопкою смартфона поборемо всю корупцію.
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Совет форумчанПравила форума
 
"Доходи державного бюджету України в жовтні 2019 року склали майже 71 млрд грн, що на 9,9% нижче за план і на 2,3% нижче за показники за жовтень 2018 року.
Митниця в жовтні продовжила відставання від плану - 16,1% при надходженнях до 30,32 млрд грн, що також на 4,6% менше в порівнянні з торішнім показником за цей місяць"
Тобто, бариг прогнали, корупцію подолали, А ГРОШІ ДЕ?!
Взагалі, ці показники, особливо якщо подивитися в динаміці, свядчать тільки про одне - інерція від попередньої влади - скінчилася. Починаїмо проїдати те що не зароблено, і грати в ручне керування бюджетом.
А це і корупція, і перевищення повноважень, і взагалі повний пзцд. Залишається тількі самий дешевий в світі газ купляти за ціною вишче ринкової рази у два.
Чуваки, кризи не буде. Вона вже прийшла.
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Цензор, ау-у....!!!
Як Гончарук до Лондона за мільйон гривень літав

Прем'єр-міністр "найбіднішої країни в Європі" (с) (не я її так називав під час виборів, і КРАЩЕ не стало), де пенсії будуть становити 1769 гривень, вирішив злітати до Лондона за документами і витрати на кур'єрські послуги у вигляді чартерного провозу своєї задниці більше 1 мільйона гривень. Літав він на літаку Януковича з повним фаршем

https://www.youtube.com/watch?v=iw54LQQvHgk&feature=emb_logo
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Який він недолугий - скоро ми кнопкою смартфона поборемо всю корупцію.
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пока они борятся с коррупцией Зе уводит в Украину в сторону козлостана. скоро их попрут отсюда. решали бы они лучше проблему Зе.
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а дедушка байден с сынком и демократами - самые пушистые в цем рассаднике демократии?
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Цитати тупого "найвеличнішого лідера **********" пішли у маси "Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине - Цензор.НЕТ 9474

"Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине - Цензор.НЕТ 7137 "Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине - Цензор.НЕТ 5796
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Гавнюки, сраного Фирташа какой уж год не могут экстрадировать и туда же! Борцы с коррупцией херовы.
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это не коррупция это мыролюбный свинореформизм.
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Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус отримує зарплату 4 173 грн/мес.
25 жовтня 2014 Мустафа Найєм в ефірі "Свобода слова" сказав наступне: "За 5000 грн. я не буду працювати в парламенті".
11 листопада 2019 Мустафа погодився на зарплату 4100 грн. заступника у Абромавичуса.

"Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине - Цензор.НЕТ 858
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уровень коррупции такой, что с ней бессмысленно бороться.
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Не можешь победить коррупцию,тогда возглавь её(с) п.порошенко.
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ЗЕдебил, сегодня пол года как у власти коррупционер, мародер и барыга ЗЕленая Сопля. Ты все ещё под наркотой шкеришься?
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Пелядь,шкерица от гбр твой сцарь в Канаде.
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До речі, банкнота в 200 - найпопулярніша. Всього в обігу таких банкнот знаходилося 632.5 млн (на 1 жовтня), більше, ніж будь якого іншого номіналу. Це ~15 шт на кожного жителя

"Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине - Цензор.НЕТ 3951 "Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине - Цензор.НЕТ 6064"Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине - Цензор.НЕТ 1951"Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине - Цензор.НЕТ 898
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Амбициозный проект Владимира Зеленского на который возложили свои надежды тысячи украинцев оказался банальной имитацией открытости. Ширмой за которой скрывалось банальной кумовство и самая откровенная коррупция."Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине - Цензор.НЕТ 4343
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Коррупции в Украине нет !
Ну , как минимум в высшем эшелоне .
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А все правительства и чинуши - упорно сопротивляются!!!!
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Для начала Беню упакуйте под шконку в Гуантанамо, а потом будете начинать бороться с коррупцией в Украине. "Ми наполегливо вирішуємо такі довготривалі проблеми цієї країни, як корупція", - Помпео про Україну - Цензор.НЕТ 5671
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Дядя на ручнике... Наша народная власть с коррупцией еще вчера покончила... На следующей неделе - уже раздача слонов...
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...В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР."Во время выездного заседания Комитета по правам человека в Донецкой и Луганской областях центральной темой обсуждения была выплата пенсий. Ситуация когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию - ненормальная. А факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска - ужасают и возмущают! Нужны немедленные изменения! И поэтому вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение", - заявил Дмитрий Лубинец.По его словам, законопроект 2083-д предусматривает следующие новации:- предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;
- в случае потери документов предоставление возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;- отмена обязательной регистрации пенсионеров как ВПО для получения пенсий;- выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года)."В результате мы вернемся к практике всех цивилизованных стран, гд граждане не дискриминируют только потому, что они попали в эпицентр конфликта и стали его жертвами. Очень рассчитываю на понимание и поддержку народных депутатов без разницы политических взглядов, ибо защита законных прав граждан должна быть нашей общей задачей", - подчеркнул Лубинец.Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задолженность по выплате пенсий жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен (1,67 млрд по текущему курсу).

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