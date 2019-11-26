 "Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине

Об этом он сказал на брифинге во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас очень четкая политика в отношении Украины, и мы с успехом ее осуществляем. До сих пор есть много вызовов - россияне по-прежнему на Донбассе, а украинский президент трудится над тем, чтобы была уверенность - мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - сказал Помпео.

"Госдепартамент работает над (решением этой проблемы - ИФ) уже полтора года, и мы продолжим эту деятельность", - продолжил он.

Также на Цензор.НЕТ: Госсекретарь США Помпео общался с адвокатом Трампа Джулиани перед отзывом Йованович из Киева, - American Oversight

При этом Помпео не стал давать прямого ответа на вопрос, могли ли его предполагаемые разговоры с адвокатом Руди Джулиани иметь отношение к отставке посла США в Украине Мэри Йованович.

"У меня немного что есть сказать в отношении расследования, сказанного с Украиной", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, имел ли он отношение к отставке американского посла.

При этом он заверил, что со своей стороны госдеп действует в рамках закона в связи с расследованием.

Читайте на Цензор.НЕТ: Белый дом искал обоснования для блокировки помощи Украине через месяц после решения Трампа, - Washington Post