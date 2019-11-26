 "Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине

Об этом он сказал на брифинге во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас очень четкая политика в отношении Украины, и мы с успехом ее осуществляем. До сих пор есть много вызовов - россияне по-прежнему на Донбассе, а украинский президент трудится над тем, чтобы была уверенность - мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - сказал Помпео.
"Госдепартамент работает над (решением этой проблемы - ИФ) уже полтора года, и мы продолжим эту деятельность", - продолжил он.
Также на Цензор.НЕТ: Госсекретарь США Помпео общался с адвокатом Трампа Джулиани перед отзывом Йованович из Киева, - American Oversight
При этом Помпео не стал давать прямого ответа на вопрос, могли ли его предполагаемые разговоры с адвокатом Руди Джулиани иметь отношение к отставке посла США в Украине Мэри Йованович.
"У меня немного что есть сказать в отношении расследования, сказанного с Украиной", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, имел ли он отношение к отставке американского посла.
При этом он заверил, что со своей стороны госдеп действует в рамках закона в связи с расследованием.
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Митниця в жовтні продовжила відставання від плану - 16,1% при надходженнях до 30,32 млрд грн, що також на 4,6% менше в порівнянні з торішнім показником за цей місяць"
Тобто, бариг прогнали, корупцію подолали, А ГРОШІ ДЕ?!
Взагалі, ці показники, особливо якщо подивитися в динаміці, свядчать тільки про одне - інерція від попередньої влади - скінчилася. Починаїмо проїдати те що не зароблено, і грати в ручне керування бюджетом.
А це і корупція, і перевищення повноважень, і взагалі повний пзцд. Залишається тількі самий дешевий в світі газ купляти за ціною вишче ринкової рази у два.
Чуваки, кризи не буде. Вона вже прийшла.
Як Гончарук до Лондона за мільйон гривень літав
Прем'єр-міністр "найбіднішої країни в Європі" (с) (не я її так називав під час виборів, і КРАЩЕ не стало), де пенсії будуть становити 1769 гривень, вирішив злітати до Лондона за документами і витрати на кур'єрські послуги у вигляді чартерного провозу своєї задниці більше 1 мільйона гривень. Літав він на літаку Януковича з повним фаршем
https://www.youtube.com/watch?v=iw54LQQvHgk&feature=emb_logo
25 жовтня 2014 Мустафа Найєм в ефірі "Свобода слова" сказав наступне: "За 5000 грн. я не буду працювати в парламенті".
11 листопада 2019 Мустафа погодився на зарплату 4100 грн. заступника у Абромавичуса.
Ну , как минимум в высшем эшелоне .
Президент США Дональд Трамп вважає, що викриття корупції в ФБР може стати головним досягненням його президентства.
- в случае потери документов предоставление возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;- отмена обязательной регистрации пенсионеров как ВПО для получения пенсий;- выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года)."В результате мы вернемся к практике всех цивилизованных стран, гд граждане не дискриминируют только потому, что они попали в эпицентр конфликта и стали его жертвами. Очень рассчитываю на понимание и поддержку народных депутатов без разницы политических взглядов, ибо защита законных прав граждан должна быть нашей общей задачей", - подчеркнул Лубинец.Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задолженность по выплате пенсий жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен (1,67 млрд по текущему курсу).
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