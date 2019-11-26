"Неизвестные повредили баннеры в поддержку армии на остановках в Житомире"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Речь идет о плакатах, установленных на остановках общественного транспорта в Житомире в рамках всеукраинского проекта "Лица мира". Это - фотографии военнослужащих - участников антитеррористической операции и операции Объединенных
Сейчас эти плакаты повреждены на многих остановках города. При этом фотографии военных разорваны, а стекло - разбито. Один из них испортили, в частности, на улице Каракульной.
В социальных сетях зрители возмущаются такими действиями неизвестных.
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"И ручки ему не скрутило?!! Мерзавцы, а знаете, что самое противное, это когда спросить зачем сделало, то дрянь ответа не даст. Потому что негодяй...", – пишут они.
Также в комментариях к публикации горожане призывают найти виновных и наказать.
Подобные случаи уже имели место в Житомире ранее.
Мабуть, зеблани.
(и это, к сожалению, везде)
Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 20 листопада 2019 року о 16:04
У нас элементарных вандалов ватников СБУ найти не могут в большинстве случаев, а как они проф диверсантов и шпионов ловить будут?
Только если они сами под СБУ придут с триколорами, колорадами и начнут всех входящих отстреливать?
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Это не хулиганы.......это - слабаки и моральные уроды.......😡
до них 73%
Новому президенту нечем похвастаться даже перед собственными сторонниками. Большая часть предлагаемых им изменений катастрофически непопулярна. Украинцы выступают против открытия рынка земли - я даже не утверждаю, правильно это или нет, это просто данность.
У власти нет возможности снизить коммунальные тарифы. Большинство в парламенте рассыпается с отвратительными скандалами. И это только начало эрозии дилетантской власти. Что остается Зеленскому? Говорить о мире. Кто может быть против мира? Почему о мире нельзя говорить с Путиным?
Зеленский не может - да и не хочет - выстраивать отношения с Путиным на равных. Он постоянно инициирует общение с российским президентом, а в результате этого общения выигрывает только Путин.
Вспомним хотя бы одну историю с Цемахом, а дальше будет еще немало таких историй. Зеленский общается с Путиным не как глава государства с главой страны-агрессора, а как первый секретарь ЦК компартии Украины с генеральным секретарем ЦК КПСС. И при этом убеждает самого себя и нас, что Путина дожали.
Кто дожал-то? Путин выставил условия, Зеленский их выполнил, Путин соблаговолил приехать. И при этом Путин - вовсе не сильный политик, за последние годы мы могли в этом убелиться. Сила Путина - в слабости Зеленского. В слабости Украины.
Россия после провала проекта «Новороссия» работала ради этой слабости, вошла в тактическое согласие с украинскими олигархами и выиграла. И получила того партнера, которого хотела.
Теперь осталось заставить этого партнера соглашаться с новыми и новыми условиями, вплоть до полного отказа от достижений, которые оплачены кровью и здоровьем тысяч людей. Об этом пишет автор на сайте «Эспрессо».
Зеленский часто говорит о необходимости закончить войну, но никогда не говорит о том, как именно он хочет ее закончить. А ведь это и есть самое главное. Именно от этого зависит будущее нашей страны.
Именно от этого зависит, станут ли вновь убивать украинцев и не окажутся ли оккупированными новые регионы Украины. Нам нужны не слова об окончании войны. Нам нужен четкий, прозрачный и понятный план ее окончания.
Это может быть план перемирия. Это может быть план победы. Но это не может быть план капитуляции перед врагом.
Капитуляция - это не мир. Капитуляция - это пролог к взрыву в самой стране, это условие для новых территориальных захватов. Капитуляция - это война.
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ