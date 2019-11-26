"Неизвестные повредили баннеры в поддержку армии на остановках в Житомире"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Речь идет о плакатах, установленных на остановках общественного транспорта в Житомире в рамках всеукраинского проекта "Лица мира". Это - фотографии военнослужащих - участников антитеррористической операции и операции Объединенных

Сейчас эти плакаты повреждены на многих остановках города. При этом фотографии военных разорваны, а стекло - разбито. Один из них испортили, в частности, на улице Каракульной.

В социальных сетях зрители возмущаются такими действиями неизвестных.

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"И ручки ему не скрутило?!! Мерзавцы, а знаете, что самое противное, это когда спросить зачем сделало, то дрянь ответа не даст. Потому что негодяй...", – пишут они.

Также в комментариях к публикации горожане призывают найти виновных и наказать.

Подобные случаи уже имели место в Житомире ранее.