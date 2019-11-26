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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1372) Литва (1355) МИД (5216) Швеция (517) Эстония (637)

 Главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали РФ разблокировать Азовское море

Министры иностранных дел четырех стран обратились к Российской Федерации.

На сайте МИД обнародовано заявление министров иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины от 26 ноября 2019 года, информирует Цензор.НЕТ.

"Министры напоминают о неизменной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах международно признанных границ. Мы призываем Россию уважать международное право и основополагающие принципы и отказаться от действий, которые противоречат этим принципам. Мы категорически осуждаем четкое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, совершенное путем актов агрессии российскими вооруженными силами с февраля 2014 года, и попытки незаконной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которую мы не признаем. Мы остаемся преданными политике непризнания, в т.ч. путем ограничительных мер", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва удовлетворена решением Арбитражного Трибунала в Гааге в деле о захвате украинских кораблей, - МИД РФ

Также министры положительно оценили настойчивые усилия Украины решить конфликт на Донбассе мирным путем в пользу украинского народа и Европы в целом.

Главы МИД приветствовали стремление к продолжению масштабных реформ и евроинтеграции.

"Мы готовы поддержать Украину в этих усилиях, в т.ч. в рамках Восточного партнерства.

В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", - резюмируют министры.

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Документ подписали министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Напомним, 21 ноября в Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Источник: https://censor.net.ua/n3161965
 
   
 Топ комментарии
 
Это лишнее считает Зеленский - достаточно возврата унитазов .
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#цап_царап #россии_нужен_рывок #россии_нужен_толчок
Глави МЗС Естонії, Литви, Швеції та України закликали РФ розблокувати Азовське море - Цензор.НЕТ 9271

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Это лишнее считает Зеленский - достаточно возврата унитазов .
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Valentin Markhel Як я не старався, а сприйняти його як Президента України не зміг! Закрию очі і говорю собі що це президент, відкриваю, а там знову клоун!
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#цап_царап #россии_нужен_рывок #россии_нужен_толчок
Глави МЗС Естонії, Литви, Швеції та України закликали РФ розблокувати Азовське море - Цензор.НЕТ 9271

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Опитування показує реальний відсоток, але що нам покаже 1+1 у четверг по ТБ, то є питання.
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Заявление в письменном виде.
Может прочитает.
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Зі знайомим зебобіком розмовляли, про МАЙБУТЬНІЙ візит зе до Єстонії. Він щось бубонів про тє, як зе поважають і який він моцний дядько. Я сказав лише, побачиш, знову ганьбитися поїхав.
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Нююю, и заблокировать "цап-царапычам"
Босфор...
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Достатньо всім цим країнам, у відповідь, заблокувати свої порти для кацапів..... через 2-3 дні буде результат
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Эстония, Литва, Швеция... какая-то не совсем полная компания. Ладно, отсутствует Польша. Ладно- Финляндия. Забудем про Данию. А где Латвия???
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Та, это все знают. Я- о Латвии, точнее- о её отсутствии. А шо ш такое??? Вот реально- интересно.
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А Зеленському все по х він і на контрабасі х..м зіграє, аби справи держави не вірішувати та ***** в черговий раз не турбувати.
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да все норм, любого украинского президента избирают чуть ли не единогласно, а под конец гонят ссаными тряпками, это традиция
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...призвали РФ разблокировать Азовское море

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Святая наивность, ей Богу.
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