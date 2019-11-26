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Все про:таможня (1537) Тупальский (5) Альперин Вадим (15) Шевченко Евгений (31)

 Альперин и Тупальский руководили самой мощной контрабандной группировкой. Они хотели дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко

Сотрудничавший с НАБУ бизнесмен Евгений Шевченко обнародовал некоторую информацию о том, что произошло на Киевской таможне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Сегодня НАБУ провело обыски и аресты на Киевской таможни, где проходил неистовый по объему грабеж государства. Для соответствующего документирования всех причастных к преступлению лиц детективам понадобилось более двух лет.

Организатором этого схематоза является Вадим Альперина - глава самого мощной контрабандной группировки в Украине - на счетах подконтрольных ему компаний детективы еще в 2017 году арестовали 450 млн.грн. Именно для разблокирования этих средств Альперин и предложил взятку в размере $800 тыс. на которой и погорел. Впоследствии суд отпустил его под залог, однако своего ареста контрабандист пока не дождался - вчера вечером в результате утечки информации (возможно из САП, возможно через суд) он был предупрежден и скрылся в неизвестном направлении.

Основной же исполнитель схематоза сегодня был арестован - это Тупальский Сергей - заместитель руководителя Киевской таможни (на фото).

Альперин и Тупальский руководили самой мощной контрабандной группировкой. Они хотели дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко 01

Когда детективы только начинали расследование этого дела, некоторые журналисты упрекали, что Тупальского никто не арестует, потому что его кум никто иной, как Анатолий Новак - заместитель директора  НАБУ. Однако не тут-то было - родственные связи коррупционерам, как видим, не очень помогли.  Респект НАБУ.

Теперь дело за Высшим антикоррупционным судом - надеюсь, приговоры будут суровые и длительные - других, уроды, что грабят государство, не заслуживают".

Читайте также: НАБУ задержало замглавы киевской таможни Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Самому Альперину удалось скрыться

Источник: https://censor.net.ua/n3161961
 
   
 Топ комментарии
 
А почему Альперина отпустили в 2017? Похоже, взятку ему дать таки удалось. Альперін - глава найпотужнішого контрабандного угруповання, який намагався дати хабар $800 тис., щоб розблокувати 450 млн грн, - Євген Шевченко - Цензор.НЕТ 1675
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Далее будут выплаты участникам боевых действий .
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Суд отпустил под залог??? ТЕПЕРЬ ЭТОТ СУД В ПОЛНОМ СОСТАВЕ В КАМЕРУ!!! и пусть суки сидят до тех пор пока сбежавший не явиться!! УВЕРЕН что 90% украинцев поддержали бы такое решение
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Альперин - глава самой мощной контрабандной группировки, пытавшийся дать взятку $800, чтобы разблокировать 450 млн грн

...
Мені здається, чи цей жліб встановив рекорд?
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Виправили. Бо до цього було так, як я скопіпастив.
Адже шкода, було б феєрично - залишилось би перед сумою 800 баксів додати "вьі таки будете смеяться" Альперин - глава самой мощной контрабандной группировки, пытавшийся дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 463
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навряд..
думаю,сума,котру получила Гонтарєва від Бєні за "заплющене пару років око" на ПриватБанк (точніше на його кіпрський філіал)все-таки більша..


Думаю,американська фінансова розвідка про цю суму повідомить Лондонський суд,хоча,можливо,призвіщке Гонтарєвої постараються оминути..
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це взагалі-то були суто одеські "розбірки"...Полный перечень одесских контрабадистов и их ручных таможенников


два шакали...
Олександр Власов(зараз "рулить") і Вадім Альперін(тимчасово не в "фаворі"..)
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Чего дальнейшую судьбу альперина не расскажешь? Интересное кино: при педро альперин откупился 21 млн грн в конце 2017 года и с чистой совестью в конце 2018 рьяно взялся за старое, под прикрытием СБУ и дружбанов педро. Учи матчасть, порохоботина.
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Ученик 🐷???
Здеся явно торчат ушки шакаладного🐷..
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не вушка,а "Схеми"..
І це не жарти..
ЦЕ СПИЖЖЕНІ в нас гроші.. ((
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А почему Альперина отпустили в 2017? Похоже, взятку ему дать таки удалось. Альперін - глава найпотужнішого контрабандного угруповання, який намагався дати хабар $800 тис., щоб розблокувати 450 млн грн, - Євген Шевченко - Цензор.НЕТ 1675
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демпинговал...- нормал= это минимум 10 и до 30...
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И кто же его отпустил в 2017 году))).Зеля проклятый)))
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А это не те 450 лямов которые завтра обещают учителям и врачам погасить?)
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Видатна людина,яка просто розкрила себе з усіх сторін у часи нашого Сивочолого Патріота !!!

https://prostir.wikia.org/uk/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87




У жовтні 2014 року очолив відділ митного оформлення автотранспортних засобів Київської митниці ДФС. Потім очолював митні пости "Святошин" та "Столичний". З вересня 2016 року почав виконувати обов'язки начальника Київської міської митниці ДФС України.

Після визнаних бізнесом досягнень у забезпечені прозорих та ефективних митних сервісів для суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності на столичній митниці, навесні 2018 року отримав пропозицію тимчасово очолити відділ адміністрування митних платежів ДФС України з метою проведення заходів по боротьбі з контрабандою у загальнонаціональному масштабі.

Протягом 6 місяців роботи запровадив аналітичні засоби боротьби зі схемами з мінімізації митних платежів. Завдяки цьому середньодобові надходження від митниць до бюджету України зросли до 1,64 мільярда гривень, що на 300 мільйонів більше, ніж було навесні.
Радник податкової та митної справи ІІІ рангу (29.06.2018)


Після виконання завдання з припинення основних схем з мінімізації митних платежів, у жовтні 2018 року повернувся на Київську міську митницю ДФС.

У грудні 2018 року був призначений в.о. начальника Одеської митниці ДФС з метою налагодження її ефективної роботи.
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Таких потвор задерживать на месте, при попытки к бегству...
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