 Альперин и Тупальский руководили самой мощной контрабандной группировкой. Они хотели дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Шевченко отметил: "Сегодня НАБУ провело обыски и аресты на Киевской таможни, где проходил неистовый по объему грабеж государства. Для соответствующего документирования всех причастных к преступлению лиц детективам понадобилось более двух лет.
Организатором этого схематоза является Вадим Альперина - глава самого мощной контрабандной группировки в Украине - на счетах подконтрольных ему компаний детективы еще в 2017 году арестовали 450 млн.грн. Именно для разблокирования этих средств Альперин и предложил взятку в размере $800 тыс. на которой и погорел. Впоследствии суд отпустил его под залог, однако своего ареста контрабандист пока не дождался - вчера вечером в результате утечки информации (возможно из САП, возможно через суд) он был предупрежден и скрылся в неизвестном направлении.
Основной же исполнитель схематоза сегодня был арестован - это Тупальский Сергей - заместитель руководителя Киевской таможни (на фото).
Когда детективы только начинали расследование этого дела, некоторые журналисты упрекали, что Тупальского никто не арестует, потому что его кум никто иной, как Анатолий Новак - заместитель директора НАБУ. Однако не тут-то было - родственные связи коррупционерам, как видим, не очень помогли. Респект НАБУ.
Теперь дело за Высшим антикоррупционным судом - надеюсь, приговоры будут суровые и длительные - других, уроды, что грабят государство, не заслуживают".
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Мені здається, чи цей жліб встановив рекорд?
Адже шкода, було б феєрично - залишилось би перед сумою 800 баксів додати "вьі таки будете смеяться"
думаю,сума,котру получила Гонтарєва від Бєні за "заплющене пару років око" на ПриватБанк (точніше на його кіпрський філіал)все-таки більша..
Думаю,американська фінансова розвідка про цю суму повідомить Лондонський суд,хоча,можливо,призвіщке Гонтарєвої постараються оминути..
https://gordonua.com/news/money/genprokuratura-peredala-v-sud-delo-biznesmena-alperina-o-dache-vzyatki-sotrudniku-nabu-269773.html
два шакали...
Олександр Власов(зараз "рулить") і Вадім Альперін(тимчасово не в "фаворі"..)
Здеся явно торчат ушки шакаладного🐷..
І це не жарти..
ЦЕ СПИЖЖЕНІ в нас гроші.. ((
https://prostir.wikia.org/uk/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
У жовтні 2014 року очолив відділ митного оформлення автотранспортних засобів Київської митниці ДФС. Потім очолював митні пости "Святошин" та "Столичний". З вересня 2016 року почав виконувати обов'язки начальника Київської міської митниці ДФС України.
Після визнаних бізнесом досягнень у забезпечені прозорих та ефективних митних сервісів для суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності на столичній митниці, навесні 2018 року отримав пропозицію тимчасово очолити відділ адміністрування митних платежів ДФС України з метою проведення заходів по боротьбі з контрабандою у загальнонаціональному масштабі.
Протягом 6 місяців роботи запровадив аналітичні засоби боротьби зі схемами з мінімізації митних платежів. Завдяки цьому середньодобові надходження від митниць до бюджету України зросли до 1,64 мільярда гривень, що на 300 мільйонів більше, ніж було навесні.
Радник податкової та митної справи ІІІ рангу (29.06.2018)
Після виконання завдання з припинення основних схем з мінімізації митних платежів, у жовтні 2018 року повернувся на Київську міську митницю ДФС.
У грудні 2018 року був призначений в.о. начальника Одеської митниці ДФС з метою налагодження її ефективної роботи.