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Все про:таможня (1537) Тупальский (5) Альперин Вадим (12) Шевченко Евгений (31)

 Альперин - глава самой мощной контрабандной группировки, пытавшийся дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко

Сотрудничавший с НАБУ бизнесмен Евгений Шевченко обнародовал некоторую информацию о том, что произошло на Киевской таможне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Сегодня НАБУ провело обыски и аресты на Киевской таможни, где проходил неистовый по объему грабеж государства. Для соответствующего документирования всех причастных к преступлению лиц детективам понадобилось более двух лет.

Организатором этого схематоза является Вадим Альперина - глава самого мощной контрабандной группировки в Украине - на счетах подконтрольных ему компаний детективы еще в 2017 году арестовали 450 млн.грн. Именно для разблокирования этих средств Альперин и предложил взятку в размере $800 тыс. на которой и погорел. Впоследствии суд отпустил его под залог, однако своего ареста контрабандист пока не дождался - вчера вечером в результате утечки информации (возможно из САП, возможно через суд) он был предупрежден и скрылся в неизвестном направлении.

Основной же исполнитель схематоза сегодня был арестован - это Тупальский Сергей - заместитель руководителя Киевской таможни (на фото).

Альперин - глава самой мощной контрабандной группировки, пытавшийся дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко 01

Когда детективы только начинали расследование этого дела, некоторые журналисты упрекали, что Тупальского никто не арестует, потому что его кум никто иной, как Анатолий Новак - заместитель директора  НАБУ. Однако не тут-то было - родственные связи коррупционерам, как видим, не очень помогли.  Респект НАБУ.

Теперь дело за Высшим антикоррупционным судом - надеюсь, приговоры будут суровые и длительные - других, уроды, что грабят государство, не заслуживают".

Читайте также: НАБУ задержало замглавы киевской таможни Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Самому Альперину удалось скрыться

Источник: https://censor.net.ua/n3161961
 
   
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Далее будут выплаты участникам боевых действий .
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Альперин - глава самой мощной контрабандной группировки, пытавшийся дать взятку $800, чтобы разблокировать 450 млн грн

...
Мені здається, чи цей жліб встановив рекорд?
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Виправили. Бо до цього було так, як я скопіпастив.
Адже шкода, було б феєрично - залишилось би перед сумою 800 баксів додати "вьі таки будете смеяться" Альперин - глава самой мощной контрабандной группировки, пытавшийся дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 463
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Ученик 🐷???
Здеся явно торчат ушки шакаладного🐷..
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