 В кабинете гинеколога Одесского онкодиспансера пациенток без их ведома снимали для порно, - следствие

Об этом стало известно из решения Киевского районного суда Одессы, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.
В решении суда указано, что одна из пациенток гинеколога обратилась в киберполицию, узнав, что видео с ее осмотром опубликовано на порносайте.
Полицейские провели обыск в кабинете врача, изъяв скрытую камеру и носители информации.
В совершении преступления подозревают сотрудника интернет-провайдера, который настраивал в онкодиспансере интернет. По версии следствия, он тайно установил в кабинете врача УЗИ видеокамеру и публиковал записи с нее на порносайте.
Читайте на Цензор.НЕТ: Бойцы КОРДа задержали винничанина, подозреваемого в пытках своих малолетних детей и распространении порнографии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Дома у сотрудника интернет-провайдера обнаружили 26 жестких дисков с наклейками вроде "канцер", "пальмира" и "ок!".
Киевский районный суд Одессы постановил арестовать изъятую в кабинете врача и дома у сотрудника интернет-провайдера компьютерную технику и жесткие диски.
Следствие по ч.3 ст. 301 продолжается, виновному будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.
Также на Цензор.НЕТ: Благодаря украинской киберполиции в Бразилии задержали женщин, торговавших детским порно
ибо к такому врачу чаще всего приходят с какими-то проблемами...и они совсем не эротичны!
они до сих пор не знают, что их фото есть на каком-то сайте... и это противно!
использованием!!!
Рак матки, промежность! Ой, виноват: Марк Фрадкин, Про нежность!
Хрен зна, с такой проблемой и шариться по порносайтам... Наверное, я чего-то не знаю. Бо- не онколог-гинеколог.
может и там камера стоит???!!