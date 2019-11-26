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Все про:Одесса (5748) порнография (149) правоохранительные органы (600) онкология (70) киберполиция (170)

 В кабинете гинеколога Одесского онкодиспансера пациенток без их ведома снимали для порно, - следствие

Скрытая камера была установлена в кабинете врача УЗИ-диагностики Одесского областного онкологического диспансера. На порносайте опубликованы записи с этой камеры с начала 2018 по апрель 2019 года.

Об этом стало известно из решения Киевского районного суда Одессы, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

В решении суда указано, что одна из пациенток гинеколога обратилась в киберполицию, узнав, что видео с ее осмотром опубликовано на порносайте.

Полицейские провели обыск в кабинете врача, изъяв скрытую камеру и носители информации.

В совершении преступления подозревают сотрудника интернет-провайдера, который настраивал в онкодиспансере интернет. По версии следствия, он тайно установил в кабинете врача УЗИ видеокамеру и публиковал записи с нее на порносайте.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бойцы КОРДа задержали винничанина, подозреваемого в пытках своих малолетних детей и распространении порнографии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дома у сотрудника интернет-провайдера обнаружили 26 жестких дисков с наклейками вроде "канцер", "пальмира" и "ок!".

Киевский районный суд Одессы постановил арестовать изъятую в кабинете врача и дома у сотрудника интернет-провайдера компьютерную технику и жесткие диски.

Следствие по ч.3 ст. 301 продолжается, виновному будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Благодаря украинской киберполиции в Бразилии задержали женщин, торговавших детским порно

Источник: https://censor.net.ua/n3161960
 
 
 Топ комментарии
 
Кто был в ОДессе у проктолога, уролога и т.д. ищите себя в Интернете))
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шо ж такое? все больные! и те кого снимают, и те кто снимает. болезни только разные...
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Просто можно оху@ть... Это ж каким животным надо быть?....
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Кто был в ОДессе у проктолога, уролога и т.д. ищите себя в Интернете))
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шо ж такое? все больные! и те кого снимают, и те кто снимает. болезни только разные...
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Без видеодоказательств новость - трешак!!!
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У верховній раді журналюги іноді опускаються до найнижчого рівня, знімаючи порно з депутатами. У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство - Цензор.НЕТ 7374
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Порно подразумевает половой акт. Так зачем к гинекологу приходили больные раком пациентки? В кабинете гинеколога Одесского онкодиспансера пациенток без их ведома снимали для порно, - следствие - Цензор.НЕТ 6942
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Если учесть всех психически больных любителей порно, то ты прав.
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там видимо какой-то озабоченный ушлепок снимал как женщины раздеваются...
ибо к такому врачу чаще всего приходят с какими-то проблемами...и они совсем не эротичны!
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Я согласен с тобой. Почему женщины на это шли? Неужели не понимали что что то не то?
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они не "шли"... их тайно снимали...
они до сих пор не знают, что их фото есть на каком-то сайте... и это противно!
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он тупой по природе, настоящий порохобот.
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Ты подумал перед тем, как таковой вопрос задал?
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стоит теперь эти ролики заменить на БДСМ с сотрудником провайдера в главной роли...
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Може гусі-порнографи там просто незаконно "орендували" приміщення. Просто так дослівно як написано дуже важко уявити, що таке відбулось насправді.
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Пррроверяйте унитазы перед испраж...
использованием!!!
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PornHub видно больше платит чем государство...
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Та оно понятно. Есть такое:
Рак матки, промежность! Ой, виноват: Марк Фрадкин, Про нежность!
Хрен зна, с такой проблемой и шариться по порносайтам... Наверное, я чего-то не знаю. Бо- не онколог-гинеколог.
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В первом комменте вангование- убедительней. Особенно о проктологе.
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теперь на всех канал страны ( интернета ) , мужьям закупить попкорн . У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство - Цензор.НЕТ 5574
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каких только извращенцев не бывает. и ведь покупали эти записи, иначе бы их не делали. А когда в Днепре подростки прохожих на улицах молотками насмерть забивали, это ведь тоже снималось для интернета. Есть любители. У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство - Цензор.НЕТ 8808
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Нада и кабинет проктолога проверить-
может и там камера стоит???!!
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врача нужно лишить диплома и запретить заниматься врачебной деятельностью. пожизненно. это уже не врач. У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство - Цензор.НЕТ 7693
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