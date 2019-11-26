 Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ пройдут в Брюсселе 29 ноября, - источник в Еврокомиссии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ообщил во вторник "Интерфаксу" источник в Европейской комиссии.
"Мы предусматриваем техническое совещание в Брюсселе в ближайшую пятницу, 29 ноября", - сказал собеседник агентства.
Накануне источник сообщил, что министерскую встречу планируется провести в начале декабря.
"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехстороннего совещания (на уровне министров - ИФ) - начало декабря", - отметил чиновник ЕС.
20 ноября стороны провели предыдущие трехсторонние консультации на уровне экспертов в формате телеконференции. Тогда участники договорились о последующих шагах в этом процессе.
"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над последующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", - сказал журналистам европейский чиновник на прошлой неделе.
Вкотре.
Сорян за троллинг, настроение хреновое
Паризька мирна конференція проходила з перервами від 18 січня 1919 до 21 січня 1920 року. На конференцію було запрошено делегації з 27 країн, з яких 10 брали безпосередню участь у війні, 14 формально знаходились у стані війни (фактично допомагали лише економічними засобами) і 3 новостворені держави. Найчисельнішою була американська делегація, число співробітників якої досягло 1300. Вперше в історії дипломатії переможені держави не брали участі в переговорах.
На конференцію Німеччина і її колишні союзники були допущені лише тоді, коли були вироблені проекти мирних договорів з ними.
Учасники конференції офіційно названі «Союзні та здружені держави» з самого початку роботи були поділені на чотири нерівноправні категорії
здається Велопердист програв вже