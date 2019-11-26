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 Экономика, За рубежом
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 Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ пройдут в Брюсселе 29 ноября, - источник в Еврокомиссии

Предшествующие трехсторонней министерской встрече по газоснабжению ЕС-Украина-РФ консультации на уровне экспертов состоятся в Брюсселе 29 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ообщил во вторник "Интерфаксу" источник в Европейской комиссии.

"Мы предусматриваем техническое совещание в Брюсселе в ближайшую пятницу, 29 ноября", - сказал собеседник агентства.

Накануне источник сообщил, что министерскую встречу планируется провести в начале декабря.

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехстороннего совещания (на уровне министров - ИФ) - начало декабря", - отметил чиновник ЕС.

20 ноября стороны провели предыдущие трехсторонние консультации на уровне экспертов в формате телеконференции. Тогда участники договорились о последующих шагах в этом процессе.

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над последующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", - сказал журналистам европейский чиновник на прошлой неделе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161954
 
 
 Топ комментарии
 
Україна має вимагати на поставках в Україну середньоазіського газу! Чому ми маємо давати можливість росії качати свій газ в ЄС, якщо росія не дає нам можливості качати туркменський, узбецький та казакський газ через росію? Не хоче путін качати свій газ через Україну, ми не наполягаємо, але замість російського газу хай прокачає нам середньоазійський газ до кордону з Україною!
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Україна має вимагати на поставках в Україну середньоазіського газу! Чому ми маємо давати можливість росії качати свій газ в ЄС, якщо росія не дає нам можливості качати туркменський, узбецький та казакський газ через росію? Не хоче путін качати свій газ через Україну, ми не наполягаємо, але замість російського газу хай прокачає нам середньоазійський газ до кордону з Україною!
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Мине час. Малоросійське Зелене лайно змиє хвилями історії. А ті, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
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Наконец сказал по делу.... но договор должен быть долгосрочным и очень выгодным... бо порвем этот турецкий поток, а флот РФ от старости утонет.
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Чи продадуть українці майбутнє своїх дітей за дешевий газ?
Вкотре.
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Ви хтіли сказати чи хочуть українці мерзнути? які ж Ви тупі.
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Есть только ОДИН экспортный канал трубопроводного газа из Российской Федерации. Это Газпром.Так каким образом газ из Средней Азии окажется в Украине через Россию? Газпром прокачает? Угу...
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Северный поток 2, Турецкий поток, Yugal запускаем в эксплуатацию. Решение Стокгольмского арбитража обнуляем. На год максимум контракт заключаем. И вот вам 15 млрд кубов по реверсу прогнать (с) Газпром. Мечты сбываются
Сорян за троллинг, настроение хреновое
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а есть исчо ченьть пахожего?)))))))))))))))))))))))))))))))
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прикольно будет смотреть как злобного карлика нагнут)))))))))))
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Скоро 9 грудня, новітня Паризька Конференція

Паризька мирна конференція проходила з перервами від 18 січня 1919 до 21 січня 1920 року. На конференцію було запрошено делегації з 27 країн, з яких 10 брали безпосередню участь у війні, 14 формально знаходились у стані війни (фактично допомагали лише економічними засобами) і 3 новостворені держави. Найчисельнішою була американська делегація, число співробітників якої досягло 1300. Вперше в історії дипломатії переможені держави не брали участі в переговорах.

На конференцію Німеччина і її колишні союзники були допущені лише тоді, коли були вироблені проекти мирних договорів з ними.

Учасники конференції офіційно названі «Союзні та здружені держави» з самого початку роботи були поділені на чотири нерівноправні категорії

здається Велопердист програв вже
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