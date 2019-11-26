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Все про:налоги (2721) налоговая милиция (1803)

 Налоговая милиция добилась возмещения в бюджет 13 млн грн налогов предприятием машиностроительной отрасли

Налоговая милиция добилась возмещения в бюджет 13,4 млн. грн. налогов столичным предприятием машиностроительной отрасли

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города обеспечили возмещение в бюджет 13,4 млн. грн. неуплаченных налогов.

В рамках расследования уголовного производства было установлено должностное лицо столичного предприятия машиностроительной отрасли, которое умышленно уклонилось от уплаты земельного налога в местный бюджет в сумме 13,4 млн. грн

Благодаря действиям налоговой милиции нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, в связи с чем судом решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161951
 
 
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Це не та поліція, яку скасували кілька років тому?
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Ай, маладцы! А как там на счет 70 млрдов недоплат с таможни?
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ти диви! в нас ще машинобудування якесь ворушиться? повідомлення про зупинку підприємства будуть?
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Це було останнє підприємство, тепер буде мати статус банкрута.
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скоты малый бизнес от которого живут педики грузят чтобы в попу уставили морковь хорошего размера.буду рад.
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