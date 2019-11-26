 Налоговая милиция добилась возмещения в бюджет 13 млн грн налогов предприятием машиностроительной отрасли

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города обеспечили возмещение в бюджет 13,4 млн. грн. неуплаченных налогов.

В рамках расследования уголовного производства было установлено должностное лицо столичного предприятия машиностроительной отрасли, которое умышленно уклонилось от уплаты земельного налога в местный бюджет в сумме 13,4 млн. грн

Благодаря действиям налоговой милиции нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, в связи с чем судом решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

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