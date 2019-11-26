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Все про:вакцина (413) прививка (88) дифтерия (42) Гончарук_Алексей (313)

 Гончарук сделал прививку от дифтерии

Премьер-министр Алексей Гончарук сделал прививку от дифтерии и призывает последовать его примеру. Через 5 лет вакцинированы должны быть 95% украинцев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Своевременная вакцинация - это вопрос коллективной безопасности людей, ведь когда девять из десяти человек сделали прививку, вероятность заболеть - значительно меньше.

"В Программе деятельности правительства мы четко прописали - через пять лет 95% украинцев должны быть вакцинированы. Так это работает во всех странах мира. Так должно быть и в Украине", - пояснил Гончарук.

Читайте на Цензор.НЕТ: В районе проведения ООС впервые начали вакцинировать военнослужащих от гриппа, - Генштаб

По словам премьер-министра, вакцин в Украине хватит на всех, ведь их третий год подряд централизованно закупают за государственные деньги при помощи международного фонда ЮНИСЕФ.

Сейчас есть другая проблема - плохое состояние "холодильников", в которых хранятся вакцины, отметил Гончарук. В некоторых больницах используют оборудование, которому уже более 30 лет - около 20% холодильного оборудования закупили еще до 2000 года.

Также на Цензор.НЕТ: "Не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей": ПЦУ призывает украинцев делать прививки

Чтобы изменить эту ситуацию, Гончарук на селекторном совещании по вопросам здравоохранения поручил главам ОГА провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях и отчитаться о результатах Министерству здравоохранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3161948
 
 
 Топ комментарии
 
А шо он сегодня кушал ?

А какал хорошо ?
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Негайно цю новину поширити на весь світ! Нє, на всю Галактику і єйо окрєсності.
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он мочился хорошо и обильно, прям 73% в очи
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