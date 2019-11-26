 Осужденных по "делу украинских диверсантов" Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма, - сын

Об этом Крым.Реалии 26 ноября сообщил сын Дудки Илья Каверников, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно их этапировали в Краснодар для дальнейшего отбывания в колонию. В какую именно - неизвестно. Вывезли их в воскресенье-понедельник", - сказал Кавернико.

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Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые якобы изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

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Адвокат Оксана Железняк 26 ноября сказала, что Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, скорее всего, этапируют в соседнюю Россию.