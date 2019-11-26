 Нехватка бронетанкового имущества почти на 9 млн грн обнаружена во Львовской области, - военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры западного региона.

В сообщении отмечается: "Военной прокуратурой Западного региона Украины проведено изучение состояния сохранности военного имущества в одной из воинских частей Львовской области.

Установлено, что в указанной воинской части проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей и, как следствие, выявлена ​​недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн. Зафиксированные правонарушения свидетельствуют о небрежном отношении воинских должностных лиц воинской части к службе, в условиях особого периода, проявилось в непринятии мер по обеспечению надлежащего учета, внутреннего контроля и сохранения бронетанкового имущества (запасов), которые привели к их нехватке.

По данному факту уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Западного региона Украины, а досудебное расследование - Территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Львове".

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