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Все про:имущество (275) Львовщина (1785) Военная прокуратура (815) недостача (7)

 Нехватка бронетанкового имущества почти на 9 млн грн обнаружена во Львовской области, - военная прокуратура

Недостачу бронетанкового имущества на 8,9 млн грн обнаружили в одной из воинских частей, дислоцированных во Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры западного региона.

В сообщении отмечается: "Военной прокуратурой Западного региона Украины проведено изучение состояния сохранности военного имущества в одной из воинских частей Львовской области.

Установлено, что в указанной воинской части проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей и, как следствие, выявлена ​​недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн. Зафиксированные правонарушения свидетельствуют о небрежном отношении воинских должностных лиц воинской части к службе, в условиях особого периода, проявилось в непринятии мер по обеспечению надлежащего учета, внутреннего контроля и сохранения бронетанкового имущества (запасов), которые привели к их нехватке.

По данному факту уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Западного региона Украины, а досудебное расследование - Территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Львове".

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Источник: https://censor.net.ua/n3161944
 
   
 Топ комментарии
 
не успели спалить склады...
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Виноват ЗЕ, на х...... я было проводить внеплановую инвентаризацию. Шо он делает с армией, была одной из лучших в Европе и на тебе. НЕХВАТКА.
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Повторял и повторяю. В условиях иностранной агрессии за хищение, саботаж и диверсии на предприятиях оборонного комплекса должно быть не менее 25 лет строго режима.
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ЗЕленые барыги и мародеры разваливают ВСУ.
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Ці запчастини давно продані Свінарчукам і поставлені на заводи Укроборонпрому як куплені в росії за страшні гроші по суперсекретним каналам! На цьому і заробляла гроші банда порошенка! В 2014 році було проведено більше 30 тис. ремонтів при тому що всієї техніки в АТО було трохи більше 1,5 тис. одиниць! Тобто кожну бронемашину відремонтували за рік в середньому 20 разів!
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Как я посмотрю, так все поганые новости из Львова и западной Украины ... все москалюки, твари и предатели там !
Таможня, контрабанда , кражи на оборонке, дезертиры, пол-западной Украины за заработках в масвабаде и так далее.
А нам, херсонским , затирали, что мы москали, бо кацапською мовою розмовляємо
Але щирі *********** усі у Львові разом з Шуфричєм та Мертвєчуком
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хм.. а если сделать аудит всего оборонпрома то какая сумма вылезет даже страшно подумать?! Нехватка бронетанкового имущества почти на 9 млн грн обнаружена во Львовской области, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5818
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два варианта либо скиздили до инвентаризации или во время неё........
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Танки выносили по частям..в карманах
галифе...😎
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Ну взял директор танк помочь маме огород вспахать......
Шо за кипишь?!!!!!Нехватка бронетанкового имущества почти на 9 млн грн обнаружена во Львовской области, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2285
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Повторял и повторяю. В условиях иностранной агрессии за хищение, саботаж и диверсии на предприятиях оборонного комплекса должно быть не менее 25 лет строго режима.
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Низя. Европа заругает. Да и 25 строгача хуже чем расстрел
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Пйорошенко продовжує гробувати...нарід ні при чому
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главное не забывай их платить - а то надо коксы яхты и мазерати
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Виноват ЗЕ, на х...... я было проводить внеплановую инвентаризацию. Шо он делает с армией, была одной из лучших в Европе и на тебе. НЕХВАТКА.
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І жодного негативу стосовно інших силових структур.
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2 КАТКА? Протягом 30-ти років нічого не бачили, а ж тут ось!! Ідійоти
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Попродавали твари всё, ни стыда, ни совести.
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Вже були новини про обкрадену армію, от тільки зараз всі закупки припинені.
Були сюжети про крадіжки через "ротердам+" який зараз вже нормальний.
Були сюжети про погані броеавтомобілі, тільки чомусь зараз із цивільним варіантом виходять на ринок.
Були сюжети про високі тарифи, а зараз вже все нормально.
От тільки скільки танків можна купити на доплату "ЗеКаманді" у ВР? А це 1,255 млн. доларів у місяць. це в 3 рази більше сумми у цьому повідомленні. От щоб не звертали на це увагу та на перельоти Гончарука за 1 млн.грн. за і будуть сюжети про пошук вкрадених "копійок".
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