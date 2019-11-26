 Нехватка бронетанкового имущества почти на 9 млн грн обнаружена во Львовской области, - военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры западного региона.
В сообщении отмечается: "Военной прокуратурой Западного региона Украины проведено изучение состояния сохранности военного имущества в одной из воинских частей Львовской области.
Установлено, что в указанной воинской части проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей и, как следствие, выявлена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн. Зафиксированные правонарушения свидетельствуют о небрежном отношении воинских должностных лиц воинской части к службе, в условиях особого периода, проявилось в непринятии мер по обеспечению надлежащего учета, внутреннего контроля и сохранения бронетанкового имущества (запасов), которые привели к их нехватке.
По данному факту уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Западного региона Украины, а досудебное расследование - Территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Львове".
Таможня, контрабанда , кражи на оборонке, дезертиры, пол-западной Украины за заработках в масвабаде и так далее.
А нам, херсонским , затирали, что мы москали, бо кацапською мовою розмовляємо
Але щирі *********** усі у Львові разом з Шуфричєм та Мертвєчуком
галифе...😎
Шо за кипишь?!!!!!
Були сюжети про крадіжки через "ротердам+" який зараз вже нормальний.
Були сюжети про погані броеавтомобілі, тільки чомусь зараз із цивільним варіантом виходять на ринок.
Були сюжети про високі тарифи, а зараз вже все нормально.
От тільки скільки танків можна купити на доплату "ЗеКаманді" у ВР? А це 1,255 млн. доларів у місяць. це в 3 рази більше сумми у цьому повідомленні. От щоб не звертали на це увагу та на перельоти Гончарука за 1 млн.грн. за і будуть сюжети про пошук вкрадених "копійок".