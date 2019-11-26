 Зеленский просит украинцев помочь с поиском Альперина: "С меня лично - ценный подарок"

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Однако далеко он не убежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал Зеленский.
Глава государства просит подключиться и помочь Альперину "найти дорогу в НАБУ" или помочь правоохранителям найти Альперина.
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"С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше всех поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом. Звоните на горячую линию НАБУ - 0 800 213 200", - добавил Зеленский.
-Яка?
-Мисливцi за головами.Оплата по количеству скальпов.
-Скорише треба не за головами,а за привiдами куме.
Пора уже Президенту понять, что его подставляют ...... , увы, страной должны управлять политики-профессионалы...
Намек понятен, нет?
В чем у Квартала есть одна проблема, "маленькая", но критичная: это полное отсутствие понятий (как у гопников) того, что делать и говорить можно, а что - нельзя.
Всего одна "маленькая" шутка о Бабьем Яре, перекрыла и для Владимира Александровича, и для Богдана дорогу в Герцлию. То есть взять то их туда возьмут, потому что обязаны, а вот будет ли Кварталу там уютно?
Потому что, зашутившись, Квартал как то позабыл, что правящий класс Израиля составляют потомки выходцев из Восточной Европы, предки которых вот в том, в Бабьем Яру.
И Ротшильды - они тоже из Европы, и члены их семьи тоже погибли во 2-й мировой.
Ну как, Владимир Александрович, к кому теперь на велосипеде за деньгами поедете?
Или отправите Гончарука на самокате?
Це на перший погляд виглядає смішно, як би не так сумно від того що президент перетворюється у мента - такого собі дільничого, якому повісили невластиві обов"язки і він спонукає бухарів виконати цю роботу.
ну а про те, де закінчуються повноваження президента я вже й казати не буду, оскільки це зеленське не президент, тож йому можна, воно недолуге.