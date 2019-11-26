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Все про:Зеленский (3779) Альперин Вадим (15)

 Зеленский просит украинцев помочь с поиском Альперина: "С меня лично - ценный подарок"

Президент Украины Владимир Зеленский просит граждан помочь с поиском известного одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в контрабанде.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Однако далеко он не убежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал Зеленский.

Глава государства просит подключиться и помочь Альперину "найти дорогу в НАБУ" или помочь правоохранителям найти Альперина.

Читайте также: НАБУ задержало замглавы киевской таможни Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Самому Альперину удалось скрыться

"С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше всех поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом. Звоните на горячую линию НАБУ - 0 800 213 200", - добавил Зеленский.

Зеленский просит украинцев помочь с поиском Альперина: С меня лично - ценный подарок 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161941
 
   
 Топ комментарии
 
Вовочка, сынок, поехали кататься!

"С меня лично - ценный подарок": Зеленский просит украинцев помочь с поиском Альперина - Цензор.НЕТ 8638
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Треба нова структура куме.
-Яка?
-Мисливцi за головами.Оплата по количеству скальпов.
-Скорише треба не за головами,а за привiдами куме.
Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна: "З мене особисто - цінний подарунок" - Цензор.НЕТ 6579
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Бред в том, что Альперин понятия не имеет, что его разыскивают - заявил адвокат Альперина.
Пора уже Президенту понять, что его подставляют ...... , увы, страной должны управлять политики-профессионалы...
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Ну как, Владимир Александрович, понравился эстонский подарок?
Намек понятен, нет?

В чем у Квартала есть одна проблема, "маленькая", но критичная: это полное отсутствие понятий (как у гопников) того, что делать и говорить можно, а что - нельзя.
Всего одна "маленькая" шутка о Бабьем Яре, перекрыла и для Владимира Александровича, и для Богдана дорогу в Герцлию. То есть взять то их туда возьмут, потому что обязаны, а вот будет ли Кварталу там уютно?
Потому что, зашутившись, Квартал как то позабыл, что правящий класс Израиля составляют потомки выходцев из Восточной Европы, предки которых вот в том, в Бабьем Яру.
И Ротшильды - они тоже из Европы, и члены их семьи тоже погибли во 2-й мировой.
Ну как, Владимир Александрович, к кому теперь на велосипеде за деньгами поедете?
Или отправите Гончарука на самокате?
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Ценный подарок? Не знает, как от эстонского велика сдыхаться, чтобы в прихожей ноги не бил?
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Таке враження що Зе особисто замовив Альперіна, а тепер використовучи політичну складову оголошує всенародний розшук.
Це на перший погляд виглядає смішно, як би не так сумно від того що президент перетворюється у мента - такого собі дільничого, якому повісили невластиві обов"язки і він спонукає бухарів виконати цю роботу.
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Только при условии, если со своими зебобиками покинете страну!
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розумієте, в оцьому "з мене цінний подарунок" й є все зеленське. воно не розуміє, що правильні вчинки можуть робитися не за щось, а просто тому, що вони правильні, воно звикло, що з усього має бути зиск, за все винагорода. корупцію кажете вони подолають? ну-ну.

ну а про те, де закінчуються повноваження президента я вже й казати не буду, оскільки це зеленське не президент, тож йому можна, воно недолуге.
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Такий подарунок захисникам Альперина... Хто тепер повірить, що справа не замовна, коли перша особа країни, особисті подарунки роздає?
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Во как! Теперь и Альперин...личный враг "зелёного фюрера"!!!!!!
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Лучшим подарком, Зеленский, будет твой некролог
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Похоже ценный приз получит адвокат этого Альперина. Он его первый нашел.
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