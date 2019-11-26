 "С меня лично - ценный подарок": Зеленский просит украинцев помочь с поиском подозреваемого в контрабанде Альперина

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Однако далеко он не убежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал Зеленский.
Глава государства просит подключиться и помочь Альперину "найти дорогу в НАБУ" или помочь правоохранителям найти Альперина.
"С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше всех поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом. Звоните на горячую линию НАБУ - 0 800 213 200", - добавил Зеленский.
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а вы что другое ожидаете от этого жадного еврейского моники???
не смешите ))))
хотя наверное...весь комплект не отдадут)))) ну разве за самого альперина... живьем))))
Ты ж его спрашивал про коррупцию, а он сказал, что её нет!
И судя по событиям, ты ответил ему:
-Ну, на нет и суда нет.....
Кажу - знав колись барабанщика Альперіна, був у москві піаніст, організатор музичних вечорів Альперін, помер рік тому. А контрабасиста не знаю. Виявилося - вона почула по ТВ про контрабандиста.
надеюсь удачно партизанишь!
но тыж на нашей стороне?
Порохоботы, так вы на чьей стороне?
Осторожно с ответом будьте, а то вопрос с подвохом
з портновом така сама історія.
а где вся шалупень типа мусоров, сбу, и прочее?)))))
я так понимаю, эти чуваки уже подарочки получили)))))
понятное дело что не от нелоха)))))
Баладу "затягнули хором"-Зрада!..))
Тёмный Рыцарь, [26.11.19 19:16]
А ещё, хочется поздравить уникального долбое*а, лидера нашей фракции Давида Арахамию с тем, что он превратил никому неизвестных Скороход и Полякова в медиа киллеров.
Которые с утра до ночи вытирают о фракцию ноги и не только.
Надо еще пару человек исключить, и тогда они нас вообще в ноль за*уесосят.
тобто це визнання відсутності Сбу,Поліції в Україні на найвищому рівні.
Логічно,що цим узаконюється 'право юрби' на розшук,суд і покарання.
тобто СУДИ ЛІНЧА.