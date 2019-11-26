 "С меня лично - ценный подарок": Зеленский просит украинцев помочь с поиском подозреваемого в контрабанде Альперина

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Однако далеко он не убежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал Зеленский.

Глава государства просит подключиться и помочь Альперину "найти дорогу в НАБУ" или помочь правоохранителям найти Альперина.

"С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше всех поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом. Звоните на горячую линию НАБУ - 0 800 213 200", - добавил Зеленский.

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