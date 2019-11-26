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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3755) Альперин Вадим (12)

 "С меня лично - ценный подарок": Зеленский просит украинцев помочь с поиском подозреваемого в контрабанде Альперина

Президент Украины Владимир Зеленский просит граждан помочь с поиском известного одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в контрабанде.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Однако далеко он не убежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал Зеленский.

Глава государства просит подключиться и помочь Альперину "найти дорогу в НАБУ" или помочь правоохранителям найти Альперина.

"С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше всех поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом. Звоните на горячую линию НАБУ - 0 800 213 200", - добавил Зеленский.

Читайте также: НАБУ задержало замглавы киевской таможни Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Самому Альперину удалось скрыться

С меня лично - ценный подарок: Зеленский просит украинцев помочь с поиском подозреваемого в контрабанде Альперина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161941
 
 
 Топ комментарии
 
Вовочка, сынок, поехали кататься!

"С меня лично - ценный подарок": Зеленский просит украинцев помочь с поиском Альперина - Цензор.НЕТ 8638
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Самий цінний подарунок від тебе - заява на звільнення з посади Президента Неньки.
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ценный подарок - это открытка с его автографом
а вы что другое ожидаете от этого жадного еврейского моники???
не смешите ))))
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При покупке квартирьі бейсболка в подарок ? "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 165 Количество бейсболок ограничено ?
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Ось ще "аттракцион невиданной щедрости":

"З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 3698
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Нормальная реклама. Її задача викликати емоції, щоб за неї думали, не забували, цитували і розказували. Спеціалісти робили !
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Прям как на его "рассмеши гомика" супер приз в студию.
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)))))))) пнх, я еще понимаю когда беня за кацапов бабло предлагал-никому так и не дал, но вата заинтересовалась, но тут ты полный дебил, зелупа...
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Зеленский: "С меня лично - ценный подарок: бейсболка с логотипом Зекоманды" "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком Альперіна - Цензор.НЕТ 2476
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та не наговаривайте! ))) там могут быть еще ручки и блокнотики.. и футболки... так что ))))

"З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 2294 "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 9278"З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 59

хотя наверное...весь комплект не отдадут)))) ну разве за самого альперина... живьем))))
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За такі атрибути скоро будуть возити особою по статі.
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А оце вже фатально - тату з "елбасьі" "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 8616

"З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 3920
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ой намучится выводить тату... ой настрадается (хоть чресло отрубай) ))))))
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Ану ж покажи який лісапет тобі подарували в Естонії.
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Попроси помощи у Труханова!
Ты ж его спрашивал про коррупцию, а он сказал, что её нет!
И судя по событиям, ты ответил ему:
-Ну, на нет и суда нет.....
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т.е. СБУ, МВД, и другие страшные буквы не могут?
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Видишь ли, все эти слова состоят из трех букв... как, скажем, квн... или х...уй
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Дружина спитала- "хто такий контрабасист (так мені почулося) Альперін?"
Кажу - знав колись барабанщика Альперіна, був у москві піаніст, організатор музичних вечорів Альперін, помер рік тому. А контрабасиста не знаю. Виявилося - вона почула по ТВ про контрабандиста.
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За сумістництвом Зе ще й прес-секретар Холодницького
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A шо так? Ты об Альперине только узнал? Или тебя, преЗЕдент, Альперин тоже нагрел?
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пусть у беНи в доме проверит!там там такие сидят пачками
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Зеленский просит украинцев помочь с поиском/ СБУ послала пианиста с его просьбами подальше. МВД послало пианиста подальше. Пограничники послали пианиста подальше. Подайте о кто сколько может: один я остался ,один- жалобно просит гарант.
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какие у вас, удмурдов, ужасно однообразно уродливые ФИО
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какие у вас, удмурдов, ужасно однообразно уродливые ФИО / Ники Ивана Петровича Сидорова, партизанящего в сайтах РФ: Гражданин Митрофан ДДТ Психиатр читатель Северин Тиль Железняк Евлампий Михрютка историк сталинец Туча Вещун Маркс цензор пионер недовольный Григорий Иванов юный орел психолог Неїжкаша барыга Майор П. Ланжерон Иван Кокс алеет восток Ликбез За царя за родину за веру патриот европеец азартный пошехонский смотрящий свой весельчак Толстой горожанин студент Ермак юрист доброжелатель Акадэмик математик Вангащук Шарапов Нестор Ржевский UA бумеранг законник арий виртуальный котик морской запорожец миру мир масквич Нечуйвітер наблюдатель Лавр Капуста от сохи набат Епифан избиратель осторожный Сигизмунд местный таёжник некурящий знающий демократ Тютюнник справедливый Пафнутий Филимон пролетарий Спирант тамбовский Ленин Троцкий суперрусин шкраб Фома чучхе бывалый Криваколиска мирный атом.
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не совсем понял ответ.видать устал..
но тыж на нашей стороне?
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тыж на нашей стороне?/ Иван Петрович Сидоров на стороне те кто ещё терпит срань правящую Украиной.
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ахметова терпеть нельзя.и фирташа с посаженными,и кучмовский сброд,и ющенкотаковскую больницу будущего,и выбледков хама,и зеленую гнусь тоже.
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Заходжу такий з супостатського IP а цензор мене такий нах#й з х#йлом подалі, оце подарунок , дякую цензор "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 3906
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Ось чому ЦН такий ненависний в Наросії. "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 5972
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Сказал как пацан из 90х: С меня лично - бутылка. А чего не ящик водки?
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Назагал - ці скаднали - добре. Падли краще ховатимуть майно. Більше залишатиметься на складах - незалежно від "ВЛАДИ".
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Интересные комментарии)
Порохоботы, так вы на чьей стороне?
Осторожно с ответом будьте, а то вопрос с подвохом
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ну уж не на стороне поца, который Украину пытаеться под рашку подсунуть.... а ты за какой подвох топишь? неужели за автономный лугандон!?
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При Пете жил и не тужил..а тут тебе на... це - зрада зрадська!!!
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зате прі_пєтє коломийський "тужил" за кордоном. (єта била зрада зрадЦька). А зараз приїхав і в мільярдах екпається. але блаЗЄнота цього не бачить, так, лайно собаче? "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 3949
з портновом така сама історія.
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зеля, а когда посадки коррупционеров будут? ты ведь обещал? касательно этого самого изи альперина - вы же его по землячески сами предупредили и сами через границу провели.... а чего его искать? можно подумать вы такие целочки что не знаете где еврей чалится может? блин я поражаюсь!!!! ищите его в какой-нибудь Бен-Пихве где нибудь под Хайфой.... так что зеля съэкономишь на подарке! это ты так для лохов лапшу на уши вешаешь!!!
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Про "посадки корупціонеів" було до президентських виборів. А сьогодні Вовіку самому ці корупціонери потрібні "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 8230
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Може Вовік спочатку спіймає свого Нєфьодова, бо він сам є контробандистом
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Цінніше! Тату з прип*здентом за рахунок Зеленського!

"З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 8326
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Давай мы лучше тебе Беню найдем, масштаб уже совершенно другой.
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пипец, я в шоке))))
а где вся шалупень типа мусоров, сбу, и прочее?)))))
я так понимаю, эти чуваки уже подарочки получили)))))
понятное дело что не от нелоха)))))
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с меня ценный подарок тому, кто поможет Зеленскому найти дорогу в НАБУ "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 2298
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При Пете, Альперина арестовали, а суд отпустил. К суду претензий нет. Таможня обложила Альперина по полной , он оплатил все платежи, а суд все деньги вернул Альперину. Теперь все претензии к таможне, а к суду претензий нет.
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Все знали всегда что альперин бандит и наносит сильный урон бюджету государства... При Зеленском его реально хотят привлечь к ответственности... С чего так ополчились против Зеленского и в этом вопросе на цензор?
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так то ж відомі боти-зрадо..оби.

Баладу "затягнули хором"-Зрада!..))
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Я думаю, що Нелох точно знає, що цей чорт надійно схоронився - тому тіпа "у мєня для вас посьілка, только я єйо вам нєдам".
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Зажмите яйца Холодницкому , он скажет где чувак подевался .
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Піяніно йому путлєр 9 грудня подарить.
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десь глибоко в команді "Зе" бурлєніє говєн:

"З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 7847

Тёмный Рыцарь, [26.11.19 19:16]
А ещё, хочется поздравить уникального долбое*а, лидера нашей фракции Давида Арахамию с тем, что он превратил никому неизвестных Скороход и Полякова в медиа киллеров.
Которые с утра до ночи вытирают о фракцию ноги и не только.
Надо еще пару человек исключить, и тогда они нас вообще в ноль за*уесосят.
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когда хотят кого то взять за жопу , то берут быстро,тихо без шума и пыли. и не орут на всю страну, типа памагите поймать))))) а я вам падарачек ))))
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Нет,ну он точно не от мира сего!Добробатовцев,ВСУшников,волонтеров бьет "трубой" и тут же просит помощи.Да,какой дурак будет тебе помогать?Оставь в покое тех,кто защитил страну!
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Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна.

тобто це визнання відсутності Сбу,Поліції в Україні на найвищому рівні.
Логічно,що цим узаконюється 'право юрби' на розшук,суд і покарання. "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 4601
тобто СУДИ ЛІНЧА.
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