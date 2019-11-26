 Враг применяет на Донбассе запрещенное вооружение и провоцирует в районе разведения сил, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, четыре обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": трижды - неподалеку от Старогнатовки (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), а также вблизи Широкино (из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).

В сообщении подчеркивается, что оккупанты продолжают вести провокационные обстрелы в непосредственной близости от границ участка разведения №3. "Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь, они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения №3 "Петровское". Все эти действия со стороны ВФ РФ происходят накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске", - отмечают в пресс-центре.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстреливал укрепления Объединенных сил у Крымского и Луганского (из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов).

В течение текущих суток, сообщают в пресс-центре ОС, потерь вследствие обстрелов среди личного состава не было.

Напомним, 25 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.