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Все про:санкции (7515) США (15829) Северный поток (533) Зеркаль (236)

 Американские санкции могут сорвать запуск "Северного потока-2", - Зеркаль

Если Соединенные Штаты введут санкции против газопровода "Северный поток-2", его запуск может быть сорван.

Об этом заявила журналистам в Берлине во вторник заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуска Nord Stream 2, особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу", - сказала дипломат.

По ее словам, для Украины это является дополнительным инструментом в переговорах.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США рассматривает возможность включить положение о санкциях против газопровода Nord Stream 2 в американский оборонный бюджет на 2020 год.

Напомним, 30 октября "Северный поток-2" позволила построить Дания - последняя страна, разрешения которой России не хватало для завершения строительства трубопровода.

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В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что рассматривают возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить прокладку "Северного потока-2" в своих водах.

Источник: https://censor.net.ua/n3161936
 
   
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Жаль, что ЭТОЙ женщине не пришла в голову мысль стать президентом Украины(
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Поздно, 2 трубоукладчика уже выдвинулись к месту работ, на подстраховке есть российский трубоукладчик.
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Да чего срывать то? Его уж построили практически... Если срывать, то Yugal, там еще целую ветку с нуля строить
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Вся страна желает рашке смерти, но при этом она должна продолжать гнать газ в европу через украину.
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Сорвать стройку перед самьім ее окончанием - вьісший пилотаж !
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"Могут сорвать"(с). Помню одну редчайшую гниду, капитана, с которым приходилось столкнуться. Кстати- наш, одессит. Его любимая фраза была: "Я- могу. Но- не должен!"(с). Так и тут. Могут сорвать, но вовсе не должны.
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