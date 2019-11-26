 Незаконная АЗС ликвидирована в Хмельницкой области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" был установлен житель региона, который, не будучи зарегистрированным в органах государственной власти как физическое лицо-предприниматель и не имеющий соответствующих разрешительных документов (лицензии на право розничной торговли горючим), осуществлял реализацию горючего на автозаправочной станции, расположенной на территории области.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 38 тыс. литров дизельного топлива и оборудование общей ориентировочной стоимостью более 1,1 млн. грн.

По данному факту в отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП".













