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Все про:Газ (9187) Польша (5001) Россия (74365)

 Троих польских менеджеров газовой компании задержали из-за "невыгодного" контракта с Россией, им грозит по 10 лет

Агентство внутренней безопасности Польши задержало трех бывших топ-менеджеров компании EuRoPol GAZ по обвинению в нанесении убытков на сумму более $220 млн.

Все трое ранее занимали руководящие должности в EuRoPol GAZ - совместном предприятии российского "Газпрома" и польской компании PGNiG, которая владеет польским участком газопровода "Ямал-Европа". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По данным следствия, ущерб на сумму в более чем $220 млн они нанесли, подписав в 2010 году в Москве соглашение о покупке газа на "невыгодных для EuRoPol GAZ условиях".

Если обвинения будут доказаны, всем бывшим топ-менеджерам компании грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если подпишем договор с "Газпромом" - цена может быть одной из самых низких в истории, - Оржель

Обвинения по этому делу уже выдвинули бывшей заместительнице министра экономики Польши Гражине Генцлевской. По версии следствия, она внесла в правительственную документацию ложную информацию о позитивной оценке договора между Россией и Польшей о транзите газа.

В последние годы Польша пытается снизить свою зависимость от газа из России. Но долгосрочный контракт с Россией от 1996 года действует до 2022-го, и Польша не может его разорвать из-за больших штрафов. В то же время Польша, кроме "Газпрома", может получать газ из США и от других продавцов.

Также на Цензор.НЕТ: Российский газ - это не экономика, а политика. Его покупать не нужно, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/n3161934
 
   
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Хм, поляки под шумок кусок трубы прикупили. Может и СП-2 чуток имеют.
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Кстати именно Кобалев участвовал в подписании контракта Юлькой как консультант.
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бред не пиши!.. Дубина участвовал с Юлькой в подписании контракта, а Коболев тогда еще был старшим специалистов в Департаменте экономики..
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ты что дебил, давать мне ссылку на кацапское СМИ?! .. "Комсомольская правда в Украине" это кацапское издание!.. Ты бы еще на Скобееву сослася..
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Косатій дали тільки 7років і то,не досиділа.В Польщі- червонець.
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Это максималка 10, а так тоже 7 вполне могут дать.
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у нас бы дали премию 100 млн долл и Орден Святослава .
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С Украины миллиарды крадут коломойские, ахметовы, пинчуки, да и все остальные так называемые олигархи.И им совсем не хрена !
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