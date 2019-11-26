 Троих польских менеджеров газовой компании задержали из-за "невыгодного" контракта с Россией, им грозит по 10 лет

Все трое ранее занимали руководящие должности в EuRoPol GAZ - совместном предприятии российского "Газпрома" и польской компании PGNiG, которая владеет польским участком газопровода "Ямал-Европа". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По данным следствия, ущерб на сумму в более чем $220 млн они нанесли, подписав в 2010 году в Москве соглашение о покупке газа на "невыгодных для EuRoPol GAZ условиях".

Если обвинения будут доказаны, всем бывшим топ-менеджерам компании грозит до 10 лет лишения свободы.

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Обвинения по этому делу уже выдвинули бывшей заместительнице министра экономики Польши Гражине Генцлевской. По версии следствия, она внесла в правительственную документацию ложную информацию о позитивной оценке договора между Россией и Польшей о транзите газа.

В последние годы Польша пытается снизить свою зависимость от газа из России. Но долгосрочный контракт с Россией от 1996 года действует до 2022-го, и Польша не может его разорвать из-за больших штрафов. В то же время Польша, кроме "Газпрома", может получать газ из США и от других продавцов.

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