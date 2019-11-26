 Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных

Об этом сообщается на сайте IFFHS, информирует Цензор.НЕТ.

Шевченко получил 41 балл и занял восьмое место в списке.

Рейтинг составляли путем голосованием членов организации из 90 стран мира.

Первое место со 112 баллами занял наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш. Его главное достижение во главе команды — победа на Евро-2016, которое стало первым в истории португальцев.

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Второе место, набрав 102 балла, занял тренер сборной Бразилии Тит. Летом 2019 года его команда победила на Кубке Америки.

Третьим, получив 97 баллов, стал наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, его подопечные завоевали бронзовые награды ЧМ-2018.

Четвертую позицию с 87 баллами занял триумфатор ЧМ-2018, тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Первую пятерку замкнул, получив 61 балл, Джамель Бельмади, который вместе со сборной Алжира победил в этом году на Кубке Африканских наций.

Далее следуют: 6) Саутгейт (Англия, 45); 7) Роберто Манчини (Италия, 42); 8) Андрей Шевченко (Украина, 41); 9) Рикардо Гарека (Перу, 22); 10) Николя Дюпюи (Мадагаскар) и Феликс Санчес (Катар) — 11 баллов у обоих.

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19-е место занял еще один украинец – Александр Петраков. Он с юниорской сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20.

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места в отборочной группе B, где, в частности, выступали сборные Португалии и Сербии. Действующих чемпионов Европы, португальцев, подопечные Шевченко победили в Киеве.

Результат Шевченко в рейтинге (41 балл) – лучший для Украины. Предыдущий лучший результат принадлежал экс-наставнику сборной Олегу Блохину, который в 2005 году набрал 28 баллов.