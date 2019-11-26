 Совет церквей призывает парламентариев дополнить законопроект №0931

Обращение с обоснованием позиции религиозного сообщества были направлены президенту Владимиру Зеленскому и руководству Верховной Рады за подписью председателя ВСЦиРО епископа Римско-Католической церкви Виталия Кривицкого, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСЦиРО.

Отмечается, что парламентский комитет отклонил поправки, направленные на защиту свободы совести и самовыражения, которые внес депутат Виктор Мьялик.

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Тогда представители Комитета объяснили это тем, что нормы закона по противодействию дискриминации не должны иметь никаких исключений, даже в случаях ограничения других конституционных прав граждан. В сообщении указывают, что в редакции законопроекта, подготовленного ко второму чтению, осталось пять специфических исключений из общего запрета дискриминации.

За религиозными организациями оставили право "установления особых требований в отношении религиозных убеждений, пола в сферах отправления культа (деятельности, непосредственно связанной с богослужением, религиозными обрядами и церемониями), а также религиозным или религиозным воспитанием".

ВСЦиРО замечает, что имеющееся исключения в законопроекте №0931 не распространяется на публичную сферу, как проповедь или общественная дискуссия о грехе, и на сферу трудовых отношений в религиозных организациях, устанавливают дополнительно нравственные критерии даже для светских работников.

Кроме этого, проблемы могут возникнуть у врачей и других медицинских работников, которые отказываются делать аборт или операцию по изменению пола из соображений собственной совести, а также у предпринимателей, которые отказываются выполнять заказы, которые предлагают явления, противоречащие их убеждениям. Такие проблемы возникали и в Европе, где в качестве примера недавно Верховный суд Великобритании решил, что отказ пекарни Ashers Baking Company в Северной Ирландии изготовить торт с лозунгом в поддержку однополых браков был правомерным, поскольку не является проявлением дискриминации, а вопросом свободы совести.

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В обращениях ВСЦиРО также отмечается, что общепринятой практикой в ​​религиозных организациях и учрежденных ими юридических лицах (монастырях, учебных заведениях и т.п.) является определение специфических морально-этических и других критериев к священнослужителям, церковнослужителям, работникам. Необходимость учета этих особенностей прямо предусмотрена положениями части третьей статьи 5 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", где закреплена обязанность государства принимать к сведению и уважать традиции и внутренние установки религиозных организаций, в том числе при законотворческой работе.

Поэтому Всеукраинский совет церквей призывает парламентариев дополнить законопроект №0931 поправкой в ​​сфере трудовых отношений: "Не считаются дискриминацией в сфере труда преимущества при предоставлении работы, переводе на другую работу и оставлении на работе в случае высвобождения для учредителей (участников) и членов религиозных организаций и основанных религиозными организациями юридических лиц, установленные их уставами или законами Украины".

С целью надлежащей доработки законопроекта №0931 религиозные деятели настаивают на том, чтобы Верховная Рада направила его на повторное второе чтение для учета поправок, направленных на защиту свободы совести и свободы слова.

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