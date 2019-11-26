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Все про:Зеленский (3755) коррупция (7574) диджитализация (16)

 "Нажимаешь на кнопку - и коррупционера нет", - Зеленский в Эстонии рассказал о "государстве в смартфоне"

Президент Украины Владимир Зеленский на цифровом форуме в Таллинне заявил, что "государства в смартфоне" будет облегчать жизнь граждан и усложнять жизнь для коррупционеров.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Digital society sandbox" в эстонской столице, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Каймар Кару подпишут очень важный меморандум, который открывает совершенно новую эру в украинско-эстонских цифровых отношениях", - отметил

По словам президента, IТ-специалисты Украины заслуживают цифровые возможности для лучшей и более удобной жизни.

"Проект "Государство в смартфоне" облегчает жизнь граждан и осложняет жизнь для коррупционеров. Это самая главная, приоритетными сегодня задача для нашего нового молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку - и все: коррупционера нет. Это не взрыв...", - добавил глава государства.

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Зеленский отметил, что "глобальной" целью украинской власти является построение страны с хорошо развитой цифровой экономикой. "Сейчас некоторые называют законодательный процесс в Украине бешеным принтером, турборежимом из-за невероятного количества законов, которые мы принимаем. Это правда: мы за 2,5 месяца приняли 82 закона. Это улучшает бизнес-климат в стране. Мы понемногу боремся с коррупционерами, очень серьезно", - подчеркнул президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3161928
 
   
 Топ комментарии
 
Кончиту остановите !!!!!!!!

Хотя...

пусть весь мир узнает наше горе
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Удивительно, в еврейской семье и такой умственно отсталый ребёнок. "Нажимаешь на кнопку - и коррупционера нет", - Зеленский в Эстонии рассказал о "государстве в смартфоне" - Цензор.НЕТ 9723
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Так він це собі бачить - типу натискаєш кнопку і нема корупціонера "Натискаєш на кнопку - і корупціонера немає", - Зеленський в Естонії розповів про "державу в смартфоні" - Цензор.НЕТ 7080
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Коли виступав Кучма, то якось напружно було слухати; таке відчуття, що зараз попирхнеться словом.
Коли виступав Ющенко, то відчуття, що мовляє не про що; - друзі мої.
Коли виступав овоч, то так і ловиш на тому, що шльопери кругом, та геноцид нації...
Коли виступав Порошенко, то ніякого відчуття. Все по ділу і без протокольних шпаргалок.
Коли виступає Зе, то відчуття таке, що ось, от заплаче, заридає. Протокольні речі зі шпаргалки поперед усе. Від себе ніц ні слова... За те з тесли у фейсбуці, просто мега лектор.
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Вы "зе-шариков находитесь на низшей стадии развития, а пытаетесь рассуждать о мировой политики"
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