 Легендарный воин "Азова" Дмитрий Волонтирец (Волына) умер в результате инсульта. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Азова."

В сообщении отмечается: " С невыразимой болью сообщаем, что в вечность отошел боец ​​полка "Азов" Дмитрий Волонтирец псевдо "Волына". Азовец умер 25 ноября в результате инсульта. Около недели он боролся за жизнь в больнице, однако болезнь, к сожалению, оказалась коварной. Волыне было 40 лет. Дома его ждали жена и сын.

Всю свою жизнь Дмитрий Волонтирец связал с военным делом: служил по контракту в миротворческих войсках за рубежом, в Ираке, в "Азова" в составе батальона "Донбасс" прошел Иловайский котел и Дебальцево. В "Азове" же нес службу с 2015 года, имел звание младшего сержанта и был одним из основателей направления аэроразведки в полку. Последние годы занимал должность начальника секции разведки первого батальона полка. Кроме разведки, Волына имел незаурядные способности к саперному делу - был одним из лучших саперов "Азова". В 2019-м, за успехи во время несения службы на Светлодарской дуге, в частности за выполнение успешной операции по продвижению вперед, Дмитрий был награжден почетным знаком "За доблесть и верность", нагрудным знаком "За доблестную службу", а также орденом "За мужество" 3-й степени. Последние дни перед непоправимым он передавал свои знания побратимам - проводил курсы по саперного дела на полигоне полка.

Волина был истинным патриотом своего государства, любил свое подразделение и был здесь настоящей душой компании. "Я надеюсь, что когда-то вся армия станет такой, как наш полк, тогда нам не страшен любой противник", - говорил Волина в интервью с передовой полгода назад. "Наше дело не закончено, и если ее так бросить на полпути - зачем тогда надо было все это начинать?" - считал азовец.

Полк "Азов" выражает слова искренних соболезнований семье и друзьям павшего. В память о таких, как Волына, бойцы "Азова" обязательно одержат победу над врагом. Мы закончим твое дело, брат! Помним!"