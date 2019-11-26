 Мошенники хотели получить 1,5 млн евро за "содействие" в назначении на политическую должность

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.
Аферисты были задержаны при получении части денежных средств в размере 750 тыс. евро.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее правоохранители уже задерживали мошенника, выдававшего себя за друга Зеленского и за 1,5 млн долл. обещавшего назначение директором госпредприятия.
Estonians, you've made my day...
(новый год скоро!...а они ж до новогодних чесов должны успеть...а то и тут и там - не разорваться ж)))))