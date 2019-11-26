 Мошенники хотели получить 1,5 млн евро за "содействие" в назначении на политическую должность

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

Аферисты были задержаны при получении части денежных средств в размере 750 тыс. евро.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и избрании меры пресечения.

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Напомним, ранее правоохранители уже задерживали мошенника, выдававшего себя за друга Зеленского и за 1,5 млн долл. обещавшего назначение директором госпредприятия.