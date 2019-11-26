 Российский дембель из Приднестровья пытался ввезти в Украину радиооборудование, его не пустили. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Гражданин РФ пытался попасть на территорию нашей страны через пункт пропуска "Могилев-Подольский - Отач".

"Россиянин 1990 года рождения вез в коробке разные радиотехнические предметы: две радиостанции "Kenwood", 4 антенны, 13 флэш-носителей и девять сим-карт разных мобильных операторов, а также десять USB-шнуров и радиоприемник. Еще у него обнаружили печать "Зенитный полк", жетон с надписью "ДМБ РФ". Иностранец сообщил, что служил в группе российских войск в Приднестровье. Для чего едет в Украину, еще и с таким багажом, "дембель" не смог ответить", - сказано в сообщении.

Правоохранители взяли у мужчины объяснения и вернули его на территорию Молдовы.







Читайте на Цензор.НЕТ: Украинка везла из Милана 50 единиц брендовой одежды на 1,5 млн под видом личных вещей. ФОТОрепортаж

Через несколько часов после инцидента на пункте пропуска "завернули" еще одного мужчину - дальнобойщика из Молдовы. Он украсил кабину геогиевской лентой, разместив ее на солнцезащитной шторке под лобовым стеклом.

"После проведения процессуальных действий сотрудниками полиции, пограничники поставили в паспорт иностранца штамп о запрете въезда в Украину на 3 года, с которым он и уехал в Молдову", - сообщили в Госпогранслужбе.

Также на Цензор.НЕТ: Украинка пыталась "выкупить" за $200 жениха-россиянина, - Госпогранслужба