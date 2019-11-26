 Российский дембель из Приднестровья пытался ввезти в Украину радиооборудование, его не пустили. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Гражданин РФ пытался попасть на территорию нашей страны через пункт пропуска "Могилев-Подольский - Отач".
"Россиянин 1990 года рождения вез в коробке разные радиотехнические предметы: две радиостанции "Kenwood", 4 антенны, 13 флэш-носителей и девять сим-карт разных мобильных операторов, а также десять USB-шнуров и радиоприемник. Еще у него обнаружили печать "Зенитный полк", жетон с надписью "ДМБ РФ". Иностранец сообщил, что служил в группе российских войск в Приднестровье. Для чего едет в Украину, еще и с таким багажом, "дембель" не смог ответить", - сказано в сообщении.
Правоохранители взяли у мужчины объяснения и вернули его на территорию Молдовы.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинка везла из Милана 50 единиц брендовой одежды на 1,5 млн под видом личных вещей. ФОТОрепортаж
Через несколько часов после инцидента на пункте пропуска "завернули" еще одного мужчину - дальнобойщика из Молдовы. Он украсил кабину геогиевской лентой, разместив ее на солнцезащитной шторке под лобовым стеклом.
"После проведения процессуальных действий сотрудниками полиции, пограничники поставили в паспорт иностранца штамп о запрете въезда в Украину на 3 года, с которым он и уехал в Молдову", - сообщили в Госпогранслужбе.
Также на Цензор.НЕТ: Украинка пыталась "выкупить" за $200 жениха-россиянина, - Госпогранслужба
У РФ українця ув'язнили за звинуваченням у контрабанді деталей військової техніки
Зебіли ж не дарма скасували заборону на в'їзд чоловіків з РФ.
Шо рашка уже всех наших отпустила? Обменять не на кого?
Ну наконец-то супершпиона поймали!!! А если у него еще было три коробки спичек - это вообще всемирный заговор. наверное там пограничники из леса были, которые и проводов никаких никогда не видели.. Идиоты!
Надо было пустить, а затеп посадить на 8-10 лет, с конфискацией.
Коротше - не бачу нічого кримінального. Напевно саме загрозливе - це жетони.
Стосовно ж другого - треба було йому спочатку цю ленту в дупу засунути, а вже потім завернути в Молдову.
Не пойму, почему Украина отпускает эту срань.. Это ж такой биологический материал для обменного фонда!
А потребовали возвращения из рф , снятого секретного оборудования катеров .
*****
https://www.facebook.com/MatiosAnatolii/posts/1412248388926277
.
Возврата станции космической связи IRIDIUM с системой шифрования сигнала .
Блоки распознавания ( свой- чужой) .
Радиостанции Харис КВ с системой кодировки .
.Радиостанции Харис УКВ с системой шифрования сигнала.
Блоки ОССР,
Справка для ботов ;
Акт приема катеров и буксира.
https://storage1a.censor.net/images/7/8/c/a/78cafc93fad346798823189a14f4aeaa/original.jpg
Точно пророхоботы !
До речі, Україна вже оформила законодавчо вихід з "наблюдатєльнава камітєта", в якому вона була у Придністров'ї разом з московськими окупантами?
Наприклад, Україна відізвала свій підпис під цим документом ?
2. Контакти на території України?
3. Мета в'їзду?
4. Біометричні дані.
5. Мета ввезення (транзиту) апаратури.
6. Чому не було конфісковано апаратуру і не направдено на експертизу?
Тут, блін, в межах міста Києва у травні 2014 дівчина - тренер з велоспорту (татуйована хіпоза) самотужки затримала кацапа в автівці, напакованій радіоапаратурою (неподалік військової частини) і здала кому треба. А погранці вухами хлопають.
А дембелю можна шпигунство впаяти. Тільки для цього яйця потрібні. На флешки накачати інструкції, директиви фсб (чи гру), кілька фотографій наших військових частин і вуаля- готовий біоматеріал на обмін.