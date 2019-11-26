EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  174  5
Все про:омбудсмен (436) Донбасс (20017) Евросоюз (12680)

 Украина предложила собрать трех омбудсменов по правам человека из СЕ, ЕС и ООН для оценки ситуации в Крыму и на Донбассе

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий предложил собрать трех омбудсменов по правам человека из Совета Европы, Европейской комиссии и Организации объединенных наций для оценки ситуации в Крыму и на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", такое предложение он озвучил во вторник в Страсбурге в Европейском парламенте в ходе встречи группы депутатов с украинским режиссером, освобожденным узником Кремля Олегом Сенцовым.

"В нашей миссии (миссии Украины при ЕС) есть предложение провести встречу трех омбудсменов по правам человека – из Европейской комиссии, из ООН и Совета Европы – пусть они обсудят вместе с нами и посмотрят, какие инструменты можно использовать даже не побывав в Крыму, на Донбассе. Они имеют право подготовить доклад. Они должны знать, сколько людей уже находится в тюрьме и так далее", - сообщил Точицкий.

При этом он обратил внимание, что последним комиссаром по защите прав человека Совета Европы, который посещал Крым, был Нилс Мужниекс, который занимал эту должность с 2012 по 2018 годы. Сейчас эту должность занимает Дуня Миятович.

"Комиссар по правам человека не нуждается ни в каком разрешении от государства-члена, чтобы поехать и посмотреть на ситуацию. Единственным комиссаром, который это сделал в 2014 году, был Мужниекс. Сейчас у нас новый комиссар, которая может, не спрашивая разрешения, просто задекларировать намерение посетить Крым через территорию Украины и Донбасс, и выполнить возложенный на нее мандат", - пояснил Точицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денисова передала омбудсмену Турции Малкочу список украинцев, незаконно удерживаемых Кремлем

Источник: https://censor.net.ua/n3161916
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Окупований Крим, окупований Донбас, сотні полонених. «Вєрнітє озброєння з кораблєй» Мєрзость.
Куди ж та борзость поділася «я потрєбую вєрнуть Крим і компенсацію». Шо, потрєбовал, янєлох хєров?
 показать весь комментарий
 
 
Хух... я вже подумав зібрати їх на одному перехресті...
Це точно безпечно, три омбудсмена в одному місці?
 показать весь комментарий
 
Что вам даст мониторинг прав человека во время войны и под оккупацией, займитесь лучше возвращением оккупированных земель а не трусов и металлолома.
 показать весь комментарий
 
 
А они реально туда поедут ? В смысле в Крым и Донбасс. Или из Киева будут "мониторить" ?
 показать весь комментарий
 
читайте внимательно "В нашей миссии (миссии Украины при ЕС) есть предложение провести встречу трех омбудсменов по правам человека - из Европейской комиссии, из ООН и Совета Европы - пусть они обсудят вместе с нами и посмотрят, какие инструменты можно использовать даже не побывав в Крыму, на Донбассе. "
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх