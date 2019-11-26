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Все про:Корчак (174) Антикоррупционный суд (542)

 Дело Корчак передали в Антикорсуд

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро направили в суд дело по обвинению экс-главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак в декларации недостоверной информации.

Как передает Цензор.НЕТ, этом сообщает пресс-служба САП.

В пресс-службе  напомнили о том, что в 2016 году близкое лицо чиновницы приобрело авто за 544 тысячи гривень. Однако фактически имущество находилось в постоянном пользовании Корчак и ее мужа. Пользование автомобилем должно быть отраженным в декларации за 2016 год, но такой информации не было. На данный момент обвинительный акт направили в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование в декларировании недостоверных сведений экс-главой НАПК Корчак завершено, - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3161915
 
   
 Топ комментарии
 
Надеюсь эту колхозную бабу посадят,а премии,что она себе повыписывала-вернут.
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Соевая реальность - борцов (якобы!) с коррупцией садят за коррупцию.
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На пару с Танюхой Чорновол.Будет у Пашинского гарем.
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На пару с Танюхой Чорновол.Будет у Пашинского гарем.
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Надеюсь эту колхозную бабу посадят,а премии,что она себе повыписывала-вернут.
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Соевая реальность - борцов (якобы!) с коррупцией садят за коррупцию.
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И что за шум ,500000 гр делим на 25 равно 20.000 тысяч баксов.
У таких людей такие деньги на сигареты внучикам.
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