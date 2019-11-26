 Дело Корчак передали в Антикорсуд

Как передает Цензор.НЕТ, этом сообщает пресс-служба САП.
В пресс-службе напомнили о том, что в 2016 году близкое лицо чиновницы приобрело авто за 544 тысячи гривень. Однако фактически имущество находилось в постоянном пользовании Корчак и ее мужа. Пользование автомобилем должно быть отраженным в декларации за 2016 год, но такой информации не было. На данный момент обвинительный акт направили в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.
У таких людей такие деньги на сигареты внучикам.