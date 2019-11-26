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 Политика Украины, Общество
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 Вопросы дошкольного образования и раннего развития должны быть приоритетом для правительства, - Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает, что правительство должно уделить приоритетное внимание вопросам дошкольного образования и раннего развития украинских детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я бы хотела, чтобы дошкольное образование и раннее развитие стало приоритетом правительственной политики. Мы не можем игнорировать тот период жизни маленького ребенка, когда формируется психика, мир и понимание себя в нем, только потому, что этот уровень образования является вопросом местной власти", - сказала Новосад.

Министр отметила, что результаты исследования показывают, что ученики, которые посещали учреждения раннего развития дошкольного образования, имеют лучше результаты в будущем.

Также Новосад добавила, что важно для страны развивать альтернативные форматы ухода за детьми, что позволит женщинам трудоустраиваться.

"У нас около 4 млн женщин, которые сидят дома только потому, что нет адекватной системы раннего развития дошкольного образования", - отметила она.

В свою очередь, заместитель министра цифровой трансформации Валерия Иоанн отметила, что в мире в этой сфере уже есть множество хорошего опыта и эффективных кейсов, которые можно адаптировать и внедрять в Украине.

"Но первое, с чего нам нужно начать - это стратегия. Это то, что мы уже сейчас будем делать в школах вместе с МОН, а именно согласовывать стратегию "Цифровая школа". И я думаю, что следующим важным шагом будет согласование стратегии раннего развития", - добавила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161909
 
 
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Господи, когда уже закроют эту дурочку?
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Уже просто надоели ..... Поднимите зарплаты преподавателям !!!!
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