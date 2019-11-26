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 Спорт, За рубежом
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 МОК заявил о поддержке санкций WADA против РФ: "Ответственность несут российские власти"

Международный олимпийский комитет выступил с заявлением о поддержке санкций Всемирного антидопингового агентства по России/

Об этом сообщает официальный сайт МОК, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая серьезность манипуляций, МОК призывает WADA передать все документы в Совет Европы и ЮНЕСКО и предпринять дальнейшие действия в соответствии с антидопинговой конвенцией Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте", - говорится в заявлении.

В то же время МОК поддержал идею WADA позволить выступать на международных соревнованиях "чистым" российским спортсменам.

"Российские власти несут ответственность за сохранение целостности московских данных... МОК вновь обращается к российским властям с просьбой предоставить аутентичные данные московской лаборатории. Их предоставление позволит наказать виновных и защитить тех, кто не виноват. Только таким образом можно защитить от подозрений новое поколение "чистых" российских спортсменов", - убеждены в МОК.

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"Мы надеемся, что справедливость наконец восторжествует и будут введены полные и надлежащие санкции", - говорится в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3161908
 
 
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пусть пропустят олимпиаду, ничего страшного. в следующий раз подумают лишний раз как допинг кушать.
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Да ничего они не пропустят, просто будут под нейтральным флагом, им не привыкать.))
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В то же время МОК поддержал идею WADA позволить выступать на международных соревнованиях "чистым" российским спортсменам.

Чистые - это те, кого ещё не управились поймать.
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Чистый русский спортсмен - у кого был персональный ФСБшник, который за него писял в пробирку
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походу в мок пробрались бандеровцы и русофобы
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Правильно, нужно уничтожить свинособакский спорт. Унтерменши кацапские не могут соревноваться честно, так лишняя хромосома мешает
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Не завадило би, щоб Президентом можна було стати лише після перевірки у WADA.
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проведут свою , альтернативную спортивную движуху со всякими там мозамбиками , сириями , беларусью ... где можно употреблять всё без ограничений , в том числе тяжёлые и лёгкие нарковещества ...весёлый движ может получиться
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***
и только пробежав после финиша еще три круга
победителя наконец-то попустило
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