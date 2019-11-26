 МОК заявил о поддержке санкций WADA против РФ: "Ответственность несут российские власти"

Об этом сообщает официальный сайт МОК, информирует Цензор.НЕТ.
"Учитывая серьезность манипуляций, МОК призывает WADA передать все документы в Совет Европы и ЮНЕСКО и предпринять дальнейшие действия в соответствии с антидопинговой конвенцией Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте", - говорится в заявлении.
В то же время МОК поддержал идею WADA позволить выступать на международных соревнованиях "чистым" российским спортсменам.
"Российские власти несут ответственность за сохранение целостности московских данных... МОК вновь обращается к российским властям с просьбой предоставить аутентичные данные московской лаборатории. Их предоставление позволит наказать виновных и защитить тех, кто не виноват. Только таким образом можно защитить от подозрений новое поколение "чистых" российских спортсменов", - убеждены в МОК.
"Мы надеемся, что справедливость наконец восторжествует и будут введены полные и надлежащие санкции", - говорится в заявлении.
Чистые - это те, кого ещё не управились поймать.
и только пробежав после финиша еще три круга
победителя наконец-то попустило