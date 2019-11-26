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Все про:минирование (866) Укрзализныця (1750)

 С центрального вокзала Киева эвакуировали сотрудников и пассажиров из-за сообщения о "минировании"

С центрального железнодорожного вокзала Киева эвакуировали пассажиров в связи с поступлением сообщения о "заминировании".

Об этом сообщила "Укрзализныця" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - сообщили в компании.

Отмечается, что поезда курсируют по графику. "Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - отметили в Укрзализныце.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161907
 
 
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Із центрального вокзалу Києва евакуювали співробітників і пасажирів через повідомлення про "замінування" - Цензор.НЕТ 6822 Елена Сосновская
Нет, это Хохлы так делают, промордорские, украинцы, которые за "Слава Украине- Героям Слава", никогда не станут против Украины, если только 73%, которые от имени Зели...
И, от имени х""ла...
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