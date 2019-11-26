 С центрального вокзала Киева эвакуировали сотрудников и пассажиров из-за сообщения о "минировании"

Об этом сообщила "Укрзализныця" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - сообщили в компании.

Отмечается, что поезда курсируют по графику. "Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - отметили в Укрзализныце.

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