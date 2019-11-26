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 Политика Украины
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Все про:диаспора (294) Зеленский (3755) украинцы (3042) Эстония (637)

 "Возвращайтесь в Украину, поднимайте производство!" - Зеленский на встрече с диаспорой в Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с украинской диаспорой во время визита в Эстонию призвал этнических украинцев вернуться на историческую родину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Украинская община заверила, что верит в евроинтеграционную динамику Украины, и многие хотят вернуться на Родину", - уверяют в пресс-службе.

"Возвращайтесь в Украину, начинайте работу, поднимайте производство. Присоединяйтесь к нам!" - обратился к представителям диаспоры Владимир Зеленский.

"Мы все хотим, чтобы Украина знала: она не одна - мир с вами, Европа с вами, Эстония с вами", - сказала представительница украинской общины Лидия Лане.

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Также Президент вместе с супругой почтили память павших за независимость Эстонии. Президентская чета возложила цветы к Монументу победы в войне за независимость. Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания, сообщили в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3161904
 
 
 Топ комментарии
 
Возвращайтесь в Украину, поднимайте Бенино благосостояние!
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ага счас, успевай принимать на 150 дол в месяц
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люди прийшли на клоуна подивитися "Возвращайтесь в Украину, поднимайте производство!" - Зеленский на встрече с диаспорой в Эстонии - Цензор.НЕТ 5594 а воно якусь несмішну фігню несе
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Воно ще більш ембіцильне ніж я вважав.
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Земляки! Коломойский, Пинчук и прочие олигархи просили передать вам, чтобы вы возвращались в Украину и подымали производство олигархов за зарплату 150 долларов в месяц, а не подымали экономику еврогеев, буржуев поганых - сказал Зеленский.
- Вы должны быть патриотами своей страны, Европа и НАТО, Америка - фу, СНГ - гуд!, резюмировала зеленая обезьяна, марионетка олиграхата.
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Плюсую агульно всю соевую ботоферму за "дурень", " что он мелет" и т.д.! Прекрасная оценка пятилетнего правления Порошенко - всех его реформ и достижений.
Так держать, порохоботы!
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Иди в свою БелоРосию критикуй своего преза.
Без тебя разберемся в своей стране
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*****! Эстонцы, до слез!) Спасибо, что не пианино блеать.
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Мне кажеца он не такой уж дурак. Похоже на осознанный тролинг. Всё он прекрасно понимает что никто в здравом уме в этот беспредел на 200 баксов зарплаты не поедет, но специально тролит своих ЗЕбилов.. божья роса так сказать..
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дебил продает предприятия оставшиеся, а вы приезжайте поднимайте производство....клован
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Ты Идиот Торчок! Я уехал из страны в 35 13 !!! Лет назад, потому что было тоскливо еще при Ющенко.А 2010 когда избрали твоего лучшего донецкого друга Овоща в Президенты я на одеом из форумов написал- идет полное разрушение Украины. Ты хочешь чтобы я вереулся, и начал " поднимать" производство с такими кредитными ставками, полицией, судами, олигархатам- каганатом и т.д. Вова, я могу вернуться в том случае, когда ты будешь сдавать Украину ***** и тебя вместе с твоей шоблой Лигасмеховской и 95 квартальной, и прочую Вату наконецто начнут на столбах вешать! Как я еще будучи в военном училище при Союзе в разговорах с однокурсниками предлагал делать с коммуняками и комсомольцами! Но и тогда не послушались мудрого совета- теперь эти все Медыедчуки, Портновы рабиновичи и Коломойские, Кучмы и т.д. при власти.
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Зеля, учителя уже пол года ждут зарплату по 4000$...Вопрос Когда?😄
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Я сьогодні вже порахував - те, що кабмін видав вчителям, це пристойна зарплата 4000 дол кожного 77-го місяця року.
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при таком идиоте презе никто точно не приедет!
вот когда погоним зелеНУю паадаль+ ватную и вступи в ЕС И НАТО тогда может подумают.
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Похоже сильно много народу свалило, и при кловуне побежали ещё быстрее, а бородатой бабушке по зарез нужны халявные рабы на свои заводы. Ато кловун куда не приедет везде всех просит возвращаца...уж очень не хочеца бородатой бабушке платить высокие зарплаты, срочно нужна бесплатная рабочая сила за жрачку.
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"Возвращайтесь в Украину, поднимайте производство!" - Зеленский на встрече с диаспорой в Эстонии
А смысл?
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Це типу - приїжджайте до мене на дачу на прополку картоплі... на шару.
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Ог уж эти совковые лозунги...😀
Что в понимании этого чувачка означает "поднимайте производство"？
Он их директорами заводов всех назначит....главными инженерами？или как？
Или он их токарями и сварщиками зовет？
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Можна і повернутись. Але що там з корупцією, Вовік? Є засуджені до реальних строків ув'язненя топ-чиновники? Є якісь зруйновані корупційні схеми? Бо на митниці Нєфьодова корупція збільшилась, а надходження зменшились за останні місяці на 70 млрд. гр. Що робить в міністерстві економіки дебіл Милованов? Чому з монофракції Зеленського було виключено Скорохід і Полякова? Може пан Зеленський думає, що люди в Естонії не вміють користуватись інтернетом? Чи може ці панове не володіють українською, або російською? Або не бачать статистику, за якої з України Зеленського останні інвестори втікають?
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