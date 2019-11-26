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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газпром (2945) Нафтогаз (2792) Россия (74365) Коболев (354)

 Украина ровно 4 года не покупает газ у России, - Коболев

Украина избавилась от газовой зависимости и уже 1460 дней не импортирует газ из России для собственных нужд.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре года назад в Украину зашел последний газ, который мы купили у Газпрома. Пять лет назад мы впервые открыли реверс и обеспечили поставки голубого топлива из Европы", - говорится в сообщении.

По его словам, в 2013 году зависимость от России превышала 90%.

"Сегодня о ней лишь вспоминают. В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а Нафтогаз покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30%). Недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ. Рыночные механизмы сделали то, что политики не могли сделать десятилетиями - лишили Украину газовой и политической зависимости от РФ", - подчеркнул Коболев.

Он отметил, что реверс - это промежуточный результат. Это действенный рыночный механизм, но Украина может больше.

Внутренней добычей обеспечено около двух третей потребностей украинских потребителей.

"Добычу нужно наращивать, и этим занимаемся как мы, так и частные добытчики. Однако чтобы быстрее избавиться от потребности в импорте энергоресурсов, должны вводить технологии энергосбережения и уменьшать потребление газа", - подытожил Коболев.

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Украина ровно 4 года не покупает газ у России, - Коболев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161902
 
   
 Топ комментарии
 
Да вы уже задолбали этой мантрой, а чей по вашему газ идет по реверсу. Притом большая часть реверса только на бумаге а реально отбор с трубы идет на территории Украины.
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Как бы этот ломоть сейчас всю страну за собой не утянул.
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Да вы уже задолбали этой мантрой, а чей по вашему газ идет по реверсу. Притом большая часть реверса только на бумаге а реально отбор с трубы идет на территории Украины.
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я понимаю шо цапы не могут понять - но факты есть факты - хотя кому это я
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Якщо ти продав, оптом 100 кг. вати, в магазини, і вона продається разом з ватою інших постачальників, то чия вона тепер?
Магазин запитує тебе кому ту вату продавати?
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DufEnergy, Axpo Trading, ENGIE, RWE, Uniper Global, Trailstone, MET gas, Shell, AOT, Eni

Де тут кацапи?
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Почитай, як, коли Путін, за часів Ющенка, зимою відключив постачання газу в Україну, і українські супер- фахівці, перевели мережу газогонів в реверсний режим з Заходу на Схід.
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Коболев, кого ты лечишь?
Газ точно также покупается в рф. Только платится странам ЕС 🇪🇺. А они уже рашке.
Муть лепит какую-то
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_Справедливости ради. Перечитал. У вас сложности с осмыслением прочитанного? Там написано что не покупают газ у Газпрома, а не "не покупаем газ из моржовии".
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перестань смотреть свое ТВ - начни думать))
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Мне нечем думать.
Но вы, как умный, скажите, что за газ Украина закупает?
Может норвежский? 🤔 🤪
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Україна закуповує газ, що належить європейським операторам, у тому числі, і той,що зберігається в Українських ПГХ.
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вы мне должны - за лень - "Сегодня о ней лишь вспоминают. В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а Нафтогаз покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30%). Недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ. Рыночные механизмы сделали то, что политики не могли сделать десятилетиямиИсточник: https://censor.net.ua/n3161902
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За транзит газа платит народ, ибо это входит в тариф, сначала качаем в Словакию, а потом назад. Схема милионного обогащения пана Коболева.
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Никто физически ничего не качает, все эти реверсы только на бумаге, а отбирают газ по факту на узле напрямую у рашки, как и раньше.
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скан - того шо ты работаешь на станции - где газ качают - а если нет - то ты тролль цапский
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Троль кацапский самый настоящий. Проходи, не задерживайся. С тобой мне не о чем говорить.
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За транзит платит вообще-то рашка. Минимум за транзит в Словакию.
Потому и воют зебилоиди "русню абижають" заставляют платить за прокачку газа до западной граници а отбор идет еще в Харькове.
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С чего Вы это взяли? Доставка товара была до Словакии и цена с учетом транзита через Украину... запомните раз и на всегда, за все всегда платит потребитель.
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Ти дурачек? Кто платит за "доставку" газа в Словакию?
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Не знаю, чи обогащається там Коболєв, але реверсом з Європи виходить ДЕШЕВШЕ, ніж напряму в рашці зі скидкою по договору 2009 року:

https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/24/646376/
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Суд по тому контракту выигран и выписана ему премия, за наш счет... да проснитесь уже.
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Газ у россии покупает фирма, зарегистрированная в Словакии, которая перепродает его Украине с наценкой и добавкой за доставку, которой де-факто нет.
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За "доставку" в Словакию платит вообще-то газпрьом. Чего у вас, рашинских холуев, пердачилы и полыхают Україна рівно 4 роки не купує газ у Росії, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6696
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Але при цьому газ дешевший, ніж по договору 2009 року з кацапами...
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Украина ровно 4 года не покупает газ у России, - Коболев

Ещё один клоун. Т.е., через посредников, это не у России. Это мы не им бабло закачиваем.
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Газ належить кінцевому власнику.
Так як і картопля, яку різні фермери продають оптом у мережі супермаркетів.

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Товар принадлежит тому, кто получает за него деньги.
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Так. Належить тому хто товар придбав.
Ящо Словакія придбала в Рашці газ, то він тепер чий?
Правильно. Він тепер словацький.


А кассаби підміняють поняття ПОХОДЖЕННЯ газу і ВЛАСНИКА газу.
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А причём тут кацапы? Тут Коболев заяляет. Это он говорит не "российский" и "не у России". Ну, тогда пусть поделится, откуда этот газ стартовал.
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Хаха добычу говорит нужно наращивать, так а кто же тебе мешает, добыча в октябре упала на 1,5% по сравнению с сентябрем.
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так зеленые начали с металлургов - индуса прищемили на строительство больницы - всех трусят - а не кто и не зайдет - они взятки не платят - как это списывать и показывать акционерам?
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ну ради такой даты пора и премию выдать Коболеву. Прям гений газовый
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Даже про реверс ,невозможный' ни слова. Газ покупается у России на границе с Украиной но прокладками не сходя сместа перепрадается Кобелю. Маржу делят. Что не так.
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Объясни на практике - откуда этот газ берется и по какому газопроводу идет в Украину из Европы?
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Блин, аж интересно стало...
Если мы покупаем газ у европейских операторов, то по какому газопроводу он поступает в Украину?
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Да есть там отвод трубы из Словакии обратно в Украину, по ней и делают реверсные поставки.
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покупает, через фирмы прокладки и дороже
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