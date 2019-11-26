 Украина ровно 4 года не покупает газ у России, - Коболев

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.
"Четыре года назад в Украину зашел последний газ, который мы купили у Газпрома. Пять лет назад мы впервые открыли реверс и обеспечили поставки голубого топлива из Европы", - говорится в сообщении.
По его словам, в 2013 году зависимость от России превышала 90%.
"Сегодня о ней лишь вспоминают. В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а Нафтогаз покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30%). Недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ. Рыночные механизмы сделали то, что политики не могли сделать десятилетиями - лишили Украину газовой и политической зависимости от РФ", - подчеркнул Коболев.
Он отметил, что реверс - это промежуточный результат. Это действенный рыночный механизм, но Украина может больше.
Внутренней добычей обеспечено около двух третей потребностей украинских потребителей.
"Добычу нужно наращивать, и этим занимаемся как мы, так и частные добытчики. Однако чтобы быстрее избавиться от потребности в импорте энергоресурсов, должны вводить технологии энергосбережения и уменьшать потребление газа", - подытожил Коболев.
Магазин запитує тебе кому ту вату продавати?
Де тут кацапи?
Газ точно также покупается в рф. Только платится странам ЕС 🇪🇺. А они уже рашке.
Муть лепит какую-то
Но вы, как умный, скажите, что за газ Украина закупает?
Может норвежский? 🤔 🤪
Потому и воют зебилоиди "русню абижають" заставляют платить за прокачку газа до западной граници а отбор идет еще в Харькове.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/24/646376/
Ещё один клоун. Т.е., через посредников, это не у России. Это мы не им бабло закачиваем.
Так як і картопля, яку різні фермери продають оптом у мережі супермаркетів.
Ящо Словакія придбала в Рашці газ, то він тепер чий?
Правильно. Він тепер словацький.
А кассаби підміняють поняття ПОХОДЖЕННЯ газу і ВЛАСНИКА газу.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/24/646376/
Если мы покупаем газ у европейских операторов, то по какому газопроводу он поступает в Украину?