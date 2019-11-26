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 Политика Украины
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Все про:Газ (9187) Россия (74365) Герасимов (231)

 Российский газ - это не экономика, а политика. Его покупать не нужно, - Герасимов

Переговоры о возможных закупках газа у РФ власти держат в таком же секрете, как и ранее импорт электроэнергии из страны-оккупанта.

Об этом на брифинге сказал сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.

"Напомню, что закупки электроэнергии у России сперва скрывались. И говорили, что в законе, который голосуется этого нет. И только благодаря журналистам мы узнали и начались хоть какие-то невнятные комментарии", - сказал он.

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"Российский газ - это не экономическая. Это политическая вещь. И это вопрос влияния. Поэтому считаю, что (покупать газ у РФ. - Ред.) делать не нужно", - ответил Герасимов на вопрос журналиста.

Президент Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд о необходимости договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3161897
 
   
 Топ комментарии
 
Чи продадуть українці майбутнє своїх дітей за дешевий газ?
Вкотре.
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Зебобикам Украина не нужна.

Им бы пилить, пилить и пилить....
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Зебобикам Украина не нужна.

Им бы пилить, пилить и пилить....
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Так. Схема ж робоча. Їм головне "перєстать стрєлять" !
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Чи продадуть українці майбутнє своїх дітей за дешевий газ?
Вкотре.
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Не покупать газ у агрессора.
Лучше в США 🇺🇸..
Хоть в 1000 раз дороже.. Ну или хотя бы в 5.
Но лучше если в 3.
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Кто вам козломордым рассказывает сказки о дорогом СПГ?
Цени на СПГ в этом году в Европе ниже цен ГазПрёма...
А летом так намного ниже...
Украине всего то и нужно что закачать летом газ в хранилища
а зимой поднимать его и использовать...
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Ну как быстро мне скинь линк, с ценами, где ты тупой баран увидел, чтобы цена спг газа была дешевле кацапского.
Либо будешь считаться дряблым задротом и **********, скотина рукожопая.
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Значит в Германии сидят одни идиоты, раз тащат к себе СП-2 - пришел СПГ из США так цена на него 650 зеленых за 1000куб - вешай лапшу своей бабке.
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Твой пост, это типичный высер козломордого троля из Лахты...
Вот сто пишет даже ваша пресса в **********:
"$106 - столько давали за 1000 куб. м газа на нидерландском газовом хабе TTF (Title Transfer Facility) в конце июня. Сейчас котировки символически двинулись вверх, добавив $5-7 за ту же 1000 кубов, но глобально сути происходящего это не меняет - цены на газ в континентальной Европе упали до абсолютных минимумов за последние 10 лет."
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Дорого нам ваш русский газ обошелся.
Крьім, часть Донбасса...
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Ти б це Макрелі з Мікроном сказав..
😁
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Так им это постоянно говорят.
Но им пixy й.
Что макарону что меркельше. Своё гнут
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все правильно сказал. Только толку от сказанного никакого.
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Какой газ мы покупаем и по какому газопроводу он идет к нам из Европы?
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и газ и уголь и электричество и автогаз и дизтопливо и ядерное топливо и удобрения и......
и все равно политики в этой "экономной экономике" выше Говерлы...
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Ответь мне на мой вопрос.
Не нужно обо всем.
Что за газ и по какому газопроводу?
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а электроэнергию в ущерб своим мощностям,это мона!
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Т.е. Порошенко имеет долю с завышенной цены от газа из Европы
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Его покупать не нужно напрямую.
Его нужно покупать через прокладки. Російський газ - це не економіка, а політика. Його купувати не потрібно, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1365
Чтоб себе дороже было.
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Жіночі?!!! А кому такий газ потрібний при пенсіях в 2000 грн.?
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Сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди отказался от своих слов о якобы вмешательстве Украины в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2016 году.,он перепутал Украину с окраиной Киевской Руси МОСКОВИЮ Російський газ - це не економіка, а політика. Його купувати не потрібно, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5357
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Многие Украинцы знают Москоию как московская Орда Російський газ - це не економіка, а політика. Його купувати не потрібно, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8219
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И не только газ, уважаемый!
ЛЮБОЙ товар из Расии в ЛЮБОЙ момент готов стать политикой!
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опять хотят присадить на эту рос. газовую иглу Російський газ - це не економіка, а політика. Його купувати не потрібно, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3561 наркоманы зеленые!
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