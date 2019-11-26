 Российский газ - это не экономика, а политика. Его покупать не нужно, - Герасимов

Об этом на брифинге сказал сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.
"Напомню, что закупки электроэнергии у России сперва скрывались. И говорили, что в законе, который голосуется этого нет. И только благодаря журналистам мы узнали и начались хоть какие-то невнятные комментарии", - сказал он.
"Российский газ - это не экономическая. Это политическая вещь. И это вопрос влияния. Поэтому считаю, что (покупать газ у РФ. - Ред.) делать не нужно", - ответил Герасимов на вопрос журналиста.
Президент Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд о необходимости договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора с РФ.
Им бы пилить, пилить и пилить....
Вкотре.
Лучше в США 🇺🇸..
Хоть в 1000 раз дороже.. Ну или хотя бы в 5.
Но лучше если в 3.
Цени на СПГ в этом году в Европе ниже цен ГазПрёма...
А летом так намного ниже...
Украине всего то и нужно что закачать летом газ в хранилища
а зимой поднимать его и использовать...
Либо будешь считаться дряблым задротом и **********, скотина рукожопая.
тема давно известная ссылок полный интернет:
Американский СПГ обходится Польше
на 20-30% дешевле российского природного газа
Вот сто пишет даже ваша пресса в **********:
"$106 - столько давали за 1000 куб. м газа на нидерландском газовом хабе TTF (Title Transfer Facility) в конце июня. Сейчас котировки символически двинулись вверх, добавив $5-7 за ту же 1000 кубов, но глобально сути происходящего это не меняет - цены на газ в континентальной Европе упали до абсолютных минимумов за последние 10 лет."
Крьім, часть Донбасса...
😁
Но им пixy й.
Что макарону что меркельше. Своё гнут
и все равно политики в этой "экономной экономике" выше Говерлы...
Не нужно обо всем.
Что за газ и по какому газопроводу?
Его нужно покупать через прокладки.
Чтоб себе дороже было.
ЛЮБОЙ товар из Расии в ЛЮБОЙ момент готов стать политикой!