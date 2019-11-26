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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3755) Путин (25182) Герасимов (231) нормандская четверка (794)

 Встречаться с Путиным один на один, не имея поддержки западных партнеров, нельзя, - Герасимов

Без поддержки западных партнеров с президентом РФ Владимиром Путиным встречаться один на один нельзя.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"По поводу прямой встречи. Нельзя непрофессионально и неподготовлено подходить к таким вещам. И неоднократно доказано историей, что встреча один на один без поддержки наших европейских и мировых партнеров может привести к поражению", - подчеркнул Герасимов.

По его словам, о планах президента Зеленского никто и ничего не знает. 

"И это вызывает большую обеспокоенность. Как минимум должно быть сообщение парламенту, который является государственным органом, отвечающим за законодательное обеспечение международной политики", - отметил он.

По поводу предстоящих нормандских переговоров Герасимов сказал: "Неизвестно, будет ли украинская власть настаивать на украинской позиции, и неизвестно, какой она есть".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовим фундаментальные поправки в закон о рынке земли, которые снимут заложенные в нем риски, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/n3161896
 
   
 Топ комментарии
 
Неужели вы не понимаете, что унижая и оскорбляя президента, безотносительно, как бы к нему не относится, вы унижаете и оскорбляете страну....
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Песы мечтают о соевом реванше любой ценой.
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"...об этом на брифинге заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность"

дальше можно не читать.
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в пупок будет целовать
а клоун как раз побрил животик и грудь
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Зеленский все правильно делает. Сенцова, моряков, катера вернул. Песы тоже кричали низя. К весне Зеленский весь Донбас вернет и войну прекратит. Собаки лают, караван идет.
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Мине час. Малоросійське Зелене лайно змиє хвилями історії. А ті, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
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Зеленский восстанавливает экономику, рейтинги Украины растут. Заканчивает войну, которая убивает Украину.
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Приходить такий зєвиборець до банкомату скоро, а там замість грошей ролік зі Зє, який там шота своїм пєрдящім голосом обіцяє, рішає, каже шо не в курсє чогось і всьо. Наріт без грошей зато йде довольний, без Пороха, дивитися Сватів. Правда голодний.
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При Пеце экономика и уровень жизни украинцев уменьшилась в 2-3 раза. Зеленский разребает развал и пецины долги.
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Кепкуєте з найвеличнішого лідера **********?
А він запише гнівне відео, і поверне путін унітази, ще й поцьомає Вові поголений пупок. І будемо змушені пам'ятник встановлювати. З одного боку вулиці Хмель на коні, а з іншого не якийсь лох, а простий кріворіжський хлопець на унітазі! Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов - Цензор.НЕТ 604
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в опу себе такой домбаз затасуй,приблуда.. Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5059
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Ты сам себе веришь? Или тебе в методичке это написали?
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>>мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?<<
Моя однокласниця (дочка офіцера сов. армії) завжди голосувала то за комуняк, то за ригів, знову за ригів, а тепер за зе. при тому що її чоловік працював у МЗС з часів совка і вони більшу частину подружнього життя провели за кордоном. І хто їй лікар?
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Смотря с какой целью встречатся.... 😁
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У Березовця прочитав те з чим Хло їде на зустріч 9.12. Після пункту 1 стало зрозуміло, що відразу потрібно посилати його нах. Його реалізація перетворює нас навіть не на федеративний устрій, а на конфедерацію. А наступним кроком буде приєднання ОРДЛО до росії. Хло зовсім банувся.

Встречаться с Путиным один на один, не имея поддержки западных партнеров, нельзя, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7172
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чем больше будете говорить "нельзя" - тем прикольнее это для бубочки - почувствовать себя Наполеоном и... на адреналине ...проиграть своё Ватерлоо
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Переговори мють лише одну мету: на самоті з Пуйлом узгодити вартість продажу України кацапам. Не все можна перетерти через кур'єрів.
Іцик озвучив пропозицію - 100 мільярдів баксів.
Тепер треба вийти на договірну ціну і узгодити графік проплат.
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане!
Ви зробили це разом.
Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Неужели вы не понимаете, что унижая и оскорбляя президента, безотносительно, как бы к нему не относится, вы унижаете и оскорбляете страну....
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Да? Да что выговорите? Айяяй, какжетакто???
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за бабло и родного петю папу продадут
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Песы мечтают о соевом реванше любой ценой.
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избрание клоуна президентом унизило страну до плинтуса,

а то, что этот клоун чудит, пробивает всякое дно.

Нам ему за это оды петь ?
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Оды не нужно петь.... Нужно уважать выбор народа..... И другого народа в Украине нет.
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Вкотре питаю. Де гроші, які перестав красти Порошенко? Складається враження, що він якраз докладав свої в бюджет, адже проблем зі соцстрахом не було і затримок по зарплаті. Іншого пояснення не маю.
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дааа,бл..
21% придурков - это уже весь народ ?
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А 5% соевых придурков это что тогда?
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Це уже шостий президент України... От щось я від вас не чув заклику до поваги когось із попередників... Не те, щоб всі вони цього заслуговували, але деякі з них все ж кращими були, ніж нинішній президент (Ющенко, наприклад)
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почему нельзя? боятся, что Путяра применит удушающий прием?
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Не бачу причин для хвилювання...
як петя руку жав карлику після Іловайська то нічо...
А тут купа емоцій...
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И что мы получили после встреч Парашенка и ***** в результате? И на что вы вообще надеетесь после встречи Зелупы и *****?
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Не знаю...
Надіятись після п'яти років війни?
Важко... Але... Надія повинна жити...
Альтернатива переговорам, автомат в руках... А що ми зможемо зробити з автоматом проти ядерних бомб?
Тому... На жаль... Ситуація не з кращих...
Якщо ви питаєте мене особисто, то я б їздив по переговорам, а паралельно в Дніпрі на тракторному заводі і в Чорнобилі майстрував би ядерні бомби...
Але, знову ж таки, цей шлях, також в нікуди...
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Що заважає відділитися від ОРДЛО хоча б колючим дротом та мінними полями, закрити пункти пропуску та перестати платити пенсії їм?

Південна Корея теж посилає делегації не переговори з КНДР, але ж при цоьому війська не відводить. А, як на мене, Сеул це - ідеальний приклад для Києва!
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Як тільки ми на офіційному рівні заявим про відокремлення... Ці території тут де будуть в складі параші...
А нам нове ордло будуть майструвати в Харкові Маріуполі І Дніпрі...
І так до лінії Дніпра...
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А ніхто не говорить про відокремлення, мова йде про укріплення лінії фронту...
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К поражжению может привести мертвая нация, а пока есть бойцы нужно строить свой дом - Украину.
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Ну, не хватало, что бы к известной(животрепещущей) теме еще подключились Меркель и Макрон.
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Барыгу зарубежные партнеры послали в 2016 году. Он и не встречался.
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Один на один -это х.йла условия ,, и шоб без табу . Всё же стыдно при Меркель , будет , делать это с зюзей . Встречаться с Путиным один на один, не имея поддержки западных партнеров, нельзя, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5193 .
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Гадаю, Зеленський воліє зустрітися зі своїм кумиром без свідків.
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У двосторонній зустрічі самій по собі нічого лихого немає. Проте має значення де вона проходитиме (а проходити мусить на НЕЙТРАЛЬНІЙ території). Казахстан та Білорусь не є нейтральними територіями.
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Почему нельзя?Зеленский спортсмен,наваляет плешивому Боровск по харе
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...Спортсмен .!?? И в каком же виде спорта он наваляет х.йлу ? В спортивном поедании шаурмы . ?? Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8419 .
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В декабре Украину поделят. Как? Соросу - чернозем. Лояльную России власть - Путину. Нам лет 30 культа Зе. Встречаться с Путиным один на один, не имея поддержки западных партнеров, нельзя, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1816
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"...об этом на брифинге заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность"

дальше можно не читать.
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...если раньше у них было 8% то сегодня 0,8% вместе с цензоровскими порохоботами.
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В таком случае 1/2 всех статей на Цензоре можно не читать.)
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С ним вообще, до конца года встречаться нельзя. Пока не будет подписан долгосрочный договор о поставках газа в Европу.
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Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9165

- та ладно вам...застращали пацанчика....я что его съем, вашего бубочку? уже и пошептаться нельзя...
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это принципиальная позиция..
не буду носить,пока не вырасту сантиметров на 50..
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Герасимов на любую встречу должен брать начальника своей охраны - некоего Игоря Безлера, такого же как и сам Герасимов - потужного патриота и реформатора.
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Зелупе вообще с ****** встречаться нельзя. Даже Януковощ на последней встрече с ****** обосрался в результате чего разорвал ассоцияцию с ЕС и решил вернуть Украину в ссср. Из окружения самого Януковоща говорили что ***** прямым текстом угрожал Януковощу и его семье уничтожением прямо на переговорах, если не пойдет на сделку. Зелупа же обосрется еще сходя с трапа самолета и со страху подпишет все что ему подсунут не читая.
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Та да, ***** жестким чекистким приемом выкрутит руку, и заставит пустой листок А4 подписать, и все; а так Макрон и Меркель ему этого сделать не позволят, заберут ручку и бумагу.
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А какая разница один на один, не один на один. Оланд же описал как минск2 согласовывали: )(ууйло диктовал, мадам Рибентроп записывала, а Порошенко подписывал. Так что в любом случае едут просраное легализовать.
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Оланд описав як Пеця нах.й ***** посилав. Що читав ти, мені невідомо.
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Это вам Пеця написав под диктовку Оланда?
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Да видали как послал, начиная от укрзалізниці, заканчивая нефтепроводом. Это все сказки, ну и обещания не выполнил, а наоборот пополнил свои статки за счет воюющегго народа.
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По его словам, о планах президента Зеленского никто и ничего не знает...?
Патомучтоихнет!
Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7832
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Навеняка ***** расскажет Зеле про Петею такое, что он теперь на дерьмо исходит.
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Зелюк за 8 міс. свого керування не звільнив, не повернув Україні навіть 1м2. Скоріше навпаки.
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ПЕСы завыли. Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5097
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Зеленский должен потребовать у Путина вернуть унитазы и труселя.
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Да, чё нельзя-то? Один на один и надо. Зато затем никому не надо отчитываться: кто кого в животик целовал, кто кому что обещал. Вон Юля с Х..лом тет-а-тет пообщалась - и газ самый дорогой в истории подписала. А потом этот договор полтора месяца никому не дала в руки и почитать никому не дала. Так она премьером была, а Зё целый презик. Кто ему что скажет? И фракция за него горой, и, опять-таки, Беня
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Боятся за путина что Зе его пришибет ?)
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Как же так Герасим?После пяти Пэциных лет "пэрэмогы" и нет поддержки наших западных партнеров?
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Та прям там, низя... И кто? Герасимов - рошеновская ************... Тока Пете можна, а Вове - низя... **********, хряк воровайка, по Канадам и пр., обгоняя Зе... Пистить нужно было меньше, винницкая жлобяпра!!! Кого ты хочешь *******, хряк вонючий? Проворавал ты, Петя, Украину... И мы даем тебе четкую оценку - ВОР!
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И втули, в свое вонючее дупло: мы все понимаем и все сечем. Пошел на 3 веселых буквы, херов кондитер!!!
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