 Встречаться с Путиным один на один, не имея поддержки западных партнеров, нельзя, - Герасимов

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.
"По поводу прямой встречи. Нельзя непрофессионально и неподготовлено подходить к таким вещам. И неоднократно доказано историей, что встреча один на один без поддержки наших европейских и мировых партнеров может привести к поражению", - подчеркнул Герасимов.
По его словам, о планах президента Зеленского никто и ничего не знает.
"И это вызывает большую обеспокоенность. Как минимум должно быть сообщение парламенту, который является государственным органом, отвечающим за законодательное обеспечение международной политики", - отметил он.
По поводу предстоящих нормандских переговоров Герасимов сказал: "Неизвестно, будет ли украинская власть настаивать на украинской позиции, и неизвестно, какой она есть".
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.
а клоун как раз побрил животик и грудь
А він запише гнівне відео, і поверне путін унітази, ще й поцьомає Вові поголений пупок. І будемо змушені пам'ятник встановлювати. З одного боку вулиці Хмель на коні, а з іншого не якийсь лох, а простий кріворіжський хлопець на унітазі!
Моя однокласниця (дочка офіцера сов. армії) завжди голосувала то за комуняк, то за ригів, знову за ригів, а тепер за зе. при тому що її чоловік працював у МЗС з часів совка і вони більшу частину подружнього життя провели за кордоном. І хто їй лікар?
Іцик озвучив пропозицію - 100 мільярдів баксів.
Тепер треба вийти на договірну ціну і узгодити графік проплат.
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане!
Ви зробили це разом.
Зє! Радійте! Пишайтеся!
петюпапу продадут
а то, что этот клоун чудит, пробивает всякое дно.
Нам ему за это оды петь ?
21% придурков - это уже весь народ ?
як петя руку жав карлику після Іловайська то нічо...
А тут купа емоцій...
Надіятись після п'яти років війни?
Важко... Але... Надія повинна жити...
Альтернатива переговорам, автомат в руках... А що ми зможемо зробити з автоматом проти ядерних бомб?
Тому... На жаль... Ситуація не з кращих...
Якщо ви питаєте мене особисто, то я б їздив по переговорам, а паралельно в Дніпрі на тракторному заводі і в Чорнобилі майстрував би ядерні бомби...
Але, знову ж таки, цей шлях, також в нікуди...
Південна Корея теж посилає делегації не переговори з КНДР, але ж при цоьому війська не відводить. А, як на мене, Сеул це - ідеальний приклад для Києва!
А нам нове ордло будуть майструвати в Харкові Маріуполі І Дніпрі...
І так до лінії Дніпра...
дальше можно не читать.
- та ладно вам...застращали пацанчика....я что его съем, вашего бубочку? уже и пошептаться нельзя...
не буду носить,пока не вырасту сантиметров на 50..
Патомучтоихнет!