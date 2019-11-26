 Встречаться с Путиным один на один, не имея поддержки западных партнеров, нельзя, - Герасимов

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"По поводу прямой встречи. Нельзя непрофессионально и неподготовлено подходить к таким вещам. И неоднократно доказано историей, что встреча один на один без поддержки наших европейских и мировых партнеров может привести к поражению", - подчеркнул Герасимов.

По его словам, о планах президента Зеленского никто и ничего не знает.

"И это вызывает большую обеспокоенность. Как минимум должно быть сообщение парламенту, который является государственным органом, отвечающим за законодательное обеспечение международной политики", - отметил он.

По поводу предстоящих нормандских переговоров Герасимов сказал: "Неизвестно, будет ли украинская власть настаивать на украинской позиции, и неизвестно, какой она есть".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

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