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 Во Львовском областном управлении полиции проходят обыски, - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ в Фейсбуке. 

"Следственное действие санкционировано. Его осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской области при строительстве жилья для правоохранителей", - отмечается в сообщении.

По данным Бюро, расследование в этом деле детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года. Предварительная правовая квалификация производства - ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - отметили в НАБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161893
 
 
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А в родном Кривом Рогу слабо? Или там все свои.
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Хорошо, что в Харькове и Одессе, в Николаеве, где Гандзюк боролась против беспредела ментов, все хорошо и правильно.
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