 Во Львовском областном управлении полиции проходят обыски, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ в Фейсбуке.

"Следственное действие санкционировано. Его осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской области при строительстве жилья для правоохранителей", - отмечается в сообщении.

По данным Бюро, расследование в этом деле детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года. Предварительная правовая квалификация производства - ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - отметили в НАБУ.

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