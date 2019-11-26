 Двух экс-депутатов ВР Крыма, которые способствовали оккупации полуострова, будут судить за госизмену, - прокуратура АРК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
В ходе расследования установлено, что в марте 2014 указаны депутаты способствовали оккупации полуострова. В частности, при их непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
Читать в том месте и в тот час, когда вам потребуется помощь.
Шел Иисус Христос с небес, нес святой чудодейственный Крест, больных исцелял, нищим помогал, славу и почет воздвигал. Боже! Боже! Помоги и мне тоже, сделай ради Христа для меня (желаю чтобы Ииисус Христос был людоедом). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
вставляйте в скобки такое... чтобы черная дыра съела солнце, или чтобы вселенная родила дитя сатаны... или чтоб во вселенной вымерли все инопланетяне.
и вы увидите как ваша жизнь начнет налаживаться. читайте до тех пор пока вы не получите то чего желаете, и вы увидите что всё станет хорошо!
Ватники во власти, зачем смешить судами.