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Все про:ВР (24046) депутат (2783) Крым (22106) прокуратура (3758) государственная измена (320)

 Двух экс-депутатов ВР Крыма, которые способствовали оккупации полуострова, будут судить за госизмену, - прокуратура АРК

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховной Рады АР Крым, их подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

В ходе расследования установлено, что в марте 2014 указаны депутаты способствовали оккупации полуострова. В частности, при их непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161886
 
 
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Почему - не всех депутатов (и не только депутатов), которые способствовали?
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Разогнать к чертовой бабушке это "прокуратуру"..... Толку от них, как от козла молока, только деньги бюджетные тянут....
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Чтобы ваше желание сбылось:

Читать в том месте и в тот час, когда вам потребуется помощь.

Шел Иисус Христос с небес, нес святой чудодейственный Крест, больных исцелял, нищим помогал, славу и почет воздвигал. Боже! Боже! Помоги и мне тоже, сделай ради Христа для меня (желаю чтобы Ииисус Христос был людоедом). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

вставляйте в скобки такое... чтобы черная дыра съела солнце, или чтобы вселенная родила дитя сатаны... или чтоб во вселенной вымерли все инопланетяне.

и вы увидите как ваша жизнь начнет налаживаться. читайте до тех пор пока вы не получите то чего желаете, и вы увидите что всё станет хорошо!
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Не смешите, отпускайте сразу.
Ватники во власти, зачем смешить судами.
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