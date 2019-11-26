 Двух экс-депутатов ВР Крыма, которые способствовали оккупации полуострова, будут судить за госизмену, - прокуратура АРК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

В ходе расследования установлено, что в марте 2014 указаны депутаты способствовали оккупации полуострова. В частности, при их непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

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