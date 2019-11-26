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 Политика Украины, Общество
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 Остановка расследования дел Майдана из-за отсутствия нормы о переходе следователей ГПУ в ГБР - миф, - Труба

Глава Госбюро расследований Роман Труба заявил, что утверждения об остановке расследования преступлений против Майдана из-за отсутствия нормы о переходе следователей ГПУ в ГБР не соответствуют действительности.

Об этом он написал в Telegram, информрует Цензор.НЕТ.

По словам Трубы, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще не передала материалы производств: "Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов".

Директор ГБР говорит, что по законодательству ГПУ должна передать материалы в течение трех месяцев - и этот процесс не зависит от ГБР.

Кроме того, он напоминает, что из 114 уголовных производств в отношении преступлений времен Евромайдана в ГБР переходит меньше половины - около 50.

Труба уверяет, что следователи ГБР готовы принимать материалы производств и продолжать расследование. Также сегодня им назначен и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

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Руководитель ГБР также подчеркивает, что речь идет не об автоматическом переводе следователей ГПУ, а о сокращенной процедуре конкурсного отбора, который в "должен иметь место".

"Я бы хотел, чтобы после шести лет расследования материалы производств были направлены в суд, а не переданы в другие правоохранительные органы. Но этого не произошло. Поэтому не нужно обвинять ГБР в том, что материалы придется пересматривать заново. Мы будем выкладываться на все 100%, мы готовы сотрудничать с адвокатами семей, следователями ГПУ, со всеми гражданами, чтобы по делам Майдана Украина получила ответ", - подытаживает Труба.

Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Она будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование. С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Остановка расследования дел Майдана из-за отсутствия нормы о переходе следователей ГПУ в ГБР - миф, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161885
 
 
 Топ комментарии
 
Oleh Dov· 23 листопада ·
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:

- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вольцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію."
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Вставай, проклятьем зЕклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш раЗЕм возмущённый
И смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый миФ построим -
Кто был ничем, тот станет всем.

...

И кого может удивить, что этих выбрали?...
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По пешеходному переходу. Лучше по подземному, так безопасней.
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Как только в ГБР начали настоящее расследование подняли всех шестерок устраивать крик. За 5 лет не нашли никаких доказательств и улик. Потому что все это время эти улики уничтожали и устраивали видимость.
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попроси пушилина шоб видал тебе нормальное прокси - все время отваливается)
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Шестёрок - это Вы шестого президента Украины имеете в виду? Он так и оскорбиться может...
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Oleh Dov· 23 листопада ·
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:

- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вольцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію."
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Про "воювати за Донбас" очень смешно было. Неужели вы думаете это такая далёкая история что никто не помнит? https://zn.ua/POLITICS/stali-izvestny-vse-punkty-mirnogo-plana-poroshenko-147456_.html
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Це було до ДАПа, Іловайська, Дебальцева.
І за місяць до Боїнга 777 рейсу МН17.
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Вы даже можете прочитать даты? Да вы наверно гений! Так где он тут воевать собирался? И вы прочитали бы что должен делать по закону президент что бы назвать это "воевать".
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А де візьмуться ті прокурори, якщо ГОЛОВНОГО ВОРОГА НАШОЇ НАЗАЛЕЖНОСТІ Федіну потрібно садити?
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яка користь з усіх тих пунктів коли за ними стоїть цинічний брехун і пройдоха-олігарх українського зразка, який заради виключно корисних і жлобських амбіцій, взявся будувати країну не з народом а зі своїм, таким же жлобським і корисним оточенням, і закономірно все прос..ав, правда, розтягнув то все на цілих 5 років. нинішній же горе-президент Зеленський, очевидно отримає ще гірший результат, до того ж набагато швидше, на радість ху.йлу і ригоублюдочній погані, які сплять і бачать Україну в рашапоїдному стійлі. куди поділись наші доморощені Наполеони і Вашингтони?! хоч би якого Мазепу, чи Сагайдачного!?
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Вставай, проклятьем зЕклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш раЗЕм возмущённый
И смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый миФ построим -
Кто был ничем, тот станет всем.

...

И кого может удивить, что этих выбрали?...
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Это не миф, а реальность. Но есть еще и пленки. Которые не горят. И это тоже реальность.
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Эх, не сбудутся мечты порохоботов и Ко.
Все расследуют и все фамилии назовут.
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Фамілії?
Лові: « Генпрокуратура завершила слідство щодо колишніх високопосадовців, які віддавали накази стріляти в учасників Майдану.

"Комісія експертів і залучених фахівців на підставі 988 томів матеріалів слідства дійшла висновку, що загибель та поранення учасників мирних зібрань на Майдані перебувають в прямому причинному зв'язку з рішеннями і діями екс-президента Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка та його підлеглих Тоцького, Ганжі, Потієвського, Щеголєва, а також екс-міністра внутрішніх справ Захарченка та його підлеглих Шуляка, Конопляника, Миколенка, колишнього міністра оборони Лебедєва і екс-начальника Генштабу Замани".
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« Tescatlipoca 114jg93d

переховуються
ех кассаби.....
26.11.2019 16:36
Ответить»
У мене 16:36,
а ти брехливий кассабе, прочитав мій пост і написав через ШІСТЬ хвилин 16:41:
« Мой комментарий

А знаєш чому?
Ні, не знаєш, кацапюра.
Прячутся - ховаються.
Переховуються - скрываются.
Вчи українську, козлорогий!
26.11.2019 16:41
Ответить Мне нравится»
У тебе 16:41


Скажи, є щось у вас в Рашці, що ви кассаби не вкрали?
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Ты думаешь, я сижу и жду от тебя ответа?
На #рен ты кому-то нужен. Зупинка розслідування справ Майдану через відсутність норми про перехід слідчих ГПУ в ДБР - міф, - Труба - Цензор.НЕТ 2140
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Всє еті фаміліїї прячутся от украінского народа, в століце вашей родіни,
Городє -Гєморойє Мацьквє.
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Крим це Україна.
Підарашка - гімно.
Путін - *****.

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Та після прорива труби цей чувак може казати, що завгодно. Лялька витанцьовує під богданову сопілочку )
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верим ,весь Мир "верит" и сделал выводы после твоих пленок,дебил...вон уже зебобе велики дарят...убожество ты ,труба
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Эту мразь вроде ВР уволила.Почему оно кудахчет? Опять зелеразводняк?
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1. Глава Госбюро расследований Роман Труба заявил, что утверждения об остановке расследования преступлений против Майдана из-за отсутствия нормы о переходе следователей ГПУ в ГБР не соответствуют действительности.

2. По словам Трубы, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще не передала материалы производств: "Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов".
3. тобто, зараз слідчі прокуратури не розслідують а інвентаризують щоби передати в ДБР, іншим слідчим, але ця зупинка не пов'язана із зміною підслідності?
Портнов, що за дебіла ти протяг на посаду?
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