 "С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского", - Федына, которую ГБР подозревает "в угрозе убийством в отношении президента"

О своем отношении к происходящему Федына написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского.

Давление на силовые органы - законно, насилие - законно, участие в антимайданах - похвально, преследования и пренебрежение к военным - законно, зачистка дел Майдана - законна, заказывать проституток в парламенте - похвально, зарплаты в конвертах - похвально, кнопкодавство - похвально, защита государства и собственное мнени - ПРЕСТУПЛЕНИЕ!" - написала Федына.

Позднее она добавила, что предлагает в официальном порядке запретить употребление слова "бессмертный".

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении нардепу Федыне и волонтерке Звиробий за высказывания в адрес Зеленского

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Зверобой.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Также на Цензор.НЕТ: Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.