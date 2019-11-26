 "С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского", - Федына, которую ГБР подозревает "в угрозе убийством в отношении президента"

О своем отношении к происходящему Федына написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского.
Давление на силовые органы - законно, насилие - законно, участие в антимайданах - похвально, преследования и пренебрежение к военным - законно, зачистка дел Майдана - законна, заказывать проституток в парламенте - похвально, зарплаты в конвертах - похвально, кнопкодавство - похвально, защита государства и собственное мнени - ПРЕСТУПЛЕНИЕ!" - написала Федына.
Позднее она добавила, что предлагает в официальном порядке запретить употребление слова "бессмертный".
Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении нардепу Федыне и волонтерке Звиробий за высказывания в адрес Зеленского
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.
Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Зверобой.
27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
Также на Цензор.НЕТ: Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.
Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.
І так, стільки людей без вищої освіти в Раді не було... Всі сміялися з Гаврилюка, так тепер таких Гаврилюків десяток набереться! Ну от що розумного може придумати весільний фотограф? Чи чим борець Беленюк в Раді кращий за борця-регіанала Тадеєва?
І задумайтеся над простим питанням: чому високоосвічена інтелігенція переважно ПРОТИ Зе? Це не значить, що вони всі порохоботи, але вони проти Зе!
ну и?...
а при Сралине убивали за 3 колоска...
ну?...
номерной, что ты хотело сказать?
До речі, де вони зараз?
Сидять, чи Зє! їх уже випустив?
Весь 14й и 15й провоевал: от комроты добробата до комбата ЗСУ.
В молодости служил офицером, в 99м или 2000м уволился, работал в банке, хорошо зарабатывал, имеет все что надо человеку, квартиры, машины,как многие думают "для счастья"
Пошёл воевать одним из первых, все бросив "за Украину", после фронта пытался всячески помогать своим побратимам, продолжал ездить на "ноль" помогать, боролся с бюрократией и коррупцией, 3 года ждал выборов, не любил Порошенка, считал его вором, очень активно голосовал и склонял за Зеленского, верил в его про "соц.лифты" и "новых людей", верил в Украину а сейчас.. уехал...навсегда.
Он не то, что разочаровался, он стал ненавидеть то, за что воевал, боролся и во что верил. Я его понимаю..
А Вы?
Садити їх потрібно за корупцію... А не за триндьож в інтернеті...
І як ти в такому випадку пишеш, що за "нечинопочитание"?
Давай вже педаль в асфільт!
"Две ничтожньіе самки червей, недостойньіе целовать пьіль под лотосоподобньіми стопами Его Вьісокопревосходительства Отца Народа Народного Президента Владимира Александровича Зеленского, дерзко осмелились осквернить непочтительньіми речами Его Богоравное Имя! Мьі, презренньіе рабьі Зеленого Вождя, негодуем и требуем растереть злодеек в прах!"
Высший пилотаж политического троллинга.
"совпадение, не думаю" (С)
проаналізуйте ніки та стилістику зелеботів - відразу згадуються жаркі баталії з кремлівськими холуями 2004 і 2014-2015 років
відео на ютуб
Какого заоблачного уровня троллинг!
Сымаю шляпу, тоже хочу так уметь.
А.Александрович
Когда твой президент дарит клоуну велосипед - это чувство юмора.
Когда твой президент принимает велосипед в подарок - это чувство стыда.
Ю.Каракай
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2817708.html
Президент Ирана подарил Владимиру Зеленскому два автомата для Верховной Рады. Ну чтобы как в сериале. Но это не точно, может президент Ирака.
Президент России подарил Владимиру Зеленскому карту Украины, разделённой на много маленьких государств. Ну чтобы как в сериале.
А сорванные переговоры с МВФ (как в сериале) Зеленский подарил себе сам. Но это не точно, может не себе, а Игорю Валерьевичу.
Владимир Завгородний
При Барыге зеленоубогий заробитчанин переводил 1000 Евро по курсу 31.5, и его семья обналичивала в Украине 31500 гривен, оплачивая коммуналку за 3х-комнатную квартирку 3500 гривен зимой.
При Гноме зеленоубогий заробитчанин (или зеленоубогий пенсионер, получающий пенсию из Италии, например) переводит 1000 Евро по 25,5, и его семья обналичивает в Украине 25500 гривен, оплачивая коммуналку за 3-х комнатную квартиру 5500 ( минимум) этой зимой.
То есть, ПРЯМЫЕ МОМЕНТАЛЬНЫЕ потери 6000 грн + 2000 грн = 8000 грн из семейного бюджета каждый месяц. И это не учитываем подорожавшие продукты на 30%...Одна картошка чего стоит
Каждую семью зеленоубогих улиток за последние 3 месяца раздели на 24000 грн. Но они считают, что это эхо от правления Порошенко и готовы потерпеть, ведь Гномик старается
Но это не эхо, а бездарность в управлении экономикой страны.
Так как летом Гном отказался начать расследование по Коломойскому, МВФ отказался давать транш под 2.7% в год.
Чтобы наполнить бюджет для выплат зарплат зеленоубогим улиткам,
Гном дает отмашку на продажу Украины через внутренние займы, выпуская ОВЗ.
То есть берет взаймы под 18 % в год у "типа" инвесторов ( у спекулянтов). Больше никто не дает ( кроме ПидоРоссии, но на это гном еще не решился).
Вместо понятного и прозрачного кредита МВФ под 2,7%, гном закладывает в ломбард Украину под 18% годовых.
Он ведь думает о людях, а не о интересах Коломойского)))
В Украину хлынул поток валюты от "типа" инвесторов (спекулянтов) , что обрушило стоимость евро с 31.5 до 25.5.
Вроде бы хорошо? Хотя цены не подешевели, а лишь растут.
Дешевая валюта - это плохо, так эти деньги не идут на развитие бизнеса и рабочих мест, а тупо оплачивают задолженность по бюджету ( зарплаты)
Дальше -- больше. Бюджет Украины верстается из валютных поступлений, которые конвертируются по крос-курсу в гривну. Но, так как валюта подешевела на 20 %, то и поступления в бюджет в гривнах сократились на на 20%.
При Барыге 1 млрд евро от реализации зерновых давал в бюджет 31 500 000 000 гривен.
А при Нелохе сейчас всего лишь 25 500 000 000 гривен .
Опять дыра в бюджете.
В ноябре Янелох посылает делегацию в США (штабквартирку МВФ) на переговоры о выделении транша.
МВФ приезжает и говорит : мы дадим кредит под 2.7 % в год, но Коломойский должен откашлять 15 млрд долларов, выведенных за последние 10 лет из Украины и никакого Приватбанка...
Кстати, Коломойский выводил деньги, через офшоры Зеленского, в том числе
Янелох чешет репу, он же думает про людей, МВФ уезжает и не вернется до Нового Года 2020.
Янелох запускает печатный станок, чтобы зеленоубогим улиткам напечатать еще немного гривенок.
Странно, Барыге и Коррупционеру финансовые организации и правительства других стран давали деньги не просто в кредит, но и на развитие Украины без процентов, гранты и так далее.
А вот самому честному и порядочному Янелоху отказываются давать деньги …
Может у Янелоха плохая кредитная история ?
И да: чем дольше Янелох печатает пустышки, тем больнее будет инфляционная волна.
Влад Чернявский.