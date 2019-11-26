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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (22106) Путин (25182) Сенцов (1081)

 С Путиным не о чем разговаривать, пока он не вернет Украине ее территории, - Сенцов

Лауреат премии Европейского парламента имени Сахарова, украинский режиссер Олег Сенцов утверждает, что доверять президенту России Владимиру Путину нельзя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос журналистов, чему именно нельзя доверить Путину, Сенцов сказал: "Ничему. Вы должны понимать, что это человек, прошедший школу ФСБ. Это определенный склад мышления: это всегда тайна, всегда двойная-тройная игра, это своя циничная тактика".

В качестве иллюстрации украинец привел свой собственный пример.

"Я родом из Крыма. Путин за два года до событий 14 года приезжал в Крым на фестиваль, пел украинские песни на украинском языке, говорил, что Крым - это Украина, что мы - братские народы, и дружба навсегда. Он говорил это тогда, когда его устраивала ситуация в Украине, которая ему была подчинена. Как только мы решили, что не будем его больше слушать, а хотим строить свою страну на европейских принципах, то маски были сброшены, и он напал на нас в те дни, когда у нас в стране было безвластие, напал подло исподтишка. Как мы можем после этого ему верить?", - сказал Сенцов.

Украинский режиссер назвал Путина "врагом".

"И пока он не вернет наши территории и не вернет наших пленных, разговаривать с ним не о чем", - уверен он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помните о каждом из 13 000 погибших в Украине, когда возникает желание дружить с Путиным, - Сенцов в Европарламенте

Источник: https://censor.net.ua/n3161877
 
   
 Топ комментарии
 
А клован уверен что поговорить с ботоксным есть о чем. Только клован не будет говорить. Он будет слушать и гривой махать.
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Ну так комик наступив на грабли получит только по бошке а весь народ Украины удар по яйцам.
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Не лишай комика удовольствия на грабли наступить
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Ну так комик наступив на грабли получит только по бошке а весь народ Украины удар по яйцам.
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Нет, он получит медаль от путлера. И может быть уже получал раньше.
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Он так далеко не думает, что после всего и сам может яйца потерять от украинцев
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От украинцев,не смешите мои подковы.Украинцы,тоесть мы инертны как бараны.Мы уже две революции просрали и избрали прокацапского комика.
Долой царя да здравствует новый царть
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Кто для вас украинцы - жители Львова, Киева, Одессы, Полтавы или Донбасса? Все думают и голосуют по-разному.
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Народ проголосовал за ЗЕбила от безисходности разуверившися в справедливости.
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Мало политикой интересуетесь, таких комиков во власть избрали не раз в других странах, в той же Литве, мы то знаем чем это кончиться
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А кто сказал что Украина страна?Вспомните когда проголосовали за независимость,проголосовали тогда когда провалилось ГКЧП и начали лететь комуняцкие головы.У нас нету Гимна страны который испохабили те же комуняки,у нас нету до сих пор большого герба страны.
Так где Вы видите страну?
В нормальных странах сразу отстранили от руководящих должностей членов КПСС а у нас все так и остались в своих креслах и передали их по наследству своим детям отдавши в частную собственность всю страну им в руки вместе из народом.
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Чип , народ Украины получил " удар по яйцам " в период и. о. Турчинова , - кем конкретно был отдан приказ не сопротивляться зелёным человечкам ( спецназу рф ) и выводить войска из Крыма без сопротивления - ещё будет выясняться . А вот сейчас с твоими утверждениями не соглашусь . В чём ты видишь " удар по яйцам " и наступления на грабли для народа Украины в настоящем и будущем ?
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С этим можно поспорить З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2947 . Бесспорно то , что " русскую весну " , при и. о. Турчинове остановил Беня . Если бы не его добробаты и деньги на оснастку , то весь Юго - Восток Украины сейчас был бы " новоросией " , Закарпатье - Венгрией , Львов и возможно Волынь , - Польшей . А за петю голосовала бы центральная Украина и Киев .
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Были весомые заслуги Бени, только это он больше свои интересы защищал чем твои,его сегодняшние интересы имеет совсем другой оттенок
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Турчинов вже мав сидіти років із 5,це Ви вірно підмітили.Але із виборами ЗЕ та зедепутатів вітер змінився стабільно в кацапський бік.Хто і що би не казав шоколадний барига на таке не рішався а ми тепер віддаляємось від ЄС та інтегруємось знову у кацапську економічну та політичну зону незважаючи що наших воїнів вбивають кацапи а ми на це підповідаємо ПУКОМ.Та ще і послідне що у нас є ,ЗЕМЛЯ,та і ту хочуть від нас продати.
Нема землі нема українця.
На інформаційному фронті ЗЕбіл воює проти українців кодуючи послідне що у нас залишилось ТВ в той час як кацапи все більше і більше відкривають закодованих телеканалів які транслюються на Україну.
Може висказав не все але приміром так.
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В США и ЕС рулят деньги. Если они есть - пожалуйста в ЕС. Если ВВП Украины обвалили в 3 раза, то к Европе не приблизились, а удалились.
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який він комік? ви хоч раз засміялись від "жартів" кварталу? мені не вдалось)
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Да в видении ЗЕ возвращение Крыма и окупированых територий заключается в сдаче Украины кацапам.
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А клован уверен что поговорить с ботоксным есть о чем. Только клован не будет говорить. Он будет слушать и гривой махать.
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Увы Сенцов не знает, что погоняло ***** у ***** не спроста. Зеленый дурак либо сам опрокинется потянув за собой страну, либо сознательно утопит всех остальных. Хуже всего, если он и его люди, реально дилетанты.. Тогда глядишь собственную задницу упрут, а он и знать не будет.
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"Безвластие" - плохое слово. Такие обороты только на пользу Лавровым и рашаСМИ.
Надо грамотно подбирать выражения, т.к. никакого "безвластия" не было - работала Верховная Рада - главный орган парламентско-президентской республики, работали ОГА и т.д.
В таких случаях правильно упоминать следующее:
"... и он напал на нас в те дни, когда его марионетка-Янукович самоотстранился от власти..."
Вот, так звучит корректнее, и не даётся повода для инсинуаций.
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А что наснимал этот "известный" режиссер? Аж целый один фильм, который никто не видел!
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Я в Украине живу, а не в "запоребрике", как ты З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 3022
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Зеля вот тоже так говорил, мол "встречусь и спрошу сколько деньгами ещё компенсируете" после того как РФ Крым и ОРДЛО вернёт. Но слова - словами, а на деле - капитулянт ещё тот. Путин любит когда сним разговаривают, он себя важным начинает чувствовать, вяличие поднимается...
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Там где Порошенко,стрелка "в карман"...
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Уже смело можна сверху рисовать стрелочку в самую серединку той "ж@пи"...
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Из графика видно что Украина всю свою историю сидит в жопе и сосет у Европы. И никаких альтернатив не предвидется. Наверное проблема в самих украинцах и принципах их существования.
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Чувак, ты ж сам хотел путину руку подать за каждого заложника.
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Зє!біли! Ви зробили це разом!
С Путиным не о чем разговаривать, пока он не вернет Украине ее территории, - Сенцов - Цензор.НЕТ 3283Нагорода знайде КОЖНОГО ідіота!

Митниця масово виписує штрафи власникам "єврономерів"
Українські митниці виписують власникам авто на "єврономерах" максимальні штрафи.
Про це повідомляє Дорожній Адвокат на сторінці у FACEBOOK.
Як ідеться у повідомленні, поки власники «єврономерів» раділи публікаціям ЗМІ про відстрочення «драконівських» штрафів для своїх авто і очікували «доступного розмитнення», митниця не переставала виписувати протоколи за перевищення строків перебування автомобілів на єврономерах в Україні.
Читайте також: Слуга народу планує здешевити розмитнення єврономерів
"Громадянин України ввіз у 2016 року автомобіль Jeep Grand Cherokee! З того часу власник автомобіль не вивозив та очікував «доступного розмитнення». У жовтні п.р. зазначений громадянин вирішив поїхати до Польщі на автобусі, залишивши «євроавтомобіль» вдома. Під час перетину кордону громадянин отримав на митниці протокол про порушення митних правил", - повідомляє Дорожній Адвокат.
Позиція адвоката власника єврономера:в суді адвокат власника авто на «єврономерах» просив не притягувати до відповідальності через те, що на момент ввезення автомобіля не існувало відповідальності у такому розмірі.
Позиція суду:суд зазначені аргументи не врахував та наклав на власника авто штраф 170 тис. грн. (Рішення від 12.11.2019, справа №461/8606/19).
Як зазначається, в листопаді цього року таких рішень винесено судами багато.
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все претензии к судам, реформированными петей
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Дура!
Зі!біли-бляхєри, голосували за клована, придумавши що Зє! знизить митні платежі та відмінить штрафи. Зєєєля не руйнував їхніх ілюзій, а ними скористався.
Скористався і викинув, як використаний гумовий виріб №1.
"Я ВИМ НІЧЄВО НЄ ДОЛЖЕН!" З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2974
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А че ты радуешся порохобот? Какая разница кто евробляхеров и украинский народ обворовывает ЗЕ или Порося? Зато хоть Парашенку отомстили. Завтра отомстят Зелупе. Месть ето сладкая штука. З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 9742
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Единственный реформированный "Петей" (при диком сопротивлении системы) суд - это Верховный, состав которого нынешняя власть собирается сократить, значительно усложнив доступ до правосудия гражданам.
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отлично, надеюсь все хитрожопые пройдут через эту процедуру.
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Парашенко ушел а дело его живет. Коррупция и мафия у власти не искоренимы.
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Его дело, что у тебя безвиз и остановленная орда в тежелейших условиях и пустой казне
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Так называемый "президент" раска федераска - обыкновенный негодяй, подлец, трус и лжец. Все прекрасно это понимают. кроме Зеленки.
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Молодец порвал сегодня информпространство и задно заткнул зе со своим ермаком которые тихо играют на путина
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Странное заявление....
Для того что бы пу отдал территории с ним как минимум нужно садиться и разговаривать....
А если сидеть и думать что он их принесет и отдаст- то глубоко ошибаетесь....
В любой встрече и разговоре нужно слышать что они хотят....Но слышать и танцевать под дудку обезьян с гранатой это разные вещи....
Затянуть можно и в стране будет 40 лет конфликта...
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Отдай угол с кроватью в своей квартире бомжу из соседнего подъезда И женой поделись.
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Пук и перд....И при чем тут угол бомжу?
Во всем мире есть определенные механизмы по урегулированию конфликтов...И прежде всего, садиться за стол переговоров... Или у нас (Украины) есть возможности что то противопоставить агрессии россии??
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По крайней мере я посоветовал бы тебе сделать жизнь бомжа в твоей квартире более невыносимой, чем условия в соседнем подъезде. Например, колоть сапожной иглой его пятки, когда он ложится спать. Перевожу для тупого: "становиться на колени" не перед )(уйлом, а перед европейскими лидерами и лидерами США для усиления санкций в адрес запоребрика. А пуки и перды твои полностью совпадают с желанием как раз )(уйла.
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Пуки перды вы выделяете....

На колени,НИКТО И НИ ПЕРЕД КЕМ СТАНОВИТЬСЯ НЕ БУДЕТ!!!

Есть понятия как стратегические партнеры...США,Канада,часть Европы и тд...они то поддерживали и поддерживают Украину,но то что творится в Украине с корупцией они прекрасно видят...давать деньги или помощь просто так, никто не будет,не видя результатов...
При По- результатов бало мало....главное что его друзья почти "насытились" но полностью не успели....Сейчас визжат- Украину сдают!

Повторюсь- ни кто ничего не сдает....
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Не о чем конечно разговаривать. Но один вопрос требует логического разрешения.
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Виталик успеет поставить ЙОЛКУ до 9 сентября З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8915
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а кальсоны и три унитаза которые пропали на корабле? не оставим, отсудим
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Потрохоботи, а ну поясніть. як ви ставились до того. що захисники ДАП їздили на ротацію через блокпости сєпарів?
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Защитники ДАП не называли Украину порноактрисой, готовой в любые дырки З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 6104
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То запитай це у кіборгів. Тільки не бикуй при цьому як це робить зелений вилупок, бо кіборги - вони не постановочні, можуть накидати по кабіні. З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4386ЗІ Як тобі, сєпарок, така відповідь?
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алёша! я не голосовала за пороха, но знаю одно при порохе освобождали УКРАИНУ, а при НЕ ЛОХЕ сдают! а за ротацию спроси у тех кто защищал ДАП. поинтересуйся у своего кумира сивухи, что там с народом донбасса и что мы должны сделать , что они согласились с нами жить! и не пиши бред, хотя ваш выбор и есть бред!
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"Не сотвори себе кумира".
На Наде обожглись, сейчас Сенцова боготворят...
Для меня, после его заявление про ядерное оружие - все, великий философ современности сдулся.
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Путин вернёт и кальсоны и унитазы. Со словами - вот вам и Крим и Рим и медные трубы.
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Говорити може і треба, тим паче при свідках. Питання тільки про що. Якщо нова зрада державних інтересів, як в Мінську, то максимально публічно і з відеозвітом.
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Зелупа же наоборот считает что раз мы в ближайшее время не сможем вернуть крым и даунбас то нужно с ****** поговорить об остальной территории Украины.
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А что Сенцов конкретно предлагает? Ни о чем не говорить,ни о чем не договариваться. Воевать до последнего украинского воина? Сколько ****..унов и советчиков,я хренею. У путина ресурсов на порядок больше. Он может изматывать Украину до бесконечности и если так и оставить, таки измотает. А сколько крови украинской еще может пролиться. Так что,всех порохоботов,платных троллей (которые визжат "ни о чем не договариваться")прошу в военкомат,автомат в зубы и на передовую. Пока вы тут верещите, гибнут ребята. И если действительно не договариваться,через год-два,европа скажет,нахер вы нам нужны,если не умеете договариваться меж собою. И тогда действительно настанет полная жопа.
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Здайтесь америкацам , мокши сраные . Они ведь сильнее , так вас измотают что - мама не горюй . З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8027 .

Или вот , ваши сраные вояки , пачками тоже дохнут на Донбассе , сдайтесь нам на милость , чего проливать кровь зря .??Ваши же - рыбьята тоже гибнут ,, перестаньте воевать , бегите в свою паРашу . З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 672 .
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Констатация правильная, а вот в дальнейших действиях Сенцов - слабак.Савченко №2.Но он имеет право высказать свою точку зрения безусловно.В Укравине - демократия.Тут даже кумовья кремлёвской промокакашки себя вольготно чувствуют.Как и политтрупы-зомби.
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Зебилы начнут называть Сенцова порохоботом и что он не за мир
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100%
Но эта тварь полезет дальше!!!!!
Вернет или не вернет - он нас не навидит!!!! И всех !!!! Путин он епанутый!!!!!!
Но у зеленского есть спецы- и они это знают!!!!!! Пусть думают!
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А може Сєнцова у Гаранти? Так сказати достроково.
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Путин на форуме «Россия зовет»: "Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом - цап-царап. "
- Как описать историю России одним словом? - «Воруют!» ( В. О. Ключевский )

«Народность, империю, веру»
Уваров протягивал зря.
Прапрадеды эту химеру
Спалили в огне Октября.

Им стяги призывно алели
Идей коммунизма огнем…
Расстрелы, посадки, расстрелы -
До часа прощанья с Вождем.

Кровь пала на знамя Победы
Погибших от пыточных ран…
На митинги бегали деды
И слушали ночью «загран».

Отцы коммунизма химеру
Послали к собачьим чертям:
- Дай Бог Демократию, Веру
И Собственность нашим сынам!

Но «ест» демократия власти,
Ее подцепили мы зря.
Свободных зовем «либерасты»
И падаем к ножкам Царя.

Все «либеры» - бяки и геи,
Помет «забугорной» шпаны,
Но Веру иметь без Идеи -
Трусы не запрятать в штаны.

Царь молвил - родилась Идея
Над миром восстал «цап-царап»,

В умах русскоскрепных алея,
Как лица молоденьких баб.

Зачем над собою трудиться
И чуждый зубрить интеграл,
Коль можно лисой ухитриться -
Украл - и в Россию сбежал!

Вер гаснут и помыслов свечи,
Дуб сохнет, гниет баобаб,
Но светл, как Россия, и вечен,
Народный святой «цап-царап».

«Сцарапал» дар отчий Иаков.
Мы будем смелей и наглей.
«Сцарапим» конструкции танков,
Орудий, ракет, кораблей.

Протянем к «Пиндосии» лапы
Каштаны открытий таскать…
Не лихо - прибор «зацарапать».
Беда - как устроен, понять!
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Нююю а че...
Путин оттягивает встречу с Зеленским не из каких-то геополитических соображений, а исключительно из чувства банального страха...
Судите сами:
На встрече с Зеленским в Берлине у Ангелы Меркель начали трястись руки.
Перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа. Основанием для которой стал телефонный разговор Трампа со своим украинским коллегой.
После поездки Зеленского в Токио, подал в отставку министр торговли Японии Иссу Сугавара.
Пропетлять пока удалось президентам Франции и Бразилии.
Но не факт, что они могут расслабиться...
Так что встреча в Нормандском формате просто необходима...
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" С раковой опухолью договориться не возможно" Ю.Нестеренко.
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От парахабот. Надо прікратіть стрілять мі за мір. Тамжинашилюді!
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Как это не очем говорить? Вон унитазы обещал вернуть! Чем не перемога?
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Продажный ...резидент ЗЕюил - капитулянт, видно хочет побазарить с глазу на глаз" с фашистом )(уйлом. О плохом мире - капитуляции Украины на милость нашего самого лютого кровавого врага в мире проклятого оккупанта Крыма и Донбасса вражеской паРаши.
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