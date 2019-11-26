 С Путиным не о чем разговаривать, пока он не вернет Украине ее территории, - Сенцов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отвечая на вопрос журналистов, чему именно нельзя доверить Путину, Сенцов сказал: "Ничему. Вы должны понимать, что это человек, прошедший школу ФСБ. Это определенный склад мышления: это всегда тайна, всегда двойная-тройная игра, это своя циничная тактика".
В качестве иллюстрации украинец привел свой собственный пример.
"Я родом из Крыма. Путин за два года до событий 14 года приезжал в Крым на фестиваль, пел украинские песни на украинском языке, говорил, что Крым - это Украина, что мы - братские народы, и дружба навсегда. Он говорил это тогда, когда его устраивала ситуация в Украине, которая ему была подчинена. Как только мы решили, что не будем его больше слушать, а хотим строить свою страну на европейских принципах, то маски были сброшены, и он напал на нас в те дни, когда у нас в стране было безвластие, напал подло исподтишка. Как мы можем после этого ему верить?", - сказал Сенцов.
Украинский режиссер назвал Путина "врагом".
"И пока он не вернет наши территории и не вернет наших пленных, разговаривать с ним не о чем", - уверен он.
Долой царя да здравствует новый царть
Так где Вы видите страну?
В нормальных странах сразу отстранили от руководящих должностей членов КПСС а у нас все так и остались в своих креслах и передали их по наследству своим детям отдавши в частную собственность всю страну им в руки вместе из народом.
Нема землі нема українця.
На інформаційному фронті ЗЕбіл воює проти українців кодуючи послідне що у нас залишилось ТВ в той час як кацапи все більше і більше відкривають закодованих телеканалів які транслюються на Україну.
Може висказав не все але приміром так.
Надо грамотно подбирать выражения, т.к. никакого "безвластия" не было - работала Верховная Рада - главный орган парламентско-президентской республики, работали ОГА и т.д.
В таких случаях правильно упоминать следующее:
"... и он напал на нас в те дни, когда его марионетка-Янукович самоотстранился от власти..."
Вот, так звучит корректнее, и не даётся повода для инсинуаций.
безштановмаера...
Нагорода знайде КОЖНОГО ідіота!
Митниця масово виписує штрафи власникам "єврономерів"
Українські митниці виписують власникам авто на "єврономерах" максимальні штрафи.
Про це повідомляє Дорожній Адвокат на сторінці у FACEBOOK.
Як ідеться у повідомленні, поки власники «єврономерів» раділи публікаціям ЗМІ про відстрочення «драконівських» штрафів для своїх авто і очікували «доступного розмитнення», митниця не переставала виписувати протоколи за перевищення строків перебування автомобілів на єврономерах в Україні.
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"Громадянин України ввіз у 2016 року автомобіль Jeep Grand Cherokee! З того часу власник автомобіль не вивозив та очікував «доступного розмитнення». У жовтні п.р. зазначений громадянин вирішив поїхати до Польщі на автобусі, залишивши «євроавтомобіль» вдома. Під час перетину кордону громадянин отримав на митниці протокол про порушення митних правил", - повідомляє Дорожній Адвокат.
Позиція адвоката власника єврономера:в суді адвокат власника авто на «єврономерах» просив не притягувати до відповідальності через те, що на момент ввезення автомобіля не існувало відповідальності у такому розмірі.
Позиція суду:суд зазначені аргументи не врахував та наклав на власника авто штраф 170 тис. грн. (Рішення від 12.11.2019, справа №461/8606/19).
Як зазначається, в листопаді цього року таких рішень винесено судами багато.
Зі!біли-бляхєри, голосували за клована, придумавши що Зє! знизить митні платежі та відмінить штрафи. Зєєєля не руйнував їхніх ілюзій, а ними скористався.
Скористався і викинув, як використаний гумовий виріб №1.
"Я ВИМ НІЧЄВО НЄ ДОЛЖЕН!"
Для того что бы пу отдал территории с ним как минимум нужно садиться и разговаривать....
А если сидеть и думать что он их принесет и отдаст- то глубоко ошибаетесь....
В любой встрече и разговоре нужно слышать что они хотят....Но слышать и танцевать под дудку обезьян с гранатой это разные вещи....
Затянуть можно и в стране будет 40 лет конфликта...
Во всем мире есть определенные механизмы по урегулированию конфликтов...И прежде всего, садиться за стол переговоров... Или у нас (Украины) есть возможности что то противопоставить агрессии россии??
На колени,НИКТО И НИ ПЕРЕД КЕМ СТАНОВИТЬСЯ НЕ БУДЕТ!!!
Есть понятия как стратегические партнеры...США,Канада,часть Европы и тд...они то поддерживали и поддерживают Украину,но то что творится в Украине с корупцией они прекрасно видят...давать деньги или помощь просто так, никто не будет,не видя результатов...
При По- результатов бало мало....главное что его друзья почти "насытились" но полностью не успели....Сейчас визжат- Украину сдают!
Повторюсь- ни кто ничего не сдает....
На Наде обожглись, сейчас Сенцова боготворят...
Для меня, после его заявление про ядерное оружие - все, великий философ современности сдулся.
Тётя Роза @Anakoyher 3 мин.3 минуты назад
А вот русофобы-умельцы и новый герб подогнали. #Россия #держава #величие #унитазы #герб
Или вот , ваши сраные вояки , пачками тоже дохнут на Донбассе , сдайтесь нам на милость , чего проливать кровь зря .??Ваши же - рыбьята тоже гибнут ,, перестаньте воевать , бегите в свою паРашу . .
Но эта тварь полезет дальше!!!!!
Вернет или не вернет - он нас не навидит!!!! И всех !!!! Путин он епанутый!!!!!!
Но у зеленского есть спецы- и они это знают!!!!!! Пусть думают!
- Как описать историю России одним словом? - «Воруют!» ( В. О. Ключевский )
«Народность, империю, веру»
Уваров протягивал зря.
Прапрадеды эту химеру
Спалили в огне Октября.
Им стяги призывно алели
Идей коммунизма огнем…
Расстрелы, посадки, расстрелы -
До часа прощанья с Вождем.
Кровь пала на знамя Победы
Погибших от пыточных ран…
На митинги бегали деды
И слушали ночью «загран».
Отцы коммунизма химеру
Послали к собачьим чертям:
- Дай Бог Демократию, Веру
И Собственность нашим сынам!
Но «ест» демократия власти,
Ее подцепили мы зря.
Свободных зовем «либерасты»
И падаем к ножкам Царя.
Все «либеры» - бяки и геи,
Помет «забугорной» шпаны,
Но Веру иметь без Идеи -
Трусы не запрятать в штаны.
Царь молвил - родилась Идея
Над миром восстал «цап-царап»,
В умах русскоскрепных алея,
Как лица молоденьких баб.
Зачем над собою трудиться
И чуждый зубрить интеграл,
Коль можно лисой ухитриться -
Украл - и в Россию сбежал!
Вер гаснут и помыслов свечи,
Дуб сохнет, гниет баобаб,
Но светл, как Россия, и вечен,
Народный святой «цап-царап».
«Сцарапал» дар отчий Иаков.
Мы будем смелей и наглей.
«Сцарапим» конструкции танков,
Орудий, ракет, кораблей.
Протянем к «Пиндосии» лапы
Каштаны открытий таскать…
Не лихо - прибор «зацарапать».
Беда - как устроен, понять!
Путин оттягивает встречу с Зеленским не из каких-то геополитических соображений, а исключительно из чувства банального страха...
Судите сами:
На встрече с Зеленским в Берлине у Ангелы Меркель начали трястись руки.
Перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа. Основанием для которой стал телефонный разговор Трампа со своим украинским коллегой.
После поездки Зеленского в Токио, подал в отставку министр торговли Японии Иссу Сугавара.
Пропетлять пока удалось президентам Франции и Бразилии.
Но не факт, что они могут расслабиться...
Так что встреча в Нормандском формате просто необходима...