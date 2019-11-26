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 Политика Украины
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Все про:Газ (9187) Газпром (2945) Россия (74365) Яценюк (7789)

 "В Нормандии "миротворец" Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет "русский мир", - Яценюк

Путин полностью изменил тактику. Военную операцию сменил на экономическую, энергетическую и политическую операцию по захвату Украины.

Об этом в своем блоге написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом он прокомментировал заявленеи главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, что Кабинет министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ российского "Газпрома" при вероятных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься".

"Путин уже получил украинский рынок электроэнергетики, и украинцы начали кормить российское Интер РАО, российских шахтеров и российский бюджет. Теперь они возвращают специальную дивизию российских войск – "Газпром". Следующим шагом будет восстановление "экономических связей", а по факту - отказ от Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Дальше будет больше: "братские народы должны возобновить гуманитарные связи". А в Нормандии "миротворец" Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет "русский мир", - подчеркнул политик.

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"И на завершение. Это не газ будет со скидкой. Это Украину покупают со скидкой. Не получилось затащить нас в империю через единое экономическое пространство, теперь тянут по-новому", - резюмировал Яценюк.

Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" высказал мнение о том, что российский "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.

Источник: https://censor.net.ua/n3161874
 
   
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Моника Зеленски вовсю подмахивает задом *****. А ***** снова сажает Украину на газовую и энергетическую иглу.

Потеря Украиной суверенитета при активном сливе интересов Украины в интересах Коломойского - вопрос времени.
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Так 73% зебилов малоросов как раз и выбрали "русский мир" так что они только за, правда зебилы? "В Нормандии "миротворец" Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет "русский мир", - Яценюк - Цензор.НЕТ 4421
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о, забор недобудований з'явився!
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Раньше Гитлер был главным миротворцем. Он страшно хотел мира, но ему всегда и везде мешали евреи. Этому наверно американцы мешают, или "русофобы".
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Кролик...Я думал ты на отдыхе. Усе потратил так быстро ?
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Яценюк строил заборы против кацапов, а зебил строит мосты к кацапам, зебил ты доволен? "В Нормандии "миротворец" Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет "русский мир", - Яценюк - Цензор.НЕТ 5234
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Ну если для тебя строить заборы против кацапов то же самое что и строить мосты для кацапов то да "В Нормандии "миротворец" Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет "русский мир", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6124
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Ну да натягивал сетку-рабицу за сотни миллионов, строитель хренов.
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А что у него много наворованно было?
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Превратили Украину в слабое, зависимое государство за последние пару десятилетий и Сеня вроде тут не причем.
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Тут Яценюк прав на 100%
но до зелЕной падали плохо доходит...
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Живой труп нарисовался.5 лет коту под хвост.А туда же. Учит.
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Я тут вам трохи зкріп всруського світу приніс.
Інакше б її вбили жовніри НАТО: Росгвардеец убил двухлетнюю девочку за отказ умываться
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бывает не только рыба тухлая , но кроли...
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