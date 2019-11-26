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 Солдат погиб, выпав из поезда на Киевщине, проводится расследование, - военная прокуратура

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели старшего солдата, который выпал из поезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады ехал в составе подразделения эшелоном в зону проведения ООС. Пострадавший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.

Старший солдат был доставлен "скорой" в Белоцерковский военный госпиталь. Мужчина 1987 года рождения находился в тяжелом состоянии: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени, кома II степени. 25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа во главе с военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины. Досудебное расследование производства по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины осуществляет Белоцерковский отдел полиции ГУ ЧП в Киевской области. Организованы первоочередные следственные действия и назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161873
 
 
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Установлено, что военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады ехал в составе подразделения эшелоном в зону проведения ООС.Источник: https://censor.net.ua/n3161873

Шо за нафик???!
R.I.P
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Жаль, що був такий трагічний випадок Солдат загинув, випавши з поїзда на Київщині, проводиться розслідування, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 307 Земля пухом солдату, бо він їхав воювати за Україну.
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П"яний був, лика не в"язав, дверцята переплутав.
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Пьяные выживают.Здесь надо расследование.
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