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 Политика Украины, Общество
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 Помните о каждом из 13 000 погибших в Украине, когда возникает желание дружить с Путиным, - Сенцов в Европарламенте

Украинский режиссер Олег Сенцов призвал европейских политиков не верить Путину.

Об этом он заявил в своей речи в Европарламенте в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Сейчас ведется много разговоров о перемирии с Россией, каких-то переговорахв. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия обязательно обманет. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях, хотят влиять на европейскую политику своим силовым методом. Мы этого не допустим. Мы боролись и будем бороться за свою свободу до самого конца", - сказал он.

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Он подчеркнул, что Украина сейчас является крупнейшим еврооптимистом в мире.

"Для нас нет другого пути развития - это для нас вопрос выживания как для страны. Поэтому каждый раз когда кто-то из вас будет думать, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните о каждом из 13 000 погибших в Украине, о сотне наших ребят, которые до сих пор находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о крымских татарах, которых сейчас могут задержать, в их домах проводить обыски, а семьи и дети останутся без родителей. Помните о тех ребятах, которые прямо сейчас в камуфляже вот с таким знаком (флаг Украины. - Ред.) на руке находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и вашу свободу. Не забывайте о них, пожалуйста", - обратился Сенцов к присутствующим.

Источник: https://censor.net.ua/n3161871
 
   
 Топ комментарии
 
73% зебилам пох на 13000 погибших и они променяли главнокомандующего который со своих денег выделил миллиард гривен на армию на пианиста сепара который сдавал позиции украинских военным кацапам и развлекал кацапов игрой на пианино
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Це голос не хлопчиська, але Чоловіка!
Viva la resistance! Вітаю, Олеже! Слава Україні!
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Эти слова должны произносить министр иностранных дел и нелох Украины.
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Це голос не хлопчиська, але Чоловіка!
Viva la resistance! Вітаю, Олеже! Слава Україні!
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73% зебилам пох на 13000 погибших и они променяли главнокомандующего который со своих денег выделил миллиард гривен на армию на пианиста сепара который сдавал позиции украинских военным кацапам и развлекал кацапов игрой на пианино
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Браво! отличные слова...
их бы по-чаще тут, дома, повторять.. повторять громко и внятно!
ибо некоторым по-прикольный успех вскружил не только голову но и моск...напрочь выключил
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Мы с Путиным не обсуждали темы "нормандской встречи", - Зеленский-Мы с Пуйлом-ключевое для Зебила слово,типа кореша подружились,кому вы рассказываете горбатого исправит
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Мы копали котлован, я и экскаватор...
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Олег, не призывай мерзавцев к совести, у них её просто нет.
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Больше погибших.Раненных,калек. Разрушения и шок.
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Дружить?Да Европарламент в первую очередь берет пример с Украины...
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Эти слова должны произносить министр иностранных дел и нелох Украины.
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Так они и не на Украину работают чтобы ты от них таких слов требовал.
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і ще такі слова: я знову ж, в 3236-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Пусть не забывают, что на месте погибших могут оказаться они. Потому что рашистский терроризм их тоже достанет
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Уже доставал, достаёт и это - пока лишь просто цветочки. Только увертюра. Ягодки впереди.
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Да чего ж им не дружить с Путиным из-за Украины, если само руководство Украины дружить с Путиным?
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блин да кто у нас президент то елки палки?
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Моё уважение Сенцову. Сильный и честный человек
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