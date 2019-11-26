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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1935) Кабмин (11381) врачи (654) учитель (314) Гончарук_Алексей (313)

 Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук

Системные задержки зарплат учителям и врачам на протяжении всех лет независимости Украины происходят вследствие неэффективного распределения государственных субвенций местными властями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Уже завтра Правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Кроме того, Министерство здравоохранения меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирование, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. Таким образом, со следующего года не будет никаких задержек с зарплатами для врачей.

Министерство образования и науки активно работает по трем направлениям по недопущению задолженности:

- в следующем году в образовательной субвенции впервые учтен актуальный контингент детей. Проще говоря, раньше платили заработную плату по количеству детей, которая значительно меньше реальной. А на самом деле это означает, что учителя недополучали деньги на зарплаты в последние годы.

В Кабмине отмечают, что эту ситуацию исправляют и добавляют 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, котороя является реальным.

Кроме того, правительство создае эффективную сеть школ, которая значительно поможет повысить зарплаты педагогам. Также готовятся изменения в формулу распределения образовательной субвенции.

"Правительство предусмотрело в Госбюджете-2020 больше всего средств на финансирование медицины, образования и науки. Например, впервые для молодых учителей предполагается ежегодная денежная поддержка в размере 21 тыс. грн. А финансирование сферы здравоохранения в целом увеличено на 13%", - отметили в Кабмине.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет Министров Украины и решить вопрос о выплате задолженности по зарплате врачам и учителям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин передал на приватизацию еще 76 государственных предприятий

Источник: https://censor.net.ua/n3161869
 
 
 Топ комментарии
 
еб..ть добродеятели... за несвоевременную выдачу зарплаты статья предусмотрена, пид..сы
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А где они вчера были эти деньги? На депозите Гончарука или министров?
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перераспределит...а откуда возьмет чтоб там заткнуть? "тришкин кафтан"
но зато на партийные "услады" миллионы капнули...с нифига... но то таке..
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497,1 млн. грн. делим на (4000$ Х 24) = 5 178 учителей за 1 месяц?!)))))))))))))))))
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остальные подождут. Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 529 их и так слишком дофига.
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400 000/5178=77
Кожний 77 вчитель отримає обіцяну зарплату 4000 дол. Або з\п 4000 дол вчитель буде отримувати кожного 77 місяця. Це перемога!
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Ура 4000 у.е.!!!!! Нарешті діждались! Зе молодець - він тримає своє слово! Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3513Все - переходжу в цю успішну зе-команду!
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я прям разрываюсь - остаться работать на Петра, платит за порохоботство немного но стабильно, или все бросить и пойти в учителя, все-таки 4000 на дороге не валяются. Как думаете, стабильно эти 4000 будут или потом почикают?
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Конечно перемога Зебилоид, радоваться тому что долги погасят, нихера себе покращення. Скоро талонам на сахар радоваться будешь😀
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А где они вчера были эти деньги? На депозите Гончарука или министров?
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Сейчас у зрадофилов начнется истерика.
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Ні. це у блаЗЄнських гістерія. Адже раніше проблем з виплатами не було. Чи мо' вже платню підняли до $4000? Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9997 Тоді зрозуміло: виплатити важко Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5620
А, хай йому, та це ж учителям підняли до $4000, а тут ідеться про лікарів/медсестер/санітарок. Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5620
Їм також "піднімуть" Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5620
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гыыыгыыыгыыы.Шо ещё может сказать пэтин огнетушитель?!
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Моя жена в системе освиты работает всю жизнь, не помнит когда последние годы зарплату задерживали. Так что врёт он. И подобные действия их команды, зарплаты уже года два не поднимали на предприятии Ко, людей массово сокращают, но при этом Ко люди пафосно так говорят, что мы оставим прежними выплаты и социальную сферу, то есть другими словами денег нет на повышение, радуйтесь, что получаете хоть эти копейки, но вы держитесь..
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она у них круглосуточно с 21 апреля во всех темах,даже в погодных.
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**..ть добродеятели... за несвоевременную выдачу зарплаты статья предусмотрена, пид..сы
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Вы, судя по сленгу, учитель, ждущий зарплату?
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перераспределит...а откуда возьмет чтоб там заткнуть? "тришкин кафтан"
но зато на партийные "услады" миллионы капнули...с нифига... но то таке..
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"Сегодня мы передали еще 76 государственных предприятий на приватизацию. Всего передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд гривен от их продажи", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук." Источник: https://censor.net.ua/n3161815
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а по хорошему...есть время продавать - есть время покупать (а на войне воевать)
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Вот суки,заработанные деньги распределяют,распределяльщики хреновы.Почему просто не выплачивать вовремя зарплаты.Что денег нема?А как распределять то сразу находятся.
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Ніззя. Самим потрібні. "Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. У столиці Великої Британії глава Кабміну підписав чергову кредитну угоду, і ця подорож обійшлося бюджету в мільйон. У той час як президенти і глави урядів інших, більш заможних країн, не гребують пересуватися на рейсових літаках, глава українського Кабміну навіть за кредитом відправляється на літаку преміум-класу, що залишився від екс-президента Януковича." Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5617
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Был бы пытро он бы давно всё распределил и выплатил.Вернуть пэтра взад!!!
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Зебилы, а что делать тем кто этим летом бросил бизнес и пошли в школу за взятку в срочном порядке ставать учителями надеясь на 4000$ в месяц, а в итоге теперь у них теперь ни бизнеса, ни зарплат в 4000$ ?
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Кроме того, Министерство здравоохранения меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирование, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. «
То есть медицинские работники в небольших населенных пунктах получат пшык а не зарплату? Ну- ну, что то с такими подходами мы повысим не только количество необразованных детей но еще и смертность будем повышать.
Поздравляю, это Победа
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так роками вчасно не платили. і нікому діла до цього не було. а шо в мозгах багами, сліпі трасти, де ще можна вкрасти і таке інше
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Проблеми з зарплатами вчителям і медикам з'явилися уже при уряду Гончарука після урізання субвенцій місцевим громадам.
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Це завжди можна перерозподіляти, якщо пограбувати інших. Значно важче мати клепку в голові і будувати міцну економіку, робочі місця та добробут українців.
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У нас промпроизводство выросло или внешняяторговля деньги приносит? Пока все в минусах.
Так что дадут этим, забрав у тех.

Например, всей страной скинемся сначала Бене, а потом учителям в виде тарифов.
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у нас падіння. Воно спрограмовано, ще в 1997-99 роках.
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Управленцы хреновы, уже в ручном режиме зарплаты стали начислять. Без кредитов МВФ в следующем году будет дыра в бюджете не меньше 100млрд гривен.
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А що місцеві *князьки * яй...чухали !? Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6158..
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Нехай перерозподілить зарплату своїх слуг народу.
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То есть у зебилов уже обичная видача зарплати преподается как офигенная пабеда?
Єто уже дно?
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та копейки, гончурук гондурак за один полет по лимону тратит
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...Зеленского привели к власти, чтобы окончательно уничтожить Украину - мнение
Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 980

Агент «Зелёный рояль» продолжает активно работать в интересах Кремля. Как и обещал Москве Коломойский…
Вот о чем подумалось. Зеленского привели к власти, чтобы окончательно уничтожить Украину.
Такими рассуждениями поделился минувшей ночью в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
При этом миллионы людей прямо бежали голосовать за Зеленского.
О чем это говорит? Наш народ подсознательно ненавидит свою страну и хочет ее «смерти».
Страшная ментальность людей без ощущения родины и патриотизма…
Зеленский записал очередное бредовое видео, бегая вокруг Офиса президента по морозу с красным носом.
В нем президент вновь показал, какими дураками и простофилями считает всех украинцев. Поскольку на полном серьезе хвалился продажей земли, принятым антисоциальным бюджетом и продолжением антинародной медреформы.
Хвалил свою фракцию извращенцев. Мало того, оказалось, что это Зеленский заставил Путина вернуть корабли и провести «Нормандский саммит».
Диагноз: пора ЗеПрезиденту прекращать нюхать клей и злоупотреблять «солоденьким»…
Зеленский поговорил с Путиным по телефону про возвращённые корабли и про газ.
Переводим с языка дипломатии. Зеленский подтвердил Путину, что подпишет все документы по выполнению Минских соглашений на «нормандском саммите». А также - готов подписать выгодный России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) газовый транзитный контракт и покупать российский газ.
В общем, агент «Зелёный рояль» продолжает активно работать в интересах Кремля. Как и обещал Москве Коломойский…
Зеленский и фракция «Враги народа» представляют сериал «Украина: последняя распродажа».
Есть идея для политтехнологов Зеленского. Следующее видео «общения» с народом, после «Нормандского саммита» и встречи с Путиным, записать не на улице, а из кабинета проктолога.
Это будет более логично…
economics-prorok.com
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343306-zelenskogo_priveli_k_vlasti_chtoby_okonchateljno_unichtohitj_ukrainu__mnenie
...
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"Чтобы продать что-нибудь не нужное, нужно купить что-нибудь не нужной, а у нас денег нет". Дядя Федор.

Чтобы дать кому-то денег, надо добыть денег, а у нас промпроизводство падает с начала президентства ЗЕ и баланс торговли -4 миллиарда.
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Промпроизводство не страшно, оно везде падает, а вот баланс торговли нужно сводить к нулю, как бы это странно не звучало, но с учетом пошлин все равно плюс есть.
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Да тут как бы связанные вещи. Чтобы что-то продавать, надо что-то нужное производить. Желательно что-то с высокой добавочной стоимостью (привет промпроизводство), а не то, что из земли выкопал и в кулечек упаковал.
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Бачите: утром від блаЗЄнського "стулья" -- вєчєром від гончарука "дєньґі" Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5135
Абратная свЙАзь, панімаєш Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5135
В блокноті: "виполнєно" Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5135
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Опять управление в ручном режиме. У одних отобрать, другим кинуть кость. Такое ощущение что у нас в стране кроме учителей больше никто не живет. А если проанализировать чтрана перенаселена дебилами то не понятно чему учат ети учителя.
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Лузеры ничтожные! При Порохе никаких задержек по зарплатам бюджетников не было! При том, что он "барыга", "торговал на крови" и "липецкая фабрика" Бгггг...Никчемы галимые Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6861
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Субвеннции вновь и, как всегда, раскрадут.Чего проще,забрать деньги на врачей и учителей у регионов и через электронные кабинеты распределять зарплаты по каждой школе и больнице.Легко контролировать школы и персонал,с помощью ИИ выявлять приписки и сводить дебет с кредитом.Как с пенсионерами.Компьютер не ошибётся и не забудет.А Дубилет отследит
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Наверное опять за все заплатят евробляхеры. Они единственные барыги которые ездят на иномарках по 2тыс. у.е. а значит секономили и укрыли от справедливой власти целые состояния.
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Тут главное помнить, что это целиком заслуга Бубочки42годика...
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теперь учителя смогут пользоваться туалетной бумагой в уличных клозетах, а не газетой как раньше.
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Какой добрый премьер, а мог бы 500 раз на самолетике покататься...
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