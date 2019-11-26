 Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Уже завтра Правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.
Кроме того, Министерство здравоохранения меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирование, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. Таким образом, со следующего года не будет никаких задержек с зарплатами для врачей.
Министерство образования и науки активно работает по трем направлениям по недопущению задолженности:
- в следующем году в образовательной субвенции впервые учтен актуальный контингент детей. Проще говоря, раньше платили заработную плату по количеству детей, которая значительно меньше реальной. А на самом деле это означает, что учителя недополучали деньги на зарплаты в последние годы.
В Кабмине отмечают, что эту ситуацию исправляют и добавляют 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, котороя является реальным.
Кроме того, правительство создае эффективную сеть школ, которая значительно поможет повысить зарплаты педагогам. Также готовятся изменения в формулу распределения образовательной субвенции.
"Правительство предусмотрело в Госбюджете-2020 больше всего средств на финансирование медицины, образования и науки. Например, впервые для молодых учителей предполагается ежегодная денежная поддержка в размере 21 тыс. грн. А финансирование сферы здравоохранения в целом увеличено на 13%", - отметили в Кабмине.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет Министров Украины и решить вопрос о выплате задолженности по зарплате врачам и учителям.
Кожний 77 вчитель отримає обіцяну зарплату 4000 дол. Або з\п 4000 дол вчитель буде отримувати кожного 77 місяця. Це перемога!
А, хай йому, та це ж учителям підняли до $4000, а тут ідеться про лікарів/медсестер/санітарок.
Їм також "піднімуть"
но зато на партийные "услады" миллионы капнули...с нифига... но то таке..
То есть медицинские работники в небольших населенных пунктах получат пшык а не зарплату? Ну- ну, что то с такими подходами мы повысим не только количество необразованных детей но еще и смертность будем повышать.
Поздравляю, это Победа
Так что дадут этим, забрав у тех.
Например, всей страной скинемся сначала Бене, а потом учителям в виде тарифов.
Єто уже дно?
Агент «Зелёный рояль» продолжает активно работать в интересах Кремля. Как и обещал Москве Коломойский…
Вот о чем подумалось. Зеленского привели к власти, чтобы окончательно уничтожить Украину.
Такими рассуждениями поделился минувшей ночью в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
При этом миллионы людей прямо бежали голосовать за Зеленского.
О чем это говорит? Наш народ подсознательно ненавидит свою страну и хочет ее «смерти».
Страшная ментальность людей без ощущения родины и патриотизма…
Зеленский записал очередное бредовое видео, бегая вокруг Офиса президента по морозу с красным носом.
В нем президент вновь показал, какими дураками и простофилями считает всех украинцев. Поскольку на полном серьезе хвалился продажей земли, принятым антисоциальным бюджетом и продолжением антинародной медреформы.
Хвалил свою фракцию извращенцев. Мало того, оказалось, что это Зеленский заставил Путина вернуть корабли и провести «Нормандский саммит».
Диагноз: пора ЗеПрезиденту прекращать нюхать клей и злоупотреблять «солоденьким»…
Зеленский поговорил с Путиным по телефону про возвращённые корабли и про газ.
Переводим с языка дипломатии. Зеленский подтвердил Путину, что подпишет все документы по выполнению Минских соглашений на «нормандском саммите». А также - готов подписать выгодный России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) газовый транзитный контракт и покупать российский газ.
В общем, агент «Зелёный рояль» продолжает активно работать в интересах Кремля. Как и обещал Москве Коломойский…
Зеленский и фракция «Враги народа» представляют сериал «Украина: последняя распродажа».
Есть идея для политтехнологов Зеленского. Следующее видео «общения» с народом, после «Нормандского саммита» и встречи с Путиным, записать не на улице, а из кабинета проктолога.
Это будет более логично…
economics-prorok.com
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343306-zelenskogo_priveli_k_vlasti_chtoby_okonchateljno_unichtohitj_ukrainu__mnenie
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Чтобы дать кому-то денег, надо добыть денег, а у нас промпроизводство падает с начала президентства ЗЕ и баланс торговли -4 миллиарда.
Абратная свЙАзь, панімаєш
В блокноті: "виполнєно"