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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3755) реформы (3447) Кальюлайд Керсти (32)

 Кальюлайд - Зеленскому о борьбе с коррупцией: Сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отмечает, что Эстония приветствует борьбу с коррупцией в Украине и ожидает доведения до конца конкретных дел, что повысит привлекательность Украины для иностранных инвесторов.

"Мне очень приятно, что для правительства и президента Украины борьба с коррупцией является одним из важнейших приоритетов. Украинская власть делает в этом направлении конкретные шаги, но для международного экономического сообщества сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел", - сказала она на брифинге во вторник в Таллинне после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кальюлайд подчеркнула, что эстонские предприниматели готовы и хотят инвестировать в Украину. "Рынок Украины большой, масштабы необъятные. Мы верим, что у Украины есть потенциал быть двигателем экономики в регионе, но предпосылкой для этого является то, что инвесторы должны быть уверенными в защищенности своих инвестиций", - указала она.

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Президент Эстонии вновь заверила, что ее страна поддерживает территориальную целостность Украины. "Я сама стояла на линии фронта в Восточной Украине, рядом со шлагбаумом, по одну сторону которого Украина, но и по другую сторону Украина, та же страна, но такие различные среды. Важно двигаться в сторону политического решения этого конфликта", - считает она.

При этом он заявила, что в конфликте на Донбассе нет двух виновных сторон, а "одна сторона является агрессором, а вторая – жертвой".

Кальюлайд напомнила, что Украина и Эстония осуществляют сотрудничество в оборонной сфере. "Например, сотрудничают наши силы специальных операций, также артиллеристы. Мы тренируем украинских военных медиков и в Эстонии получают лечение украинские солдаты", - сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3161866
 
   
 Топ комментарии
 
глянул и ахнул))))) показалось что на табуретках)))))) вот фотограф - мастер (если еще жив)

Кальюлайд - Зеленскому о борьбе с коррупцией: Сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел - Цензор.НЕТ 9942
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А вот и абразец барьби с карупцийой. Витя Янукович плачет в углу...

Партия "Слуга Народа", ну та самая в которой нет наемных сотрудников. Совсем нет. Ни одного. Но партия имеет спонсоров.
..........Стандартная ставка спонсорского платежа с одной компании составила порядка 2,9-3,3 миллиона гривен. Крупнейший спонсор "Слуги народа" - фирма из Одессы "Кодексо". Она проходит по уголовному делу, связанному с обналичкой и уклонением от уплаты налогов.


Кальюлайд - Зеленскому о борьбе с коррупцией: Сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел - Цензор.НЕТ 9824
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Не переживай, Петя первый сядет, как олигарх-мародёр....за ним остальные подтянутся если мозги им не вправят, а Пете уже не вправить, там только трепанация!!!
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Сигнала не будет. - Олигархи у них бизнесмены.
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Не переживай, Петя первый сядет, как олигарх-мародёр....за ним остальные подтянутся если мозги им не вправят, а Пете уже не вправить, там только трепанация!!!
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а може Петя все вже переосмислив та виправився
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Вот это юмор, Скоморох, учись. Не то что твоя квартально-зебильная чушь.
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зебобе вручили велик и наказали садить беню - ну и поездочка))))))
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тільки після зниження тарифів удвічі та платні вчителям $4000. Сам блаЗЄнський назвав пріоритети. Не може порушити черговість.
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Дай посилання на те, що він щось подібне казав, соєве тріпло?
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блаЗЄнські раптом про посилання заволали? Та йди ти до дупи, блаЗЄнська свине. Він посилання вимагає. Тобі 100 посилань не просвітлять твою овечу голову.
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Тобто соєвому ідіоту головне чогось збрехати, а так то, чи ні, хай вже хто завгодно розбирається? Так?
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ні, це блаЗЄнському головне було брехати денно і нощно щоб залізти до крісла преЗЄдЄнта. А далі? овечки на кшталт "ботСтуга" будуть щось бекати на сайтах: он вам нічєВо нЄ абЄщял. Йди до дупи, ЗЄлена свине.
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Соєве брехло, а можна без істерики і з посиланням на відео, де Зеленьский що небудь подібне обіцяв? Чи у вас соєвих ідіотів лише брехати, брехати і ще раз брехати "розуму" вистачає?
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А блаЗЄня продовжує: ... он вам нічєВо нЄ абЄщял...
Брешеш, свине. Обіцяв. А потім все це спростовувалося. І ти, свинорило, це знаєш ліпше за мене, бо вся ваша свиноферма повторює одне й те ж: а ґдє і чьто он абєщял? он просто на вєлікє виєхал і внєзапно очутілся в крєслє прєзідєнта...
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ага)аж международную изоляцию зекретину обещали за Порока...ваша жизнь боль,зебильо - Западу нужен беня в тюрьме)))
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И ти в жизни такая умственно одаренная или только в нэте?
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А ти по життю Гірей, чи просто оленевод, якому евенка відкусила яйця?
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Доведення до кінця справ по Майдану! Потрібно негайно розблокувати слідство по справам Майдану в ДБР, перевести в ДБР прокурорів ГПУ, які вели справи Майдану, в повному складі і дозволити їм продовжити роботу! Не може бути жодних зупинок! 5 років ведуться слідчі дії, потрібно передавати справи в суд і саджати всіх хто стріляв, викрадав, бив та вбивав майданівців!
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А организаторы? Пусть по канадам шастают?
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Конкрєтний пацан довєдєт конкрєтниє дєла до цугундера
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пеці про таке навіть не хотіли казати, бо знали це не його стиль
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Не гоже предводителю коррупции это в глаза говорить.
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Он доведёт до конца. Украину. Уже практически, пару недель всего...
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А можно Беню всего лишь по-тихому выдать ФБР.
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глянул и ахнул))))) показалось что на табуретках)))))) вот фотограф - мастер (если еще жив)

Кальюлайд - Зеленскому о борьбе с коррупцией: Сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел - Цензор.НЕТ 9942
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А вот и абразец барьби с карупцийой. Витя Янукович плачет в углу...

Партия "Слуга Народа", ну та самая в которой нет наемных сотрудников. Совсем нет. Ни одного. Но партия имеет спонсоров.
..........Стандартная ставка спонсорского платежа с одной компании составила порядка 2,9-3,3 миллиона гривен. Крупнейший спонсор "Слуги народа" - фирма из Одессы "Кодексо". Она проходит по уголовному делу, связанному с обналичкой и уклонением от уплаты налогов.


Кальюлайд - Зеленскому о борьбе с коррупцией: Сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел - Цензор.НЕТ 9824
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По тому же делу проходят еще два солидных спонсора "Слуги народа": одесские фирмы "Барака трейдинг" и "Флора импекс". Это номера 25 и 27 списка партийных спонсоров.
Все три фирмы указаны в определении Шевченковского райсуда столицы по указанному уголовному производству.
По тому же адресу, что и фирмы "Кодексо" и "Флора Импекс" (Одесса, ул. Пушкинская, 36), зарегистрирован еще один спонсор "Слуги народа" - ООО "Кристал М Груп" (номер 23 списка). Она находится в соседней комнате с "Кодексо".
Эта фирма была зарегистрирована совсем недавно, 25 мая. Но уже нашла больше 3 миллионов для поддержки партии Зеленского.
Весьма подозрительно, что еще две одесские фирмы "Тамира торг" и уже упомянутая "Барака трейдинг Украина" заплатили абсолютно одинаковые суммы по 2 920 960 грн. Перечислили свои взносы они в один день - 4 июля.
Таким образом, группа одесских компаний, которые занимаются экспортом-импортом сельхозпродуктов и фигурируют в ряде уголовных дел, стала крупнейшим официальным спонсором партии Зеленского в третьем квартале.
https://www.facebook.com/skitalec/posts/2890538604311415
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При этом он заявила, что в конфликте на Донбассе нет двух виновных сторон, а "одна сторона является агрессором, а вторая - жертвой".Источник: https://censor.net.ua/n3161866
Розумна жінка. Тамженашлюдь, який впарювався шість років, не пройшов.
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Финансирование партии "Слуга народа" проводилось:
- фирмами "пустышками", созданными за неделю до платежей
- фирмами "обналками", по которым до сих пор идут следственные действия- иностранцами

- мутными "чертями" ФО, о существовании которых не знает интернет.
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Не грузіть Клоуна - він ще від велосипеда не відійшов.
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Ой как прямолинейно послала Вову в нокдаун все все видят только эти дурочку включают
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