 Кальюлайд - Зеленскому о борьбе с коррупцией: Сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел

"Мне очень приятно, что для правительства и президента Украины борьба с коррупцией является одним из важнейших приоритетов. Украинская власть делает в этом направлении конкретные шаги, но для международного экономического сообщества сильным сигналом является доведение до конца конкретных дел", - сказала она на брифинге во вторник в Таллинне после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кальюлайд подчеркнула, что эстонские предприниматели готовы и хотят инвестировать в Украину. "Рынок Украины большой, масштабы необъятные. Мы верим, что у Украины есть потенциал быть двигателем экономики в регионе, но предпосылкой для этого является то, что инвесторы должны быть уверенными в защищенности своих инвестиций", - указала она.
Президент Эстонии вновь заверила, что ее страна поддерживает территориальную целостность Украины. "Я сама стояла на линии фронта в Восточной Украине, рядом со шлагбаумом, по одну сторону которого Украина, но и по другую сторону Украина, та же страна, но такие различные среды. Важно двигаться в сторону политического решения этого конфликта", - считает она.
При этом он заявила, что в конфликте на Донбассе нет двух виновных сторон, а "одна сторона является агрессором, а вторая – жертвой".
Кальюлайд напомнила, что Украина и Эстония осуществляют сотрудничество в оборонной сфере. "Например, сотрудничают наши силы специальных операций, также артиллеристы. Мы тренируем украинских военных медиков и в Эстонии получают лечение украинские солдаты", - сказала она.
Брешеш, свине. Обіцяв. А потім все це спростовувалося. І ти, свинорило, це знаєш ліпше за мене, бо вся ваша свиноферма повторює одне й те ж: а ґдє і чьто он абєщял? он просто на вєлікє виєхал і внєзапно очутілся в крєслє прєзідєнта...
Партия "Слуга Народа", ну та самая в которой нет наемных сотрудников. Совсем нет. Ни одного. Но партия имеет спонсоров.
..........Стандартная ставка спонсорского платежа с одной компании составила порядка 2,9-3,3 миллиона гривен. Крупнейший спонсор "Слуги народа" - фирма из Одессы "Кодексо". Она проходит по уголовному делу, связанному с обналичкой и уклонением от уплаты налогов.
Все три фирмы указаны в определении Шевченковского райсуда столицы по указанному уголовному производству.
По тому же адресу, что и фирмы "Кодексо" и "Флора Импекс" (Одесса, ул. Пушкинская, 36), зарегистрирован еще один спонсор "Слуги народа" - ООО "Кристал М Груп" (номер 23 списка). Она находится в соседней комнате с "Кодексо".
Эта фирма была зарегистрирована совсем недавно, 25 мая. Но уже нашла больше 3 миллионов для поддержки партии Зеленского.
Весьма подозрительно, что еще две одесские фирмы "Тамира торг" и уже упомянутая "Барака трейдинг Украина" заплатили абсолютно одинаковые суммы по 2 920 960 грн. Перечислили свои взносы они в один день - 4 июля.
Таким образом, группа одесских компаний, которые занимаются экспортом-импортом сельхозпродуктов и фигурируют в ряде уголовных дел, стала крупнейшим официальным спонсором партии Зеленского в третьем квартале.
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Розумна жінка. Тамженашлюдь, який впарювався шість років, не пройшов.
- фирмами "пустышками", созданными за неделю до платежей
- фирмами "обналками", по которым до сих пор идут следственные действия- иностранцами
- мутными "чертями" ФО, о существовании которых не знает интернет.