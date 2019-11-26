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Все про:контрразведка (177) Крым (22106) СБУ (14055) ФСБ (1409) вербовка (138)

 Полковника запаса ВСУ в оккупированном Крыму пытались завербовать спецслужбы РФ, - контрразведка СБУ

Контрразведка СБУ установила, что бывший военнослужащий, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, во время поездки к родным, которые живут на временно оккупированной территории АР Крым, попал в поле зрения представителей ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что во время собеседования сотрудники российской спецслужбы осуществляли на украинца психологическое давление, шантаж и высказывали угрозы в адрес его родственников. Они заставили мужчину дать согласие на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора.

По замыслу кураторов, бывший военнослужащий, имея навыки военного дела, должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории запорожского региона. Согласно отработанным инструкциям, "агент" должен был передавать собранные разведданные во время последующих визитов на оккупированный полуостров.

Вернувшись домой, мужчина осознал противоправность и негативные последствия такого сотрудничества и обратился в Службу безопасности Украины, где подробно рассказал об обстоятельствах вербовки и отработке разведывательных задач.

Учитывая то, что мужчина добровольно сообщил правоохранительным органам Украины о намерении привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству со спецслужбами РФ и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, суд освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161858
 
 
 Топ комментарии
 
Есть ещё Идиёты на просторах Украины,претенденты на премию Дарвина.Лезущие сами в пасть удаву.
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нахрена в тот Крым вообще ездить?!.. по Скайпу с родней общайся..
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Родственники. Тоже море. Если на Мальдивы во время войны прутся. То пример возбуждает.
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Есть ещё Идиёты на просторах Украины,претенденты на премию Дарвина.Лезущие сами в пасть удаву.
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Жаль, что кацапы его не отмудохали, как с другими случалось...
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нахрена в тот Крым вообще ездить?!.. по Скайпу с родней общайся..
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Родственники. Тоже море. Если на Мальдивы во время войны прутся. То пример возбуждает.
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Ну, могли б трохи туфти кацапам відгрузити.
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Необходимо создать министерство разведчиков, каждый день незаметно из цепких обьятий врага возращаются, и сразу по законам конспирации на первые полосы всех новостных каналов.
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Передал бы им карту Диснейленда в Париже )) За вознаграждение.
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Коровье Дерьмо,разве это не дезинформация врага ? ))
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Разве что не сходи за придурка, луГАНДОНец!
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Надо всем военнослужащим запаса одновременно заехать на полуостров, и они зае@утся вербовать такое количество агентов.
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Тогда уже лучше под видом отдыхающих,зайти настоящим военным ))
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Жалко что попал в поле зрения,а не на подвал.другим бы наука была.
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А что ТЕПЕРЬ, после разглашения, будет с теми родственниками в Крыму?
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Меньше трындеть про такое вслух надо!
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