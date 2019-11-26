 Полковника запаса ВСУ в оккупированном Крыму пытались завербовать спецслужбы РФ, - контрразведка СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что во время собеседования сотрудники российской спецслужбы осуществляли на украинца психологическое давление, шантаж и высказывали угрозы в адрес его родственников. Они заставили мужчину дать согласие на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора.

По замыслу кураторов, бывший военнослужащий, имея навыки военного дела, должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории запорожского региона. Согласно отработанным инструкциям, "агент" должен был передавать собранные разведданные во время последующих визитов на оккупированный полуостров.

Вернувшись домой, мужчина осознал противоправность и негативные последствия такого сотрудничества и обратился в Службу безопасности Украины, где подробно рассказал об обстоятельствах вербовки и отработке разведывательных задач.

Учитывая то, что мужчина добровольно сообщил правоохранительным органам Украины о намерении привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству со спецслужбами РФ и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, суд освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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