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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3755) гуманитарная помощь (856) Кальюлайд Керсти (32)

 Эстония является мировым лидером по объемам гуманитарной, финансовой, технической и военной помощи Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил значительную гуманитарную, финансовую, техническую и военную помощь Украинскому государству со стороны Эстонии.

"Для Украины очень важной является гуманитарная, финансовая, техническая и военная помощь со стороны Эстонии, по объемам которой ваша страна, из расчета на душу населения, является мировым лидером", - сказал он на брифинге во вторник в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отдельно указал на практическую помощь Эстонии в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО, готовность делиться своим успешным опытом реформ.

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Он считает очень важным возобновление работы совместной украинско-эстонской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству после практически 6-летнего перерыва.

Президент Украины также поблагодарил эстонскую сторону за реабилитацию в своих медицинских учреждениях 182 украинских военных.

Источник: https://censor.net.ua/n3161857
 
 
 Топ комментарии
 
капець, країна менше одеської області.... значить жити можна без потрошенкіів, свинарчуків, і компані?
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Все население Эстонии (1,325 миллиона) в 2 раза меньше, чем население Киева. Это позор, когда сорокамиллионное государство получает экономическую помощь от столь маленького государства и этим гордится. Лучше бы перенимали у них опыт грамотного государственного управления страной в интересах своего народа.
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зебилы тут при чем? Может, пэдре нужно было меньше в американские дрязги лезть со своим свинарчуковым рылом?
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капець, країна менше одеської області.... значить жити можна без потрошенкіів, свинарчуків, і компані?
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та хоч би й так. мені однаково скільки халяв у чобота
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Все население Эстонии (1,325 миллиона) в 2 раза меньше, чем население Киева. Это позор, когда сорокамиллионное государство получает экономическую помощь от столь маленького государства и этим гордится. Лучше бы перенимали у них опыт грамотного государственного управления страной в интересах своего народа.
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придур дивись за шльондрою, чи тобі все одно куди її кувалдять
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спасибі--там твоя сім'я з народження сидить, а ми благородної крові
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...яка годиться лише на кров'янку Естонія є світовим лідером за обсягами гуманітарної, фінансової, технічної та військової допомоги Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4356 Так, плебейське кацапорило? Естонія є світовим лідером за обсягами гуманітарної, фінансової, технічної та військової допомоги Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4356
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дупорилий, ти мені не цікавий, ти просто нікчемний печенюшок в клєточку
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При ваЗЕлине Украина лишилась помощи от США, зебилы браво
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зебилы тут при чем? Может, пэдре нужно было меньше в американские дрязги лезть со своим свинарчуковым рылом?
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95 квартал відкриває для себе Гамерику. Эстония является мировым лидером по объемам гуманитарной, финансовой, технической и военной помощи Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2685
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Електровелосипед і пів літра меду - такий подарунок зробила президентка Естонії Керсті Кальюлайд українському главі держави Володимиру Зеленському😁 Зебуина тролят все кому не лень😁
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Это оценка его реальной стоимости в глазах главы действительно цивилизованного государства.
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Даже сами эстонцы, похоже, удивились.
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Президент Естонії подарувала зебобi велосипед.. Рояль я так розумію у Литві буде? Эстония является мировым лидером по объемам гуманитарной, финансовой, технической и военной помощи Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2410
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У Ленки Зеленки очередная ублюдочная юбка. Люся Овощ - икона стиля, по сравнению с ней)))))
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Недавно Эстония была раем для наших проституток.Рослые Эстонские парни-хорошие.
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А вот сейчас США и Канаде обидно было.

Но ЗЕ вобще думать и считать не умеет.
Нормальные люди это еще весной заметили, когда Моника Зеленски налоги ФОПов и зарплаты учителей считала.
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Бендеровцы стреляют в красноармейцев. Пули зависают в воздухе. Бендеровец берет одну. Надпись на пуле: "Mаde in Estonia".
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