 Цена на газ для населения уменьшится на 7%, - Оржель

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
"Правительство обеспечит теплом и электроснабжением страну зимой. Сегодня на складах более чем 2,5 млн тонн угля. И это самый большой показатель с 2015 года", - подчеркнул он и добавил, что в начале работы правительства ситуация была критической.
Министр сообщил, что подземные газохранилища также подготовлены в тех объемах, чтобы стабильно пройти зимний период.
"У нас на 30% больше запасов газа, чем обычно. И это означает, что мы можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электрической энергией, так и газом. Значит, зимовать будем с теплом", - заявил Оржель.
Он отметил, что Правительство также обеспечивает стабильные цены в платежках, чтобы люди не платили больше, а могли сбалансировать свои семейные бюджеты. Цена на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) по сравнению с прошлым годом на 7% меньше.
"Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже ниже, чем в предыдущем квартале 2019", - сообщил министр.
Оржель подчеркнул, что правительство защитит людей от колебаний цены на газ зимой.
а зрада в том что кто то на выборах обещал понижение тарифов, под понижением лично я понимаю понижение минимум процентов на 50% а не на 2% или 5%!!
опять ЗЕкиздеж про снижение цен???
Курс доллара падает - зрада.
Корабли, мокряков и других пленных вернул домой - зрада.
Газ дешевеет - зрада.
Боюсь подумать, шо случится когда Зеленский вернёт Донбасс и окончит войну. У свиноботов наверное вообще пуканы полыхать будут )