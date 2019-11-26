EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика, Общество
  7490  121
Все про:Газ (9187) Тарифы на газ (161) Алексей Оржель (25)

 Цена на газ для населения уменьшится на 7%, - Оржель

Правительство обеспечивает стабильные цены в платежках, чтобы люди не платили больше, а могли сбалансировать свои семейные бюджеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Правительство обеспечит теплом и электроснабжением страну зимой. Сегодня на складах более чем 2,5 млн тонн угля. И это самый большой показатель с 2015 года", - подчеркнул он и добавил, что в начале работы правительства ситуация была критической.

Министр сообщил, что подземные газохранилища также подготовлены в тех объемах, чтобы стабильно пройти зимний период.

"У нас на 30% больше запасов газа, чем обычно. И это означает, что мы можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электрической энергией, так и газом. Значит, зимовать будем с теплом", - заявил Оржель.

Он отметил, что Правительство также обеспечивает стабильные цены в платежках, чтобы люди не платили больше, а могли сбалансировать свои семейные бюджеты. Цена на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) по сравнению с прошлым годом на 7% меньше.

"Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже ниже, чем в предыдущем квартале 2019", - сообщил министр.

Оржель подчеркнул, что правительство защитит людей от колебаний цены на газ зимой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет направляться на субсидии, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3161855
 
 
 Топ комментарии
 
Ого, на целых 7%, при том что гривна с начала года где-то настолько же и выросла по отношению к $ за который и покупают газ, то есть зебил не снизил цены на газ ни на цент. Зебилы браво Цена на газ для населения уменьшится на 7%, - Оржель - Цензор.НЕТ 1793
 показать весь комментарий
 
В минулому місяці газ коштував 6.09 гривень за куб,зараз підняли до 6.86.Це земудило обіцяє знизити ціну на 46 копійок після підвищення на 77 копійок і видає це за перемогу.Згадується оруелівське "міністерство правди" в "1984".
 показать весь комментарий
 

PopulismMustDie
@mir_serg

На графике - спотовые цены на газ в Европе.
Но об этом Оржель зеСтаду не расскажет.

https://pbs.twimg.com/media/EKSFd0HWkAA9hiM?format=png&name=small
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А при всех предыдущих отводах войск, которые происходили при Порошенко, была иная ситуация?
 показать весь комментарий
 
Так Зе сказал что он сделает лучше! причем тут Порох?
 показать весь комментарий
 
 
При том, что они видят соринку в чужом глазу и не замечают бревна в своем. При Порохе не раз отводили войска и не раз объявляли о перемирии, которое террористы всегда нарушали, но тогда все эти комментаторы сидели тихо и не критиковали власть.
 показать весь комментарий
 
надовго ...чи поки ЗЕМЛЮ у КАЗЛІВ не скомуніздять ?
 показать весь комментарий
 
Мабуть пора Зеленському під вечір приїхати на Чернігівщину разом з ген.прокурором, щоб побачив на власні очи який газ постачають облгази!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
За время правления Рошенки газ подорожал примерно в 10-12 раз. Свиноботы тут сидели и не жужжали. При Зеленском газ впервые ПОДЕШЕВЕЛ на 7%. Свиноботы теперь визжат ЗРАДА ! Где тут логика ?
 показать весь комментарий
 
 
ну во первых еще не подешевел! получим платежки и увидим как он подешевел на самом деле! и что то мне подсказывает что скорее всего будет слово подорожал процентов на 15-20%!!

а зрада в том что кто то на выборах обещал понижение тарифов, под понижением лично я понимаю понижение минимум процентов на 50% а не на 2% или 5%!!
 показать весь комментарий
 
 
опять "не так" порохоботам! предлагаю переписать всех порохоботов и продавать им газ без скидки - пусть их петина лапша греет))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
а кто тебе сказал что у тебя (ЛОШАРЫ) будет скидка? счет тебе ни министр пришлет а твой ЖЕК и я тебе могу гарантировать что скидки там не будет!!
 показать весь комментарий
 
а чего далеко ходить! ты уже получил первую платежку с суммой за отопление? и что эта сумма сильно отличается от прошлогодней? а это при том что все лето цена на газ падала! цена падала а цена за тепло осталась такая же! и с чего ты (ЛОШАРА) решил что в платежке за ноябрь будет по другому!!
 показать весь комментарий
 
А залежність від росії вже збільшилась на 100%!
 показать весь комментарий
 
не понял, только же пару дней назад сказали, что с НГ повышается газ на 15%...…

опять ЗЕкиздеж про снижение цен???
 показать весь комментарий
 
А прибыли паразитов от газа - увеличится на 60%.
 показать весь комментарий
 
для этих - любой успех Зеленского это вилы в бок.
Курс доллара падает - зрада.
Корабли, мокряков и других пленных вернул домой - зрада.
Газ дешевеет - зрада.

Боюсь подумать, шо случится когда Зеленский вернёт Донбасс и окончит войну. У свиноботов наверное вообще пуканы полыхать будут )
 показать весь комментарий
 
 
в чем успех Зеленского, если в Европе цена на газ упала в 2 раза (в валюте), а вам "снизили" на 7% в гривне (т.е. 0% в валюте)?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх