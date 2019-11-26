 Наемники РФ обустраивают новые огневые позиции на Донбассе и завозят новые партии боеприпасов, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по обустройству дополнительных огневых позиций для минометов и артиллерии, в т. ч. вблизи районов отвода сил и средств. Кроме того, на передовую противником завозятся новые партии боеприпасов, которые в большинстве случаев хранятся с нарушениями мер безопасности", - говорится в сообщении.

По информации ГУР, 23 ноября из-за нарушения российскими наемниками пожарной безопасности произошел взрыв боеприпасов в 3 отдельной мотострелковой бригаде 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Командование противника пытается скрыть причины и последствия этого события. В то же время российские пропагандисты воспользовались указанным случаем для съемок фейкового видеоматериала о якобы обстрелах со стороны Объединенных сил для обвинения наших воинов в нарушении режима прекращения огня.

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