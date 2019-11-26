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 Наемники РФ обустраивают новые огневые позиции на Донбассе и завозят новые партии боеприпасов, - разведка

Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают обустраивать дополнительные огневые позиции для минометов и артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по обустройству дополнительных огневых позиций для минометов и артиллерии, в т. ч. вблизи районов отвода сил и средств. Кроме того, на передовую противником завозятся новые партии боеприпасов, которые в большинстве случаев хранятся с нарушениями мер безопасности", - говорится в сообщении.

По информации ГУР, 23 ноября из-за нарушения российскими наемниками пожарной безопасности произошел взрыв боеприпасов в 3 отдельной мотострелковой бригаде 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Командование противника пытается скрыть причины и последствия этого события. В то же время российские пропагандисты воспользовались указанным случаем для съемок фейкового видеоматериала о якобы обстрелах со стороны Объединенных сил для обвинения наших воинов в нарушении режима прекращения огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3161853
 
 
 Топ комментарии
 
Видимо ещё недостаточно далеко отвели ВСУ.
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Всё идёт по плану. Но это не наш план!
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Видимо ещё недостаточно далеко отвели ВСУ.
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До Львова? маловато-то будет. До Западного Буга. Беня Коломойский уже о руцьких танках в Варшаве мечтает. А вы "до Львова"
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Якщо ********** зберігають з порушенням правил техніки безпеки, то вони обов'язково вибухнуть. Але що візьмеш з терористів-дикунів, не навчених елементарних правил поводження зі зброєю та ************! росіянам-дикунам потрібно заборонити тримати в руках зброю, бо вона несе небезпеку в першу чергу для них самих!
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На атлантический вал. Спасти рядового Будочку.
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Всё идёт по плану. Но это не наш план!
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Це пуцинські орли планують салюти в честь зу трічі у Нормандському форматі. А якщо відбудеться здача України ьких інтересів, то феєрверків буде вдвічі більше.
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Купите им нокию с камерой, пусть доказательство снимают.
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Какие это "наемники рф" Зеленский же сказал что на Донбассе идет гражданская война и "повстанцы Донбасса" защищают мирное население от фашистов
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армия за зеленского голосовалала так что пусть жду прилетов от повстанцев которых надо простить и наградить)
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Х--ло не для того терпит санкции почти 6 лет и вкидывает бабло на снабжение войны с Украиной что б перестать воевать ради одной просьбы клоуна. А вот при капитуляции и засовывания Момбаса в Украину - с удовольствием!! Севоха уже раком стоит и булки для этого себе раздвинул да и украинский И.О.Презика сейчас тоже готов.
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А янелох каже шо пагаваріт з ****** і вони втечуть з Бамбасу.
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развідєніє,дайош развідєніє Наемники РФ обустраивают новые огневые позиции на Донбассе и завозят новые партии боеприпасов, - разведка - Цензор.НЕТ 6257 проста нада пєрєстать стрілять Наемники РФ обустраивают новые огневые позиции на Донбассе и завозят новые партии боеприпасов, - разведка - Цензор.НЕТ 6257 Далі звучить бравурний марш на роялі у виконанні главнакамадуючого самі знаєте чим...
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Так наши хлопци тоже обустраивают новые позиции - только на 1-2 км вглубь территории Украины. А ведь с 2016 года ВСУ только наступали. Пусть медленно, но уверенно. Но пришло зеленое дерьмо и превратило часть территории Украины в "серую" зону
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Всё под контролем!
Владимир Унитазович ведет страну к победе!
Нужно просто перестать стрелять, еще немного отвести наши войска и вернуть из плена наши унитазы.
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"зе" согласовал план обустройства огневых точек хозяина
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Согласовал? Хм... Принял к исполнению!
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Простому народу до лампочки. Аби газ подешевшав.
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Наживка на крючке. А после рыба на раскалённой сковороде оказывается.
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чего раскудахтались, россияне готовятся к мирному урегулированию конфликта, они всегда к нему так готовятся...
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Природа не терпит пустоты. Если ВСУ отступают, позорно бросая свои обустроенные и укреплённые огневые позиции, то на их место заходят войска РФ (без единого выстрела, заметьте). Ну, что, мы сделали их вместе?
Нет слов,- матюкаться хочется!
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Де та ватно-зелена стая таваріщей. Ви не чуєте що вам доповідає розвідка чим ви довіряєте рашатудей.КАЦАПИ ГОТУЮТЬСЯ ДО ВІЙНИ, ви свої фортифікаційні споруди розібрали а вони свої???????????????????????????????????????
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Їм головне посидіти з путлєром за одним столом.
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А як там рухається одностороннє відведення наших військ?!
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