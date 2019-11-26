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 В войне на Донбассе одна сторона - агрессор, другая - жертва, - президент Эстонии Кальюлайд

Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество предпринять шаги в поддержку территориальной целостности Украины.

Украина является жертвой российской агрессии на Донбассе. Об этом сегодня заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, нельзя позволить забыть международному сообществу, что в этом конфликте нет двух виновных сторон. "Мы имеем дело с агрессией, где одна сторона - агрессор, другая - жертва", - отметила Кальюлайд.

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Она считает, что международное сообщество должно предпринять шаги в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кальюлайд напомнила о своей поездке в Донбасс на линию разграничения.

"После моего визита я могла говорить другим лидерам, что люди, которые пришли на контролируемые Украиной территории с другой стороны, боялись с нами общаться. Это показывает, что они пришли из среды, где царит страх", - уточнила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3161852
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский, надеюсь, второпав?
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По версии 73% малоросов зебилов украинская сторона - агрессор, а "повстанцы донбасса" защищают от бандеровцев и фашистов мирных жителей Донбасса
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головне, щоб харчування було добре. А розуміти щось? А на біса? Нехай іґіль_валЄрьЄвічь розуміє всю цю котоВасію. У війні на Донбасі одна сторона - агресор, друга - жертва, - президент Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 3338
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я думаю шо во время таких заявлений западных политиков клован сильно не уютно себя имеет...бо то шо он затеял явно не стыкуется с мнением демократического мира.
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_Да не, это ты не второпав. Зелёный человечек в кресле президента всё это отлично понимает. Просто он работает не на Украину, а на расию.
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Смотрим "сватов" , ничего не слышим ... В войне на Донбассе одна сторона - агрессор, другая - жертва, - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 7315
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И только Медведчук, Рабинович и Коломойский утверждают обратное.Плюс 10% манкуртов голосовавших за ОПЗЖ. И самое печальное, что президент Украины где-то с ними рядом
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По версии 73% малоросов зебилов украинская сторона - агрессор, а "повстанцы донбасса" защищают от бандеровцев и фашистов мирных жителей Донбасса
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Очередной бот-нулевка сверхактивно парит очередную ложь из методички.
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я бы её на встречу в нормандском формате пригласил в качестве наблюдателя вместе с нашей Далей, а рашке за это разрешил взять их двух лучших друзей Сирию и КНДР
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я бы её пригласил возглавить армию .
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А гидрант,что ответил?Впрочем,что ждать от терпилы.
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Президент Эстонии, - единственный мужик из этой пары! Хотелось посмотреть на козью рожу нашей Моники, когда госпожа Президент это говорила!
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хорошо что не рояль...
поиздевалась над убогим....



Mikhail Golub

@golub

·12 мин

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед.
В войне на Донбассе одна сторона - агрессор, другая - жертва, - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 8814

В войне на Донбассе одна сторона - агрессор, другая - жертва, - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 2108
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_Керсти, готовьтесь: вы следующие. И никакая НАТА с меркелихами, микронами и стабильными гениями вам не поможет, увы. Такова рельность. Запад сгнил и скурвился, они и не способны, и категорически не желают противостоять напористым людоедам.
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Та йух тебе, нафантазировал на пацакской теме. Кого пацаки по-серьезному захватили? Ответь. То, что оккупировали абхазию, приднестровье, дамбац, крысм, так то местные манкурты, такие же как они, пацаки, помогли. А кто в Эстонии пацакам поможет из местных?
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Умные прибалты без всяких бомб отстранились от парахи. И теперь цветут.
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Тот случай, когда президент Эстонии больший патриот Украины, чем президент Украины
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Кстати, зеля за пол года своего зепрезиденства так и не назвал расею агрессором. Получается в Эстонии президент баба с яйцами, а у зели Что?😧
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Получается ты так и не понял, что зеля - это троян.
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Нет!!!11 Одна сторона агрессор, а вторая - православная.
Так должен был ответить наш лидер(поди пойми кого он под чем подразумевает У війні на Донбасі одна сторона - агресор, друга - жертва, - президент Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 8818 )
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Петики, а чего это она так осторожно? Может, именно так и надо высказываться политикам, не называя конкретно?
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