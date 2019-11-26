 На встрече в "нормандском формате" не должно быть скрытой повестки и тайн, - Зеркаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на "Укринформ", об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во вторник на Берлинской конференции по вопросам внешней политики.
"Активность гражданского общества создает новую атмосферу, в которой правительство и президент должны дать результат, соответствующий ожиданиям. И не должно быть скрытой повестки и тайн", - сказала Зеркаль.
Она отметила, что это в свою очередь создает новые напряжения в обществе, в котором господствуют очень поляризованные видения относительно будущего "нормандского формата", следовательно есть разные мнения и очень разные ожидания от "нормандского саммита" 9 декабря.
Украина является жертвой гибридной агрессии, которая включает в себя, в частности, информационный компонент. Поэтому крайне важно "правильно общаться с населением, ответить на его беспокойство и опасения, разъяснить, чего мы ожидаем от этого саммита, как это может повлиять на их жизнь. Будем мы или не будем двигаться дальше и обсуждать возможности в этом формате, или только держаться за те, которые уже закреплены в Минском процессе. Как мы собираемся имплементировать их, и каковы наши "красные линии". Эти вопросы активно дискутируются в Украине", - объяснила Зеркаль.
Дипломат также отметила, что украинцы должны больше коммуницировать с жителями ЕС, поскольку украинцы до сих пор не очень известны в Европе, являются незнакомцами, непонятными, а потому в отношении украинцев есть настороженность.
"У нас агрессия, у нас есть аннексия Крыма - и не из-за Восточного партнерства, а потому что Россия нарушает международное право. И не надо делать вид, что этой агрессии не существует!", - заявила Зеркаль.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.
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4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Да какая там внешняя политика... Пару раз пообщавшись с бэкающим-мэкающим Зеленским главы других стран постараются забыть само название "Украина". И сделают это с облегчением.
Да-да, с большим облегчением. А вы думаете, что все эти пять лет они вводили санкции против России, потому что просто хотели нам помочь?..
Увы, нет. Вот например Германия, у которой в 2013 году товарооборот с Россией составил 74,9 млрд. долларов. Из России нефть и газ, в Россию - автомобили и прочую продукцию с высокой добавочной стоимостью. Десятки миллиардов долларов, идущих в экономику Германии, на заводы, где трудятся и получают высокую зарплату граждане Германии. И тут вдруг к промышленникам приходит госпожа Меркель и говорит "мы тут захотели санкции на Россию наложить, так что больше вы туда ничего не продадите". Это та самая Меркель, которая в 2013-м лидер партии ХДС и хочет, чтобы её партию и её саму (или её преемника) выбрали граждане Германии, которые из-за этих санкций останутся без работы. И вот она зачем-то и как-то должна убедить рабочих и владельцев заводов, что так будет лучше, потому что в какой-то далёкой Украине Путин воюет "ихтамнетами". Нафига ей этот геморрой, нафига это германским промышленникам, нафига это германским рабочим?
То же самое с Францией, которая строила корабли для России, а потом была вынуждена нести убытки и искать другого покупателя. То же самое с Испанией, Австрией, Нидерландами, Данией - никому не хочется иметь проблемы, из-за того что проблемы есть у Украины.
Вы вообще представляете, каких усилий стоило Порошенко и его дипкорпусу убедить большинство цивилизованного мира нас поддерживать, помогать нам финансово и вводить против России санкции?.. Это **** ежедневный подвиг, я не могу это иначе расценить.
Всё что нужно, чтобы вернуть всё вспять - перестать совершать этот ежедневный подвиг. Просто перестать добиваться поддержки - и об Украине с удовольствием забудут. Тем более что санкции не нужно отменять - их сейчас нужно продлять каждые полгода, и однажды их просто не продлят.
Нет санкций - значит у России развязаны руки. Хочешь - пробивай коридор в Крым, хочешь - делай Новороссию до Днепра. Ну а если украинцы "устали ат вайны", выбрали президентом тупого клоуна и не хотят себя защищать, то почему это должен делать остальной мир?..
А Россия выиграет эту войну. Руками украинцев. Опять же - ничего нового, сто лет назад история была такая же. Потом был коллективный СССР, Голодомор, Гулаг, миллионы погибших.. Что из этого повторится лично с вами - выбирать вам.
А вот не уверен! Детям нельзя всё сразу рассказывать!