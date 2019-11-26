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 Политика Украины
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 Раз у нас забрали Крым - нужно вернуть нашу ядерную бомбу, - Сенцов в Европарламенте

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов, которому 26 ноября вручили премию Сахарова, предложил вернуть украинскому государству ядерную бомбу.

С такой инициативой он выступил на заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", – напомнил режиссер.

Но в итоге никакой меморандум не помешал России аннексировать Крым, констатировал Сенцов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предстоящие переговоры "Нормандской четверки" будут ловушкой для Зеленского, - Сенцов

"Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула) не имеет к ситуации никакого отношения", – считает Сенцов.

Источник: https://censor.net.ua/n3161846
 
   
 Топ комментарии
 
Голос разума.
Но это не для моники, он ссыкло
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Ти правий Олег! Та й взагалі якщо б в Украіні була б нуклеарна зброя і Крим був би недоторканий і на Домбасі все булоб тихо
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Сенцов дело говорит.
Никаких гарантий по-существу территориальной целостности страны не выполнили , более того , этим ублюдкам ( гарантам ) приходилось ДОКАЗЫВАТЬ агрессию России , которая сама в гарантах подписана !!! Т.е. на Украину просто , как та собака , подняли ногу и поссали !
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Олег, никто б не признал нашу независимость, не сдай мы ЯО, как и сябров с казахами....
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Чё за бред? Украина независима с 1991 года. ЯО у нас вымутили 3 года спустя. По твоей версии, Украина 3 года была непризнанным государством? Типа Приднестровья? И за кого же нас официально считали, по твоей версии - за УССР?
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читай матчасть..а не только мурзилку)... в 90-м мы уже провозгласили безядерный статус, под давлением западных эмиссаров... а к 94 -му нам выкручивали руки и таки докрутили и закрепили это филькиной будапештской грамотой...
https://news.un.org/ru/audio/2014/01/1021331
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Я тебя умоляю, "провозгласили"... Будапештский меморандум тоже много чего провозглашал, и что? Бумажки - это фигня.
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и так и будет!
со временем ядерное восстановим!дело времени
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Голда Меир - 5-й Президент Израиля ;
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." Раз у нас забрали Крым - нужно вернуть нашу ядерную бомбу, - Сенцов в Европарламенте - Цензор.НЕТ 695
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"нє дадут, нільзя, дорого, незліть, нічєго не решіт"
глибоко постколоніальне хохлятство закарбувалось в українцях.
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_А ещё это очень выгодно мацкве - безоружная жертва. Так что ольгинцы будут топить за это яростно, срать повсюду в Сети.
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В Украине нет и никогда не было специалистов по ядерным технологиям. Даже во время совка боеголовки обслуживали специалисты из России, а создать, это вообще фантастика.
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ну расчет синтеза при сегодняшних вычислительных возможностях не так уж и сложен, а вот обогащение это реально преграда...Иран вон вложился, а так и не смог найти нужные технологии промышленного масштаба, хотя вложился в эту программу очень серьезно...
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Ты дурак? Специалисты из Рассии только танк из говна лепить могут.
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Слыхал есть в РФ несколько институтов, которые напрямую занимаются ядерными технологиями и не такой уж это и большой секрет, можно в гугле адреса найти.
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недавяча с десяток таких под мурманском разорвало...
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Остаётся надеяться, что этого дурачка, не воспримут всерьёз и этот высер не дойдёт до штатов.
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уже не восприняли ЭТОГО дурачка, спасибо
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Дурбецал, ну и погоняло у тебя прикольное - типо: "я у мамы дурачок"
энурезом страдаешь?
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нельзя нам пока атомую бонбу...или сломаем, или продадим кому не надо, или не дай бог применим с катастрофическими последствиями...да и все равно никто бы не позволил, будем реалистами...
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причем здесь рашка?... Оскільки в нас забрали Крим - потрібно повернути нашу ядерну бомбу, - Сенцов у Європарламенті - Цензор.НЕТ 7134 к сожалению это про нас...
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отнюдь, мы сильно поменялись... факт.
и у нас МБР по селам не валялись
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мы сильно поменялись... факт.

долго смеялсо.... Оскільки в нас забрали Крим - потрібно повернути нашу ядерну бомбу, - Сенцов у Європарламенті - Цензор.НЕТ 2805
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Да, про вас, москаликов. У вас вечно что-то то падает, то взрывается, а то и всё сразу, как на севере несколько месяцев назад.
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"или сломаем, или продадим кому не надо, или не дай бог применим с катастрофическими последствиями.." - а пофиг. Тогда у озабоченных пидоров гейРопейских пусть голова об этом болит.
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Уявляю скільки сірководню бахнуло в залі після слів Олега.
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Я думаю кое-кто из европарламентариев мог захотеть в туалет.
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вернуть атомную бомбу не вернут твари..но вот изготовить и поставить на дежурство десяток МБР С ядерным зарядом стоит...Каждый украинский мешок с деньгами для защиты собственного бизнеса вУкраине должен купить прямопропорционально монетам "заработанным" в Украине количество МБР ..
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чого прикидаєшся шлангом ,коли найкращу відповідь Тобі може дати бувший директор і президент України?
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наконец то нашелся адекватный человек,Респект Сенцов
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опачки, а Сенцов как раз все очень правильно и корректно говорить,
а главное правдиво, на грани дипломатии. А Европе то и крыть нечем
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А Европе то и крыть нечем

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Как нечем,они положили на Сенцова и его выступление.Может он своим выступлением Америку открыл?
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По сравнению с ним, Зеленский - кусок говна.
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дурень думкой багатіє. хто поверне те, що знешкоджене? треба не язиком лопотіти, а зробити це все по тихому і в великих масштабах. щоб дійсно можна було послати куди подалі всих хто буде проти.
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100% правий, як і останні всі його промови!!!
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Все смеялись над индейскими вождями которые меняли свою землю и золото на стеклянные бусы. Наши "вожди" умудрились оказаться еще глупее, они обменяли ядерное оружие и территорию на туалетную бумагу
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_Откуда ты знаешь что на самом деле получили лично они? Думаешь что они предатели просто по глупости? Так тогда ты сам глупец и есть.
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я считал его серьезнее и умнее, а он как Хрущев на трибуне ООН.
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То ви його не зрозуміли . Він ткнув їх всіх в Будапештський меморандум , про який вони не хочуть згадувати . Він їх класно протролив . Але він проти ядерної зброї , бо він розумний.
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Как кацапы то возбудились, особенно под амерскими флажками
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Подняли всех ботов из моржовии по тревоге...
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Хто поверне ядрену бомбу країні, лідер якої куєм на роялі грає?
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С рашкой так возятся не из-за того, что у неё "охрененная" армия. См. рейтинг и НАТО она не особенно страшна. А вот наличие ЯО - это совсем другой расклад. Здесь нормальные люди не хотят рисковать. А рискнул бы х..ло, будь у нас ядерная бомба? Что-то мне подсказывает, что нет
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Да и Пастор в свое время на что-то намекал
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Ни фига подобного. ЯО у рашки фактически уже давно нет. С ними возятся по гораздо более банальной причине: бабло...
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Зелёному чму главное унитазы вернуть вместо ядерной бомбы.
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Сенцов гораздо более подготовлен к должности президента Украины , чем ЗЕ .

С него нужно брать пример -- он европейцам про возврат Украины к яденому статусу , а оне ему за это премию Сахарова . Вот так нужно с гниющими куросанами под баварские сосидж ...
Оне другого языка не понимают , но любят политиков не жующих сопли , а с железными яйцами в штанах .
Сенцов не отказался от будапешткого формата и показал Пепе и Вове как и о чём нужно говорить с друзьями по "глубокой обеспокоенности" !
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Що значить "повернути"? У ***** випросити чи у інших "гарантів"? Треба мовчки створювати, а не висловлювати халявні побажання. Думаю що вже є більш ефективні за масовим ураженням засоби, тому сьогодні володіння ЯО це більш іміджевий ніж стримуючий фактор. Будь яка держава яка першою застосує ЯО буде оголошена злочинною і буде роздерта на шматки рештою світу.
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Теперь понятно какое задание получил Сенцов от ФСБ - кошмарить и шантажировать Европу. Оскільки в нас забрали Крим - потрібно повернути нашу ядерну бомбу, - Сенцов у Європарламенті - Цензор.НЕТ 5362
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Ядерное оружие "грязное". Нужны оперативно-тактические ракеты и добротная взрывчатка для боеголовок.Это более эффективный фактор сдерживания.
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Савченка намба ту - чем их там кормят?
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Ой дурак......
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Да всем давно про тебя известно тут, кто ты
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Cенцов- настоящий мужественный ЧЕЛОВЕК и большой умничка, а мысль его очень здравая и как никогда актуальная. Жаль только, что неосуществимая.
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_Моника работает на кремль. Ты правда думаешь он будет учиться патриотизму у Сенцова? Серьёзно?
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Правильно! И взорвать всех на...задолбали!
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опять рашка боеголовки вернет без плафонов и унитазов......
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Начинать нужно с завода по переработке отходов чернобыльской АЭС, а там и до разделения изотопов не далеко....
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Лучше и дешевле вакуумные и термобоеприпасы разрабатывать.
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Олежек вам еще много нового расскажет, европацифисты, мля... Готовьте памперсы!
Если вы в 2007-ом "мюнхенскую шнягу" от окурка проглотили и не поперхнулись (а президент Эстонии вас призывал "открыть беньки"), то слушайте и готовьтесь
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Я об ЯО уже не первый год пишу ....наконец то появился человек который это говорит прямо и открыто. Браво Сенцов! Слава Україні!
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Молодець тицьнув носом підписантів "меморандуму". Хоча,якби Свиночолий запровадив би військовий стан в зоні АТО,а не кинувся підписувати мінські договорняки, все могло Б бути інакше.
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Все "За"!
Осталось найти 200-300 млрд.евро.
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Вірно говорить Сєнцов: вони не виконали своєї частини меморандуму значить ми не будемо виконувати своєї. Зла немає а одні нецензурні висловлювання на адресу гарантів Кравчука і Кучму які бездарно "профукали" третій в світі ядерний потенціал. А по суті роззброїли державу. І їх не судили!? Україно! Ти маєш всі можливості відновити ракетний потенціал. Московія вже вийшла із договору і створює нам загрозу - треба захищатись. Треба створити стримувальний ракетноядерний потенціал. Будапештський договорняк можна підвисити тільки в клозеті, ним підтерлися всі підписанти. ВІН НЕ ДІЙСНИЙ, ЙОГО ПОРУШИЛИ ВСІ ПІДПИСАНТИ. Сьогодні УКРАЇНІ нічого не залишається як треба встановлювати статус "кво" і відновлювати ЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ та ЗАХИЩАТИСЬ.
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Мальчик, мимириндум ни к чему никого не обязывает. Это просто абищяние женицца.
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_Именно. Ни один договор, ни одна бумажка не могут дать гарантий безопасности. Это просто невозможно. Бронежилеты не делают из бумаги.
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Сєнцову варто порадити нашим фахівцям звернутися до ізраїльтян з приводу досвіду створення ядерної зброї. Тільки не потрібно про це оголошувати на весь світ з трибуни. Ізраїль для нас у цьому питанні має бути прикладом, як і в тому, яким чином боронити себе від ворогів. Нам потрібно було вже давно відмовитися від стереотипів, нав'язаних нам росіянами щодо євреїв. І Зеленський тут ні до чого.
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Ядерное оружие, это очень дорогое удовольствие.... И дело не только в колоссальных финансовых затратах.... Украина уже никогда не будет ядерной державой. Да она ей никогда и не была... На ее территории лишь находились ядерные боезаряды, а центры управления, что является ключевым, находились в Москве....
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грязная бомба для Украины - как два пальца
по Воронежу ( как же без него!), и по кремлю
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