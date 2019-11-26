 Раз у нас забрали Крым - нужно вернуть нашу ядерную бомбу, - Сенцов в Европарламенте

С такой инициативой он выступил на заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", – напомнил режиссер.
Но в итоге никакой меморандум не помешал России аннексировать Крым, констатировал Сенцов.
"Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула) не имеет к ситуации никакого отношения", – считает Сенцов.
Никаких гарантий по-существу территориальной целостности страны не выполнили , более того , этим ублюдкам ( гарантам ) приходилось ДОКАЗЫВАТЬ агрессию России , которая сама в гарантах подписана !!! Т.е. на Украину просто , как та собака , подняли ногу и поссали !
https://news.un.org/ru/audio/2014/01/1021331
со временем ядерное восстановим!дело времени
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."
глибоко постколоніальне хохлятство закарбувалось в українцях.
энурезом страдаешь?
и у нас МБР по селам не валялись
долго смеялсо....
а главное правдиво, на грани дипломатии. А Европе то и крыть нечем
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Как нечем,они положили на Сенцова и его выступление.Может он своим выступлением Америку открыл?
С него нужно брать пример -- он европейцам про возврат Украины к яденому статусу , а оне ему за это премию Сахарова . Вот так нужно с гниющими куросанами под баварские сосидж ...
Оне другого языка не понимают , но любят политиков не жующих сопли , а с железными яйцами в штанах .
Сенцов не отказался от будапешткого формата и показал Пепе и Вове как и о чём нужно говорить с друзьями по "глубокой обеспокоенности" !
Если вы в 2007-ом "мюнхенскую шнягу" от окурка проглотили и не поперхнулись (а президент Эстонии вас призывал "открыть беньки"), то слушайте и готовьтесь
Осталось найти 200-300 млрд.евро.
по Воронежу ( как же без него!), и по кремлю